Меньше 50 не наливать. Борьба с рюмочными-оборотнями ударит по барам и пивным

автор фото Антон Спиридонов/«Коммерсантъ»

В Смольном затрудняются уточнить, скольким заведениям грозит отзыв лицензии. По оценке участников рынка, право разливать алкоголь могут потерять несколько сотен небольших баров — преимущественно в центре города, а также несколько тысяч пивных. Добавляем последствия коронавирусных ограничений — и рынок может недосчитаться от 30 до 50% предприятий общепита.

Законопроект об ужесточении запрета на продажу алкоголя в жилых дома Законодательное собрание Петербурга приняло во втором, основном чтении 23 июня. Минимальную площадь зала обслуживания, на которой предприятия общепита могут продавать алкоголь, депутаты увеличили до 50 кв. м. Это значит, что заведения меньшего размера включить спиртное в меню не смогут.



«Все, что меньше 50 кв. м и работает в режиме распивочной или рюмочной, должно быть закрыто», — отметил автор инициативы Денис Четырбок. По его словам, установленный на федеральном уровне норматив в 20 кв. м, ситуацию не спасет. Увеличение планки «позволит поставить надежный заслон от тех недобросовестных организаций, которые терроризируют жителей многоквартирных домов», — сказал он.

Изначальная идея парламентариев была в том, чтобы закрыть так называемые «рюмочные-оборотни». То есть магазины, которые продают алкоголь в ночное время, притворяясь заведениями общепита. Для этого достаточно иметь зал с посадочными местами и открывать купленные бутылки. Но, по мнению участников рынка, инициатива ударит и по настоящему общепиту — рюмочным и небольшим барам, находящимся в жилых домах.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга, устанавливая минимальный метраж в размере 50 кв. м, парламентарии опирались на оценку регулирующего воздействия. «50 квадратов — это среднее мнение, как депутатов, так и экспертов, с которыми обсуждался этот вопрос», — пояснили в комитете.



По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, который выдает лицензии на торговлю алкоголем, на конец апреля таковую имели 2500 заведений общепита, из них 1400 располагалось в жилых домах. Но точно сказать, сколько из них имеют зал обслуживания менее 50 кв. м чиновники сказать депутатам не смогли: в государственном сводном реестре данных о площадях нет, а собственная система комитета в настоящее время находится на модернизации и тоже не содержит таких сведений.

«Для общепита идеальное соотношение зала обслуживания и кухни и подсобных помещений — 1 к 1. Получается, что помещение 80–100 м становится минимальным форматом для заведения с алкогольной лицензией. Скорее всего, даже ближе к 100, потом что в центре часто неудобная конфигурация помещений — много неэффективно используемых площадей», — комментирует вице-президент Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ретейла Артем Гудченко.

По его словам, на 100 кв. м живет не так много предприятий общепита с алкогольной лицензией — в пределах 10% от общего числа. Но и это будет ощутимой потерей. «Всего в Петербурге порядка 6 тысяч ресторанов, баров и кафе. Если закроется 500–600, это будет очень неприятно», — отмечает Гудченко.



По мнению эксперта, значительная часть таких заведений находятся в центре города — «в туристической локации, где высокая арендная ставка и на маленькую площадь приходится высокая проходимость». Например, небольшие бары и рестораны можно найти на Малой и Большой Конюшенной улице, улицах Рубинштейна и Жуковского, канале Грибоедова.

«Ситуация у предприятий общественного питания и так сложная. А алкоголь традиционно приносит до половины выручки, а в маленьких заведениях до 70%», — подчеркивает Гудченко. Потеря алкогольной лицензии будет ощутимым ударом для них, а также для собственников помещений. «Они в свое время инвестировали в помещения в расчете на другие показатели», — комментирует он.

В ассоциации «Рубинштейн и Партнеры», объединяющей рестораторов главной барной магистрали, затруднились оперативно уточнить, сколько из них имеют метраж менее 50 кв. м. Наверняка, не впишется в этот лимит знаменитая «Угрюмочная» и «Бар Митя». Однако большинство заведений, доставляющих неудобство местным жителям продолжать работу — не говоря уже о том, что запрет никак не повлияет на уличные дискотеки эпохи локдауна.



Но помимо точек, имеющих лицензию на продажу алкоголя, со сложностями столкнутся небольшие кафе в жилых домах, в чьем меню присутствует пиво — лицензия для его продажи не нужна, но под запрет пенный напиток подпадает.

«Если законопроект будет утвержден в текущей редакции, в Петербурге закроются 600–800 точек общепита», — оценивает генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. По его мнению, главной жертвой будут не рюмочные-оборотни, а именно пивные. Поскольку их деятельность не лицензировалась, то и контролировать их сложно. «Эти предприятия торговали не только пивом, но из-под полы и много чем другим», — отмечает он. Ограничение в 50 кв. м эксперт считает разумным — это минимальная планка для настоящего общепита, считает он.

По информации компании «Балтика», в Петербурге насчитывается около 2 тысяч предприятий общепита в жилых домах, площадь зала обслуживания в которых меньше 50 кв м. «Многие из таких кафе расположены в историческом центре города и, безусловно, привлекательны для туристов», — комментирует Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика».



Дополнительные ограничения будут серьезным ударом для отрасли. После 2–3 месяцев вынужденного простоя из-за карантина могут закрыться от 30 до 50% всех объектов ресторанного бизнеса в Санкт-Петербурге, а на восстановление и выход из нынешнего кризиса может уйти до пяти лет, добавляет топ-менеджер.

При этом сами запреты не дадут ожидаемого эффекта и только будут способствовать уходу рынка в тень. «Так как граждане, употребляющие алкоголь, не перестанут приобретать его, несмотря на ограничения. Вместо того, чтобы покупать алкогольную продукцию у законопослушных продавцов, соблюдающих все установленные законодательством правила продажи, потребители, скорее всего, будут обращаться к нелегальным предпринимателям», — подчеркивает Ирина Федорова.

Сооснователь баров «Цветочки», «Полторы комнаты» и «Такты» Владимир Николаев, считает, что для обхода ограничений небольшие бары будут приспосабливать под залы обслуживания часть подсобных помещений. Но опасается, что законодатели будут и дальше ужесточать правила игры. «Мы пока подходим под параметры. Но, например, если планку поднимут до 70 кв. м, два из трех баров придется закрыть», — говорит он. По мнению бармена, для борьбы с рюмочными-оборотнями было бы более логично запретить иметь сразу две лицензии — на розничную продажу алкоголя и на общепит.



В комитете по промышленной политике, инновациям и торговли на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки» о том, что ждет заведения после принятия ужесточающих поправок. В комитете по законодательству Законодательного собрания отменили, что у существующих торговых точек с залом менее 50 кв. м лицензии отберут, а новым не выдадут. Следить за исполнением будут районные администрации, комитет по вопросам законности и, возможно, комитет по контролю за имуществом. «Помимо них, мы считаем, что можно и нужно заключить соглашение с полицией — как это сделано, например, по коронавирусным ограничениям», — отметили в пресс-службе.

Проконтролировать исполнение закона в отношении пивных будет сложнее, считает Максим Черниговский. По факту, полиции или другим проверяющим, чтобы наложить штраф, придется замерять площадь торгового зала рулеткой. По мнению эксперта, следующим шагом должно стать лицензирование продажи пива.

Но, возможно, рынку дадут отсрочку. К третьему чтению в законопроект планируют внести норму о переходном периоде.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

