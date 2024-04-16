15 мая — круглый стол «Маркировка товаров: как бизнес адаптируется к новой системе»

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке через систему «Честный знак», постоянно расширяется. Так, в 2024 году нужно будет маркировать слуховые аппараты, компьютерные томографы, велосипеды и рамы, новые виды товаров легкой промышленности. По коду маркировки покупатель или посредник может в режиме онлайн определить, кто и где произвел товар, а продавец — отследить движение продукции по логистическим цепочкам. Это должно снижать объем контрафакта на рынке. О том, с какими трудностями сталкивается бизнес и кто помогает их решать — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие изменения и нововведения происходят в системе маркировки в 2024 году? Какие новые товары добавляются и почему?
- Особенности маркировки товаров на маркетплейсах (документооборот, регистрация товаров) — основные сложности и задачи?
- Кто несет ответственность за маркировку? Что грозит производителям и продавцам товаров без маркировки? Какие предусмотрены штрафные санкции?
- Какие способы для автоматизации процессов существуют? Какое ПО необходимо для этого?
- Как уменьшить влияние маркировки?
- Какие результаты приносит маркировка добросовестным продавцам?
- Как покупатель может удостовериться в подлинности продукции?
К участию в круглом столе приглашаются: производители, дистрибьюторы и розничные продавцы; маркетплейсы; производители ПО для автоматизации маркировки; юристы, работающие с вопросами маркировки.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 15 мая 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63