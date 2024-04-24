«Она психологически меня мучила». Экс-министр Казахстана Бишимбаев признал вину в убийстве супруги по неосторожности

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой с особой жестокостью, заявил, что сделал это неумышленно. Он признал свою вину в убийстве по неосторожности. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция заседания на YouTube-канале суда от 24 апреля. «Я не признаю вину по истязанию. В части предъявленного обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью я признаю, что нанес побои, которые привели к смерти Салтанат Нукеновой. Но я не признаю, что сделал это умышленно и с особой жестокостью», — заявил Бишимбаев. В ответ судья уточнила: «Вы признаете себя виновным в том, что причинили ей тяжкие телесные повреждения по неосторожности, которые повлекли её смерть?» — «Да, впоследствии от полученных травм она скончалась», — резюмировал подсудимый.

Перед этим Бишимбаев объяснил, что супруга психологически мучила его на протяжении всей ночи и довела. По его словам, в тот роковой день Нукенова якобы срывала с себя одежду и украшения, которые он ей дарил, в нетрезвом виде ходила голышом. «Здесь я просто также захотел отомстить ей, шесть с половиной часов она психологически меня мучила, мучила, что хотела, то и делала, и довела меня до такого состояния», — цитирует его Ulysmedia.

Ранее «Фонтанка» писала, что в день смерти Нукеновой, 9 ноября 2023 года, Бишимбаев пять раз связывался с женщиной по имени Гульнар, которая известна как ясновидящая и находилась на момент переписки в городе Шымкенте (он находится в 1,5 тыс. км от Астаны). Переписки нашли и с другими женщинами. У одной из них он спросил, что она делает и свободна ли.