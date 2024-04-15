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    В Казахстане семейные побои стали уголовным преступлением. Закон о криминализации домашнего насилия подписан президентом

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    Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал 15 апреля закон об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, именуемый также «законом о домашнем и бытовом насилии». Сенат казахстанского парламента одобрил закон в двух чтениях 11 апреля.

    Теперь умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои будут расцениваться как уголовное преступление, а не административное, как ранее. «Легкие» побои будут грозить виновнику штрафом, общественными работами или арестом до 50 суток, «средние» и «тяжелые» — тюремными сроками, педофилия и убийство — пожизненным заключением; возможность примирения сторон в случае физического насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними исключается.

    Как ранее писала «Фонтанка», катализатором для принятия закона стал громкий процесс над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой: процесс в Казахстане транслируют телеканалы.

    В России президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье в 2017 году.

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    Касым-Жомарт ТокаевКазахстанЗакон о домашнем насилииСалтанат НукеноваПутин
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