Вдали от юных глаз. В России вводятся ограничения при продаже вейпов и кальянов

В четверг, 1 июня, в России начинает действовать закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов. Теперь торговать электронными устройствами с никотином можно будет только в магазинах и павильонах с закрытыми витринами, сообщили в Telegram-канале Государственной думы.



«Запрещается продавать их [вейпы и кальяны] на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов», – говорится в тексте закона. Также запрещается демонстрация курительных устройств.



Согласно закону, продавцы должны переоборудовать торговые площадки таким образом, чтобы вейпы не размещались на стеллажах и полках, доступ к которым имеет каждый посетитель магазина. К тому же продавцы не смогут применять скидки на никотиносодержащие устройства любыми способами, в том числе через купоны и талоны.

