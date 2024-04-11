В Казахстане криминализировали домашнее насилие на фоне дела об убийстве в семье чиновника

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил в двух чтениях закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, сообщает 11 апреля Orda.kz. Закон криминализирует нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью — для этого парламент Казахстана возвел деяния в ранг уголовно наказуемых.
Законопроект вводит новую статью в Уголовный кодекс РК 98–3, которая устанавливает особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение. Если раньше за нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью было предусмотрено только административное наказание, то теперь за легкий вред предусмотрен штраф до 153 тыс. рублей, общественные работы или арест на 50 суток. За причинение среднего или тяжкого вреда здоровью предусмотрено лишение свободы.
Закон запрещает назначать более мягкое наказание при совершении лицами преступлений, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних. Кроме того, инициатива отменяет возможность примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних.
За убийство, изнасилование, насильственные действия в отношении детей предусмотрено пожизненное лишение свободы. Также вводится ответственность за приставания сексуального характера к подросткам, не достигшим 16-летнего возраста, а также за склонение и содействие к совершению самоубийства.
Депутаты сената проголосовали за одобрение закона в первом и во втором чтениях. Документ направят на подпись президенту, после чего он вступит в силу. С 2009 года в Казахстане действовал закон о профилактике бытового насилия.
Внимание к закону было приковано в связи с резонансным процессом над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, которого судят за убийство жены Салтанат Нукеновой. Брат погибшей говорил на суде, что Бишимбаев регулярно избивал жену. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.