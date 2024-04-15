В Казахстане семейные побои стали уголовным преступлением. Закон о криминализации домашнего насилия подписан президентом

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал 15 апреля закон об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, именуемый также «законом о домашнем и бытовом насилии». Сенат казахстанского парламента одобрил закон в двух чтениях 11 апреля.

Теперь умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои будут расцениваться как уголовное преступление, а не административное, как ранее. «Легкие» побои будут грозить виновнику штрафом, общественными работами или арестом до 50 суток, «средние» и «тяжелые» — тюремными сроками, педофилия и убийство — пожизненным заключением; возможность примирения сторон в случае физического насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними исключается.