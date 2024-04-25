Путин назвал актуальные данные по ВВП, зарплате и безработице в 2024 году

Статистика первых месяцев 2024 года показывает хорошие темпы роста ВВП, заявил 25 апреля в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин.

«В январе — 4,6% в годовом выражении, в феврале — 7,5%, а за первые два месяца в среднем 6% роста», — рассказал Владимир Путин, уточнив, что рост ВВП поддерживает активный внутренний спрос, который основывается на росте реальных зарплат и доходов граждан.



По его словам, среднемесячная зарплата в реальном годовом выражении за январь текущего года выросла на 8,5%, в то время как реальные располагаемые доходы в 2023 году выросли на 5,4%.