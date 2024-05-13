В Испании выявлены десятки пациентов, заболевших крысиным гепатитом

Испанские исследователи выявили десятки случаев заражения людей гепатитом Е крыс. Об этом 13 мая сообщает газета El Pais.



Инфекция Rocahepevirus ratti впервые была выявлена в Гонконге в 2018 году. С того момента нынешняя волна заболевания является крупнейшим случаем.



«Известно, что около трети крыс, живущих в испанских городах, являются носителями патогена, но нет четкого представления о том, как он передается людям», — пишет испанское издание.



До сих пор причина многих гепатитов определяется как «неизвестное происхождение», однако, как уточняет El Pais, нет никаких признаков того, что в ближайшие годы пострадавших от этого заболевания станет больше.



Специалист по гепатиту Института биомедицинских исследований Маймонида в Кордове Антонио Риверо Хуарес считает, что сейчас они столкнулись с неизвестной новой болезнью. По его словам, «есть несколько открытых исследований, которые предоставляют нам данные об их распространенности <...> и клинических способах проявления». Специалист отмечает, что впереди у них еще много работы по изучению этой болезни.



Эксперты считают гепатит Е более мягким. Такое заболевание может вызывать острые проявления, но иммунитет обычно справляется с ними за несколько недель. Летальных исходов при гепатите такого типа тоже меньше.



Ранее «Фонтанка» рассказывала об анализах и обследованиях, которые нужно сдавать и проходить ежегодно в обязательном порядке.

