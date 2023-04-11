Госдума запретила продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении одобрили закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.



Законопроект предлагает запретить торговать «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их частями на ярмарках и выставках, а также дистанционно и через автоматы.

Кроме того, в документе говорится о запрете на выпуск и продажу любой никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками. Как объясняют авторы законопроекта, это необходимо для «снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних». Открытую выкладку никотиносодержащих устройств в магазинах тоже предлагают запретить, как и показ рекламы «с упоминанием устройств» детям до 12 лет.