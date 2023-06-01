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    Вдали от юных глаз. В России вводятся ограничения при продаже вейпов и кальянов

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    В четверг, 1 июня, в России начинает действовать закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов. Теперь торговать электронными устройствами с никотином можно будет только в магазинах и павильонах с закрытыми витринами, сообщили в Telegram-канале Государственной думы.

    «Запрещается продавать их [вейпы и кальяны] на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов», – говорится в тексте закона. Также запрещается демонстрация курительных устройств.

    Согласно закону, продавцы должны переоборудовать торговые площадки таким образом, чтобы вейпы не размещались на стеллажах и полках, доступ к которым имеет каждый посетитель магазина. К тому же продавцы не смогут применять скидки на никотиносодержащие устройства любыми способами, в том числе через купоны и талоны.

    С 1 июня запрещается демонстрация электронных сигарет на прилавках и вводится запрет на рекламу вейпов среди детей.

    В сентябре вступит в действие поправка, устанавливающая минимальную стоимость на продукцию с содержанием никотина.

    По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты намерены превратить электронные сигареты в дорогостоящий товар, чтобы снизить покупательскую способность и тем самым сберечь здоровье граждан, в том числе детей. Политик подчеркнул, что состав жидкостей для вейпов повышает риск развития рака и проблем с легкими.

    Закон «о вейпах» был принят Госдумой в трех чтениях 11 апреля. Изначально законодатели планировали запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, однако финальный текст закона делегировал наложение запрета на определенные добавки правительству. Теперь власти смогут определить список запрещенных добавок и ароматизаторов, которые делают товар «привлекательнее».

    Этим же законом, который подписан президентом 28 апреля, был введен полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них (в том числе без содержания никотина) лицам, не достигшим 18 лет.

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