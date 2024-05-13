Реклама

    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    766мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Задержанного по делу о мошенничестве топ-менеджера «ГазпромПХГ» отпустили на свободу

    4028
    9 комментариев

    Следствие ограничилось обязательством о явке в качестве меры принуждения для подозреваемого по делу о мошенничестве Алексея Бажанова. Об этом 13 мая сообщает 47news.

    Как отмечает издание, следствие определило Бажанову самую мягкую из возможных мер. Он был отпущен на свободу после задержания в ночь 11 мая в Петербурге. К вечеру 12-го его отпустили после допроса.

    Бажанов остается в статусе подозреваемого. Расследуемое дело касается строительства так называемых ФОКов — физкультурно-оздоровительных комплексов, которые с 2007 года строят структуры «Газпрома».

    Бажанов в 1997–2013 годах служил в экономической полиции Петербурга и занимался налоговыми преступлениями. В 2014 году стал заместителем гендиректора по корпоративной защите в компании «Газпром инвестгазификация», через пару лет возглавил её, а в 2018 году перешел в «ГазпромПХГ».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close