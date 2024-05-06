Шесть обязательных анализов. Терапевт перечислил тесты, которые нужно сдавать ежегодно каждому из нас

Анализы важно сдавать каждый год Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться





Мало кто из нас любит посещать врача и сдавать кровь, мочу и прочие биологические жидкости, особенно если ничто не беспокоит. Но важно регулярно приходить к доктору для профилактических осмотров, поскольку многие патологии никак не проявляют себя достаточно длительное время, разрушая организм.



Иногда заподозрить серьезные проблемы помогают данные, полученные во время проведения лабораторных анализов. Но какие из них нужно сдавать, ведь сегодня различных лабораторных тестов очень много? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил врач Сергей Лопатин.



Сергей Лопатин, терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач первой квалификационной категории Личный сайт Не забывать о диспансеризации Посещать врача и сдавать минимальный объем лабораторных анализов важно всем людям, начиная с малышей и заканчивая стариками. Для каждой возрастной группы есть свои особенности профилактических приемов и лабораторных тестов, о которых расскажет врач. В целом же, если говорить о взрослых людях, для профилактики достаточно регулярно проходить диспансеризацию, а также выполнять определенный перечень лабораторных тестов.



Как техосмотр, но для организма Сдачу анализов можно сравнить с техническим осмотром машины. Автовладельцу вряд ли придет в голову дожидаться поломки, чтобы проверить уровень масла. Так и со здоровьем: анализы помогают уточнить диагноз и вовремя выявить возможные нарушения.

Перечень обязательных для профилактики обследований варьируется в зависимости от возраста человека, наличия хронических заболеваний и даже образа жизни. Однако есть и те анализы, проходить которые стоит каждому, в идеале — раз в год.

Общий анализ крови Общий или клинический анализ оценивает уровень эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и других компонентов крови. Результаты исследования позволяют врачу определить, есть ли в организме воспалительный процесс или признаки инфекции. Общий анализ крови также используют для диагностики анемии.



Биохимический анализ крови Исследование дает представление о работе внутренних органов (печени, сердца, почек) и оценивает уровень в крови холестерина, глюкозы, билирубина, креатинина и других важных соединений. С помощью анализа также можно обнаружить воспалительный процесс, нарушения баланса микроэлементов и обмена веществ.



Общий анализ мочи Он предназначен для проверки работоспособности органов мочеполовой системы. Например, его используют в диагностике таких заболеваний, как цистит — воспаление слизистой мочевого пузыря — или пиелонефрит — воспаление почек. Вместе с тем анализ также можно применять в диагностике других патологий, которые отражаются на составе мочи, например сахарного диабета.



Липидный профиль Определяет уровень в крови не только общего холестерина, но и липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина). Именно эти показатели являются ключевыми при оценке вероятности развития атеросклероза и других нарушений в работе сердца или сосудов.

ТТГ — тиреотропный гормон Болезни щитовидной железы становятся всё более распространенными в современном мире. Особенно в тех странах, где жители чаще сталкиваются с дефицитом йода. Орган отвечает за синтез гормонов и регулирование метаболизма. Сбой в работе щитовидки влечет за собой самые разные проблемы со здоровьем, от ожирения до депрессии и нарушения репродуктивной функции. Для оценки состояния органа применяют УЗИ, однако для ежегодного контроля полезно использовать и анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). На основе результатов исследования можно определить гипотиреоз или гипертиреоз — недостаточную или избыточную выработку гормонов щитовидной железы.



Глюкоза в крови Исследование является стандартом в скрининге сахарного диабета и преддиабетических состояний. Вместе с тем уровень глюкозы может указывать и на другие эндокринные нарушения, болезни почек, печени, поджелудочной железы.



Какие анализы не нужны, особенно детям Важно помнить, что каждый организм уникален. В зависимости от наследственности, возраста, пола и состояния здоровья перечень можно дополнять другими исследованиях. Это и анализы на витамины и микроэлементы, гормональный профиль, гепатиты или ВИЧ. Так что перед тем как записываться на обследования, все-таки стоит посетить терапевта. Врач выслушает имеющиеся жалобы и расскажет, какие анализы сдать. А при необходимости направит к узким специалистам.



Педиатр Алексей Бессмертный рассказал, какие анализы точно не имеют смысла перед консультацией или плановой прививкой.

Перед вакцинацией здорового ребенка не нужны общий анализ крови и мочи — там нет никаких важных показателей, без которых врачу не обойтись. Если у доктора будут сомнения, он сам назначит конкретный анализ. Если вы идете к врачу с атопическим дерматитом (или вам поставили на приеме этот диагноз), то не нужно сдавать анализ кала, делать УЗИ брюшной полости, выявлять антитела к лямблиям и глистам. Посев грудного молока — это тоже лишнее. Затяжной кашель, астма, обструктивный бронхит — в этом случае тоже не нужны анализы кала, УЗИ и все остальное, что есть в пункте № 2 . При подозрении на аллергию вам нужна консультация аллерголога. Не надо делать пробы просто так: это лишнее или вы сдадите не то. Вообще никогда не стоит сдавать анализ IgG4 на антитела, так как к аллергии и пищевой непереносимости они не имеют никакого отношения, со слов Алексея Бессмертного. Еще один анализ, в котором нет никакого смысла, — это анализ на аллергию к конкретной марке молочной смеси. Это достаточно изощренный способ отъема денег у населения, по мнению педиатра. Копрофильтрат — анализ на пищевую аллергию по калу, поиск там специфических IgE. На это исследование тоже не стоит тратить время и деньги, оно не имеет никакого отношения к научным методам. Анализ на иммунный статус назначается крайне редко и по очень строгим показателям. В иных случаях врач не оценит по нему состояние иммунитета и не подберет график вакцинации. Определение интерферона с определением чувствительности к иммуномодуляторам. Звучит сложно, но на самом деле почти не имеет никакого смысла. Онкомаркеры — этот анализ нельзя считать методом диагностики «нового заболевания». Про него тоже лучше забыть. Не сдавайте кал на углеводы — этот анализ практически не информативен. Сюда же относится и анализ кала на дисбактериоз. Часто болеющим детям назначают анализы на герпес 6-го типа, цитомегаловирус и вирус Эпштейна — Барра. Никакого отношения к частоте респираторных инфекций и снижению иммунитета они не имеют.

— Мне очень понравилась формулировка «ох уж эти русские коммерческие вирусы», — говорит Алексей Бессмертный. — Она как нельзя лучше описывает ситуацию с многочисленными анализами, которые в большинстве случаев не имеют смысла.



— Обследования должен назначать врач. Сомневаетесь в необходимости исследования — спросите доктора, для чего конкретно данный анализ и на что он повлияет. И не нужно консультироваться в лаборатории: это как спрашивать мясника, сколько говядины вам нужно на ужин, — заключает врач.

