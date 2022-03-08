Путин подписал закон о кредитных каникулах и поддержке бизнеса

Владимир Путин подписал закон о новых мерах подддержки граждан и бизнеса — в том числе о кредитных каникулах. Документ опубликован 8 марта на официальном портале правовых актов.



Право на кредитные каникулы получат граждане и представители малого и среднего бизнеса, если договор был заключен до 1 марта 2022 года. До 30 сентября они могут обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении отсрочки («каникул»). При этом правительство может в дальнейшем продлить льготный период. Каникулы предоставляются максимум на полгода при условии падения доходов заемщика более чем на 30%. Причем те, кто уже использовал право на отсрочку из-за пандемии, могут обратиться за ней снова.

