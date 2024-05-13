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    Минфин: нефтегазовые доходы в России выросли на 82,2%

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    Нефтегазовые доходы в России выросли на 82,2% в сравнении с прошлым годом – это 4, 157 триллиона рублей. Речь идет о периоде с января по апрель 2024 года. Об этом 13 мая сообщает министерство финансов РФ.

    По предварительным данным, федеральный бюджет за прошедшие месяцы текущего года исполнен с дефицитом в размере 0,8% ВВП – 1,484 триллиона рублей.

    «По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2024 года составил 13 168 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% г/г», – отмечается в официальном сообщении Минфина.

    Ненефтегазовые доходы увеличились на 36,8% – это составляет 7,526 триллиона рублей.

    Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что статистика первых месяцев 2024 года показывает хорошие темпы роста ВВП.

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