Переписка с ясновидящей. Что известно о суде над экс-министром Казахстана Бишимбаевым

В Казахстане в ходе процесса над экс-министром Куандыком Бишимбаевым по делу об убийстве его гражданской жены Салтанат Нукеновой в суде 23 апреля зачитали переписку, которую обвиняемый вел со своего телефона в день смерти женщины. Об этом сообщает местный портал Zakon.kz.



В день смерти Нукеновой, 9 ноября 2023 года, Бишимбаев пять раз связывался с женщиной по имени Гульнар, которая известна как ясновидящая и находилась на момент переписки в городе Шымкенте (он находится в 1,5 тыс. км от Астаны).



Судья зачитала переписку, в ней Бишимбаев, в частности, спрашивает у собеседницы: «С ней все ок? Она все спит и спит», Гульнара отвечает: «Все окей. Спать будет до утра». Сам экс-министр пояснил суду, что не смог нащупать пульс и связался с ясновидящей, чтобы узнать, «что происходит».



Судья заметила, что не понимает логику объяснений обвиняемого, так как он интересовался состоянием женщины у человека, который находится далеко от места.

