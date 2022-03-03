«Ведомости»: Правительство хочет повышать пенсии несколько раз в год

Правительство предложило Госдуме предоставить чиновникам право оперативно повышать размер пенсий. Как пишут «Ведомости», такую возможность включили в законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенный 3 марта в парламент.
В документе прописаны несколько вариантов реагирования на экономическую ситуацию через изменение выплат пенсионерам. Если законопроект примут, то правительство сможет дополнительно индексировать социальные пенсии, увеличивать размер доплаты к страховой пенсии, повышать стоимость пенсионных коэффициентов, которые применяются для расчета выплат.
Сейчас законом предусмотрена индексация страховых пенсий раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошлый год. Социальные пенсии индексируются каждый год с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума за минувший год.