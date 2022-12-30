Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год

Правительство РФ продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба кабмина.



Проверки в отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска (к которым относятся социальные, промышленные и другие объекты, где есть максимальный уровень риска причинения вреда) контрольные органы будут проводить на основании специальных индикаторов, которые еще предстоит разработать.



Кроме того, новым постановлением контрольному органу дается право исключить проверку из плана, если ей предшествовал профилактический визит.

