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Путин подписал закон о кредитных каникулах и поддержке бизнеса

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Владимир Путин подписал закон о новых мерах подддержки граждан и бизнеса — в том числе о кредитных каникулах. Документ опубликован 8 марта на официальном портале правовых актов.

Право на кредитные каникулы получат граждане и представители малого и среднего бизнеса, если договор был заключен до 1 марта 2022 года. До 30 сентября они могут обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении отсрочки («каникул»). При этом правительство может в дальнейшем продлить льготный период. Каникулы предоставляются максимум на полгода при условии падения доходов заемщика более чем на 30%. Причем те, кто уже использовал право на отсрочку из-за пандемии, могут обратиться за ней снова.

Кроме того, среди мер поддержки — возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022 и IT-компаний в 2022–2024, возможность вести деятельность без продления лицензии, упрощение госзакупок и право правительства оперативно повышать пенсии.

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Комментарии (1)

alexpv
Поддержка бизнеса тем, что его не будут трясти проверками - это прямо слов нет, какая поддержка)
Наконец-то признали, что многочисленные проверки только мешают вести бизнес.
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