В Казахстане криминализировали домашнее насилие на фоне дела об убийстве в семье чиновника

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил в двух чтениях закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, сообщает 11 апреля Orda.kz. Закон криминализирует нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью — для этого парламент Казахстана возвел деяния в ранг уголовно наказуемых.

Законопроект вводит новую статью в Уголовный кодекс РК 98–3, которая устанавливает особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение. Если раньше за нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью было предусмотрено только административное наказание, то теперь за легкий вред предусмотрен штраф до 153 тыс. рублей, общественные работы или арест на 50 суток. За причинение среднего или тяжкого вреда здоровью предусмотрено лишение свободы.