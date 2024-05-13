Нефтегазовые доходы в России выросли на 82,2% в сравнении с прошлым годом – это 4, 157 триллиона рублей. Речь идет о периоде с января по апрель 2024 года. Об этом 13 мая сообщает министерство финансов РФ.
По предварительным данным, федеральный бюджет за прошедшие месяцы текущего года исполнен с дефицитом в размере 0,8% ВВП – 1,484 триллиона рублей.
«По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2024 года составил 13 168 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% г/г», – отмечается в официальном сообщении Минфина.
Ненефтегазовые доходы увеличились на 36,8% – это составляет 7,526 триллиона рублей.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что статистика первых месяцев 2024 года показывает хорошие темпы роста ВВП.
Минфин: нефтегазовые доходы в России выросли на 82,2%
Нефтегазовые доходы в России выросли на 82,2% в сравнении с прошлым годом – это 4, 157 триллиона рублей. Речь идет о периоде с января по апрель 2024 года. Об этом 13 мая сообщает министерство финансов РФ.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.