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«Ведомости»: Правительство хочет повышать пенсии несколько раз в год

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Правительство предложило Госдуме предоставить чиновникам право оперативно повышать размер пенсий. Как пишут «Ведомости», такую возможность включили в законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенный 3 марта в парламент.

В документе прописаны несколько вариантов реагирования на экономическую ситуацию через изменение выплат пенсионерам. Если законопроект примут, то правительство сможет дополнительно индексировать социальные пенсии, увеличивать размер доплаты к страховой пенсии, повышать стоимость пенсионных коэффициентов, которые применяются для расчета выплат.

Сейчас законом предусмотрена индексация страховых пенсий раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошлый год. Социальные пенсии индексируются каждый год с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума за минувший год.

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Комментарии (7)

Hermess
К гиперинфляции готовятся.
Опять только для неработающих пенсии будут повышать ?
А зарплаты несколько раз в год будут повышать ?
Доллар к концу года по 300 р. ? по 500 ?
Михаил Петров-Водкин
А работающему старичью когда проиндексируют на военную надбавку?
VKuser279092
В самых бедных странах Европы минимальная пенсия около 500 Евро. По нынешнему курсу - примерно 60 000 "рублей". При этом, никакой войны, угрозы военного положения, продуктового эмбарго, и т.д.. Почему эта страна населена нищими покорными дебилами, в основном? Кто разъяснит?
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