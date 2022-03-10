В России ввели мораторий на проверки бизнеса до конца года

Правительство РФ до конца 2022 года ввело мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Соответствующее распоряжение 10 марта подписал премьер Михаил Мишустин.



Плановые проверки останутся только для «небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности».



Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается в исключительных случаях, например при угрозе жизни и здоровью граждан или обороне страны.

