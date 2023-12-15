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    Мораторий на проверки бизнеса в РФ продлили до конца 2024 года

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    2 комментария

    Правительство России продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2024-й год. Об этом на заседании кабмина 15 декабря сообщил председатель премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мораторий, как и в 2023 году, не коснется объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска. Также исключение будет сделано для проверок в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны и срабатывания специальных индикаторов, которое свидетельствуют о возможных нарушениях обязательных требований.

    По словам Мишустина, мораторий позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с доковидным 2019 годом. В плане на текущий год органами прокуратуры согласовано около 93 тысяч проверочных мероприятий, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году. «Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — сказал премьер.

    Он отметил, что во многих случаях вместо проверок стали проводить профилактические визиты. Это позволяет организациям превентивно выявлять недостатки и устранять их без штрафов. По данным на конец ноября, число профилактических визитов превысило количество проверок почти втрое.

    Мораторий на плановые проверки предприятий в России впервые был введен 10 марта 2022 года. В конце декабря его продлили на 2023 год. Он стал частью мер для стабилизации российской экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций. В ходе совещаний с членами правительства 22 ноября президент РФ Владимир Путин поручил продлить мораторий и на 2024 год.

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    Правительство РФМихаил МишустинМораторий на проверки бизнеса
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    Комментарии 2

    16353746115 Дек 2023 в 16:07
    а доходы населения России настолько выросли, что их смело можно называть доходяги
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 16:06
    Рука руку моет.
    +0−0
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