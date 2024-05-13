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    В Казахстане вынесли приговор экс-министру Бишимбаеву, обвиняемому в жестоком убийстве жены

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    Суд приговорил к 24 годам лишения свободы экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в жестоком убийстве жены Салтанат Нукеновой. Итоги резонансного дела транслировал Верховный суд Казахстана в понедельник, 13 мая.

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    Бишимбаева признали виновным и приговорили к 20 годам по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», а также за «Истязание» — по этой статье экс-министр получил 7 лет. Путем частичного сложения наказаний суд вынес окончательный приговор — 24 года лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

    Двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов приговорен к четырем годам. Его обвинили по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления», уточняет издание Sputnik Казахстан.

    Трагедия случилась 9 ноября 2023 года. На одном из судебных заседаний показали видео, на которых была запечатлена Нукенова в день убийства. Женщина на записи ползает по полу, а за кадром голос, похожий на голос экс-министра, оскорбляет женщину и задает ей вопросы личного характера. Сам Бишимбаев назвал видеозаписи подделкой, а в свое оправдание заявил, что супруга психологически мучила его на протяжении всей ночи и довела. По его словам, в тот роковой день Нукенова якобы срывала с себя одежду и украшения, которые он ей дарил, в нетрезвом виде ходила голышом.

    6 мая Бишимбаев выступил с последним словом, в котором обвинил судмедэксперта в намеренной подтасовке результатов выяснения причин смерти и заявил, что смерть Салтанат произошла по неумышленным причинам.

    С мая по декабрь 2016 года Куандык Бишимбаев был министром национальной экономики Казахстана. В 2018 году его приговорили по делу о неоднократном получении взяток в особо крупном размере к 10 годам лишения свободы, однако в феврале 2019 года стало известно, что осужденный был помилован указом президента республики Нурсултаном Назарбаевым и вышел на свободу.

    После того, как Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве гражданской жены, в Казахстане был принят закон о криминализации домашнего насилия.

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