«Автора, автора!» Смольный и депутаты проведут среди баров кастинг на выживание

В том, что закон подпишет глава города, сомнений не было. Не затем объявлялся крестовый поход на мешающие жителям «наливайки», чтобы теперь по давлением общественности взять и отступить. Так что 23 июля вензель губернатора закономерно лег на принятое ранее депутатами Законодательного собрания: розничная продажа алкоголя в общепите, который расположен в жилых домах или на прилагающих территориях, разрешена только тем, у кого площадь зала обслуживания не менее 50 квадратных метров. На федеральном уровне войну малогабаритному пьянству объявили еще прошлой осенью . В итоге закон вступил в силу в мае, однако под запрет в целом по стране попадали бары и кафе меньше 20 квадратов . Регионам разрешили ужесточать эти рамки, чем Законодательное собрание Петербурга и занялось. Ко второму чтению местного законопроекта поставили планку в 50 метров — всем, кто ниже этого «колеса», грозило закрытие . Сами бары и горожане откликнулись возмущением, которое никакому «обнулению» не снилось , писали петиции, грозили митингами. Автор петербургского законопроекта Денис Четырбок уверял, что все не так однозначно и мартиролог из 100 баров не соответствует действительности .

Тех, кто спасется, спасет отложенный характер закона, он вступит в силу с нового года. Может быть, чиновники и депутаты поняли, что еще полгода драмы они не выдержат, а может — вспомнили собственные веселые посиделки. По крайней мере еще до подписания законопроекта Бегловым Четырбок рассказал, что на базе комитета по законодательству создана рабочая группа: она занимается проработкой предложений, касающихся правил продажи алкоголя в так называемых «авторских барах». Такой категории в правовом поле не существует, так что, видимо, придется множить нормативные сущности. «Такие заведения не всегда доставляют неудобства местным жителям, хотя бывают и исключения, — признал парламентарий. — Можно ли им предоставить какие-то преференции и, если да, при каких условиях? Первое и ключевое, что могу сказать со стопроцентной уверенностью, — на такие заведения не должно быть жалоб местных жителей».





Логично, что в день подписания резонансного закона Смольный поспешил напомнить об этой группе. Правда, теперь она называется совместной, и её создание еще впереди. Усилия по выборочному спасению баров прилагают, если верить сообщению, губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. От былой непримиримости нет и следа. «К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно, — умиротворяет Беглов. — На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства». Ему вторит Макаров, который вспоминает про мусор и грязь под окнами, но и про цивилизованные заведения: «Необходимо внимательно отнестись к этому обстоятельству и урегулировать проблему законодательно».



Рабочей группы нет, а значит, и не понятен регламент её работы. Тем не менее нет сомнений, что в её состав войдет Денис Четырбок. «Фонтанка» связалась в депутатом и попросила его пояснить, по какому критерию заведения будут относить к авторским и, соответственно, выводить из-под топора. Отвечал он неохотно: «Давайте дождемся заседания, мы должны обсудить их с рестораторами, чтобы не ввести никого в заблуждение. А то я сейчас вам скажу, а потом что-то изменится по итогам рабочей группы, и будут говорить, что я ввел кого-то в заблуждение.... чтобы не ущемлять права других членов рабочей группы, дождемся их предложений и как-то концептуально к этому подойдем».



Тем не менее какое-то понимание из объяснений депутата появляется. «Разные критерии абсолютно: и по части помещений, по части требований, по части жалоб со стороны жильцов, количество зарегистрированных обращений в полицию, и подтвержденных обращений в полицию, и подтвержденных фактов нарушения тишины и покоя, наличие у заведения каких-то независимых рейтингов, в том числе международных, — перечислил Четырбок. — Это целый комплекс». Правда, тут же поправился, что навскидку озвучил лишь те предложения, которые уже поступили в рабочую группу (видимо, все же в комитетскую. — Прим. ред.). «Предложений масса, я просто вам озвучил лишь 10% от того, что, в принципе, обсуждается», — подытожил он.



Ресторатор Леонид Гарбар считает, что критерий выживаемости баров был сформулирован в федеральном законопроекте — 20 квадратных метров площади. «Зачем изобретать велосипед заново? — удивляется он. — Нет, у нас свой особенный путь. Смысл какой? Нечего делать, кроме как менять федеральные установки? Как вы определите авторские заведения? Вот я заявляю, что делаю авторские коктейли из древесного спирта, и что?»



По словам Гарбара, законопроект изначально был направлен против магазинов в новых районах, которые торгуют алкоголем круглосуточно под видом питейных заведений. «Так при чем здесь бары? — спрашивает он. — Почему центр города сюда включили? Заботы о туристической привлекательности Петербурга я не вижу здесь».

