Переписка с ясновидящей. Что известно о суде над экс-министром Казахстана Бишимбаевым

В Казахстане в ходе процесса над экс-министром Куандыком Бишимбаевым по делу об убийстве его гражданской жены Салтанат Нукеновой в суде 23 апреля зачитали переписку, которую обвиняемый вел со своего телефона в день смерти женщины. Об этом сообщает местный портал Zakon.kz.
В день смерти Нукеновой, 9 ноября 2023 года, Бишимбаев пять раз связывался с женщиной по имени Гульнар, которая известна как ясновидящая и находилась на момент переписки в городе Шымкенте (он находится в 1,5 тыс. км от Астаны).
Судья зачитала переписку, в ней Бишимбаев, в частности, спрашивает у собеседницы: «С ней все ок? Она все спит и спит», Гульнара отвечает: «Все окей. Спать будет до утра». Сам экс-министр пояснил суду, что не смог нащупать пульс и связался с ясновидящей, чтобы узнать, «что происходит».
Судья заметила, что не понимает логику объяснений обвиняемого, так как он интересовался состоянием женщины у человека, который находится далеко от места.
Кроме того, Бишимбаев в тот же день переписывался и с другими женщинами, в частности с Гульнарой Насырбековой и неким абонентом, записанным как «Юля Супер». В переписке с ней Бишимбаев спросил, что она делала и свободна ли.
Адвокат потерпевшей стороны обратил внимание, что обвиняемый одновременно переписывался с ясновидящей и вел деловую переписку с некоей «Гульфиза пиар».
Накануне после почти двухнедельного перерыва на процесс по Бишимбаеву вернули представителей СМИ. 22 апреля на заседании смотрели видео, на которых была запечатлена Нукенова в день убийства. Женщина на записи одета в черный плащ и ползает по полу, а за кадром голос, похожий на голос экс-министра, оскорбляет женщину и задает ей вопросы личного характера.
Сам Бишимбаев назвал видеозаписи подделкой.
Куандык Бишимбаев ранее был министром национальной экономики Казахстана. В 2018 году его приговорили по делу о неоднократном получении взяток в особо крупном размере к 10 годам лишения свободы, однако в феврале 2019 года стало известно, что осужденный был помилован указом президента республики Нурсултаном Назарбаевым и вышел на свободу.
После того как Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве гражданской жены, в Казахстане был принят закон о криминализации домашнего насилия.