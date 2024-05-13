Задержанного по делу о мошенничестве топ-менеджера «ГазпромПХГ» отпустили на свободу

Следствие ограничилось обязательством о явке в качестве меры принуждения для подозреваемого по делу о мошенничестве Алексея Бажанова. Об этом 13 мая сообщает 47news.

Как отмечает издание, следствие определило Бажанову самую мягкую из возможных мер. Он был отпущен на свободу после задержания в ночь 11 мая в Петербурге. К вечеру 12-го его отпустили после допроса.

Бажанов остается в статусе подозреваемого. Расследуемое дело касается строительства так называемых ФОКов — физкультурно-оздоровительных комплексов, которые с 2007 года строят структуры «Газпрома».