Мораторий на проверки бизнеса в РФ продлили до конца 2024 года

Правительство России продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2024-й год. Об этом на заседании кабмина 15 декабря сообщил председатель премьер-министр Михаил Мишустин.



Мораторий, как и в 2023 году, не коснется объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска. Также исключение будет сделано для проверок в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны и срабатывания специальных индикаторов, которое свидетельствуют о возможных нарушениях обязательных требований.

По словам Мишустина, мораторий позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с доковидным 2019 годом. В плане на текущий год органами прокуратуры согласовано около 93 тысяч проверочных мероприятий, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году. «Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — сказал премьер.