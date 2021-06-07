Подписка о неясности. Как Петербург набрал полтриллиона на ПМЭФ

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться







ПМЭФ-2021 широкой публике запомнится, вероятно, стеклянным взглядом блогера Дани Милохина, но у Смольного свой KPI: соглашений заключили аж на 600 млрд, отрапортовала пресс-служба, из них почти половина — контракты. Чернил потратили много, вопросов только прибавилось.



ВТБ под землей и в небе



Отдельный блок — это соглашения, связанные с главным партнером Смольного по инфраструктуре — ВТБ, пусть в некоторых он и не фигурировал во плоти. Все это вещи известные, но конечно же, подписаться именно на ПМЭФ — часть инвестиционного этикета.



Под камерами губернаторского пула прилюдно зафиксировали долю частных инвестиций в строительство Витебской развязки. Сумма их известна давно, но надо повторить материал: общая стоимость вместе с подготовкой территории 39 млрд рублей, 19 дает город, по 10 - федеральный бюджет и концессионер ЗСД «Магистраль северной столицы», благо именно по соглашению с ним строится объект. Соглашение подписывали МСС и банки — ВТБ, Газпромбанк и Евразийский банк развития; речь идет о привлечении инвестором искомых 10 млрд, но конкретные условия не разглашаются. Между тем, строительство уже идет силами российско-турецкого генподрядчика и его субподрядчиков.

Еще один касающийся ЗСД документ подписывали буквально следом: это допсоглашение между городским АО «ЗСД» и все тем же Евразийским банком развития, которое увеличивает кредитную линию со стороны ЕАБР на 1,5 млрд. По сравнению с изначальным объемом — 6 млрд — сумма не то чтобы значительная. Первоначальный договор заключили еще год назад, ограничившись пресс-релизом ; деньги идут не только на новое строительство, но и на выполнение обязательств города — напомним, в прошлом году Смольный негромко передал АО «ЗСД» привилегию выплачивать концессионеру компенсацию затрат в 2020-2022 годах. А уж миллиардные транши по этой кредитной линии и вовсе запускаются без шума и пыли, по итогу заседания совета директоров акционерного общества.



Нынешнее допсоглашение объясняется необходимостью сооружать Шкиперскую развязку: по которой наконец объявлен первый конкурс: «Фонтанка» рассказывала о роли развязки в прорыве транспортной блокады намыва Васильевского острова. Управиться чиновники обещают за 2-3 года, в идеальном мире Смольного финансирование выглядит так: 2,5 млрд — это как раз займы АО «ЗСД», в том числе у ЕАБР, а 7,3 млрд — инфраструктурный кредит от федерального центра.

Другая история, которая нашла на форуме какое-то — хотя бы письменное разрешение — это новый корпус больницы им. Боткина. ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» и Смольный договорились о строительстве и эксплуатации инфекционной больницы на 770 коек площадью 240 тысяч квадратных метров. Это концессия, всего привлекут 30 млрд рублей. В принципе корпус уже давно должен был появиться на Бухарестской, но стройку заморозили. Впоследствии участок для больницы, которая оказалась на острие борьбы с ковидом, искали в Шушарах и Пушкине, нашли в Колпино.



Озвученная сумма — не равно конкретика. Так, договоренность с оператором «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы» предполагает продолжение проекта второй очереди аэропорта со строительством дорожной сети. Инвестиции составят от 40 млрд рублей. Расширение и так предусмотрено действующим концессионным соглашением, здесь без сюрпризов, а вот деталей — например, придется ли для этого сносить терминал «Пять стаканов» – все еще нет. «На сегодняшний день проект находится в стадии корректировки мастер-плана. Разработка архитектурной концепции запланирована на этот год. Далее – проектирование и начало строительство терминала», - отметили в ВВСС. Сумма в зависимости от выбранного варианта также может измениться.



В этот же пакет условно включено акционерное соглашение между КИО и ВТБ Инфраструктурный Холдинг в отношении «Метростроя Северной столицы». Мало в какой части городского хозяйства сейчас так же депрессивно и мало где такой же дефицит конкретики. О «раскоряке» старого «Метростроя» впору писать исторический труд с нравоучительным заключением; однако и новый «Метрострой Северной столицы», в котором у города 65%, а у Группы ВТБ — 35%, на данный момент не столько лекарство, сколько рецепт. У компании до сих пор нет статуса единственного поставщика, не утверждена схема финансирования, не получены все лицензии (контракт на сопровождение необходимой документации заключили месяц назад). Акционерное соглашение «регулирует вопросы управления совместным предприятием», что, конечно, замечательно, если вспомнить, как эти вопросы были урегулированы в старом «Метрострое», но о перспективах подземки говорит немного. В документе, как сообщили в ВТБ, закреплена сумма «ожидаемого привлеченного финансирования» - не менее 13 млрд. Но в итоговом форумном сообщении Смольный не мелочится: «Соглашение о строительстве метро предусматривает объем вложений не менее 100 млрд рублей». И то сказать, 13 млрд — это 2 км тоннеля, и они отца русской демократии не спасут.



Острова в океане



Еще один транспортный проект, который закономерно доехал до подписи — и доехал бы без форума, — это дорожное обеспечение Кронштадта на 8 млрд. Соглашение заключили Минстрой, Смольный и АНО «Остров фортов»: почти 5 млрд — городская часть, которая пойдет на Цитадельское и Кронштадтское шоссе, Цитадельскую дорогу и пешеходную набережную; 3 млрд дадут федералы на реконструкцию развязки КАД. В этом тоже нет новости, Смольный давно открещивался от финансирования развязки и давно убедил Москву, что это ее дела. К слову, свою часть город тоже надеется обеспечить инфраструктурным кредитом.



До поры до времени казалось, что крупнейшим куском инвестиционного пирога будет Широтная магистраль в том или ином виде, чья стоимость оценивается примерно в 200 млрд. Ставку перебила компания «Мегалайн», которая заявилась сразу на 236 млрд; правда Смольный подписал не контракт и даже не соглашение о намерениях, а соглашение о сотрудничестве, максимально абстрактный формат. В него входят две истории.



Первая — экспериментальная зона на территории бывшей стройплощадки КЗС Горская. Вокруг нее давно сужали круги инвесторы и чиновники, подробнее об этом здесь, однако дело так и не двигалось с места. Концепция «Мегалайна» включает Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы, набережную и т. п. Гендиректор компании Геннадий Корупятник подчеркнул, что такая Горская фактически «завершает формирование северо-западного фасада города».



Вторая - строительство пилотного транспортно-пересадочного узла в Старой Деревне. Корупятник ссылается на опыт успешного строительства ТПУ в Москве, где такие узлы делают жизнь районов комфортнее. «Старая Деревня в этом особенно будет показательна, вы знаете, какой там трэш бывает по вечерам и по утрам особенно, - заявил он. - Там все было хаотично подведено туда, районы строились, нужно было транспортные проблемы решать... Наш проект призван сделать его чуть ли не фешенебельным в этом плане». Пересадку на ТПУ предполагается осуществлять по схеме «сухие ноги», вокруг - «масса всякого функционала», на первом уровне — перехватывающая парковка. Каким образом сработает экономическая модель, не ясно. «Преждевременно об этом говорить, у нас даже в общем формате проект не согласован, - признается Корупятник. - Вероятно, за счет эксплуатации каких-то сооружений, которые будут входить в ТПУ. Возможно, даже будем привлекать соинвесторов из числа тех кто будет в будущем там располагаться”.



Преждевременно не преждевременно, но большая сумма позволила привести на стенд Петербурга губернатора, перед которым рендеры крутили вперемешку с еще одним проектом — пресловутым намывом «Залив островов». Напомним, комитеты Смольного — то есть подчиненные губернатора — уже высказали свое отрицательное отношение к перспективе насыпать земли в Невской губе и тем изменить динамику подъема воды. Отношение это закрепили в суде. Сейчас намыв называется совместным проектом «Зингер девелопемент» и «Мегалайна».



«Наши партнеры разрабатывали в 2017 году такой проект, он прошел согласование 4 федеральных ведомств, - припомнил Корупятник. - Было получено много замечаний, они их отрабатывают, когда отработают, поговорим». На еще один дополнительный вопрос — связаны ли компании с бизнесменом Евгением Пригожиным, как предполагали СМИ, - гендиректора уже не хватило: сначала он предложил не разбирать эти вещи, а потом обратиться с этим вопросом в другое место.



«Есть слона по частям»



Оставляет простор для воображения и договоренность с крупнейшим собственником «Красного треугольника» УК «Бюро имущественных операций». Как и четыре года назад, комплекс хотят превратить в общественное пространство, но ясности мало. Как пояснил «Фонтанке» глава комитета по инвестициям Роман Голованов, город пока только ждет от инвестора концепцию поэтапного развития проекта. «Слона надо есть по частям. Организационно-правовую схему сейчас не готов комментировать. На подписании обозначили проблему, она в лоб не решается», - уточнил он. Гендиректор УК «БИО» сообщил, что сейчас компания проводит новую историко-культурную экспертизу, на основании которой и создадут концепцию. Примерная оценка инвестиций — 10 млрд рублей. При этом объекты культурного наследия уже вывели из списка зон комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ). Согласование с другими собственниками — в процессе, уточнил Иван Колесников.

Более многообещающим выглядит соглашение с «Азимут Хотелс Компани» и «Управляющей компанией Севкабель Порт» о предоставлении им здания «Морского вокзала», который станет частью общественного пространства «Гавань 2.0». Инвесторы готовы вложить 3 млрд рублей. Но нерешенных вопросов тоже хватает — например, как сочетать порт, который является режимным объектом, и общедоступные зоны, а также за чей именно счет будет ремонтироваться транспортная инфраструктура.



С компанией «Гинза консалтинг» Смольный договорился сотрудничестве, направленном на создание и эксплуатацию объектов отдыха и туризма, объектов культуры и общественного досуга. Конкретики не прозвучало, но ранее структуры группы выражали готовность получить по концессии здание бывшего американского консульства на Фурштатской и доходный дом Оболенской на ул. Чайковского, а также семь зданий в Зеленогорске, включая объекты культурного наследия «Дом купца Елисеева» и «Дача Кинга». Но, если на эти объекты найдутся и другие претенденты, придется пройти через конкурс.

Казалось бы, причем тут город

Среди промышленных инвестиций наиболее понятным выглядит проект по модернизации «Кировского завода». Компания вложит 22,3 млрд рублей собственных средств, чтобы к 2026 году нарастить мощности и наладить выпуск специальных сталей и сплавов для стратегических отраслей промышленности России. Еще 2 млрд рублей вложит «дочка» Кировского завода» «Петербургский тракторный завод» в запуск производства автогрейдеров к 2023 году. Как пояснил генеральный директор ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко, первый этап проекта уже реализован. «Запустили основное технологическое оборудование пару недель назад», - сказал он. Встречных обязательств города заключенное соглашение не предусматривает. Предприниматель не исключил, что «Кировский завод» воспользуется льготным займом из фонда развития промышленности, но это будет федеральный фонд.



Аналогичным образом поступили фармпроизводители: вроде, подписали соглашение, а по сути — просто поставили город в известность о своих планах. «Биокад» и «Полисан» в общей сложности инвестируют 5,8 млрд рублей в разработку и создание иммунобиологических препаратов. «Полисан» фактически уже осуществил задуманное и уже летом начнет выпускать «Спутник V» и «Спутник-Лайт». Впрочем, производить саму субстанцию, как и раньше, будет «Биокад», «Полисан» же займется розливом. Также «Биокад» вложится в разработку новых оригинальных вакцин и налаживание контрактного производства.

Табачники JTI (ООО «Петро») и «БАТ Россия» инвестируют 11 млрд рублей в запуск новых линий в рамках действующих заводов. Но проект JTI оказался настолько свежим, что на подписании не прозвучало - ни что будут производить, ни в какие сроки. Очевидно, тенденции рынка вынуждают компании отходить от выпуска обычных сигарет и делать ставку на системы нагревания табака.

ООО «Газтехкомплектация» готова вложить 11 млрд рублей в проект «Петербургский индустриальный парк». В рамках первой очереди запланировано строительство производственных и складских корпусов, зданий научно-исследовательского центра, создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для отрасли СПГ. Где именно разместится производство и на каких условиях, не понятно. По информации «Фонтанки», обсуждался Красносельский район. Сроки реализации уходят за 2030 год.

Оператор МТС намерен инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры Санкт‑Петербурга 7 млрд рублей до конца 2023 года. Планируется расширение зон покрытия 5G в популярных городских локациях – улицах, торговых центрах и пр. Ближе станут и технологии интернета вещей. Компания планирует выпускать устройства и датчики стандарта NB-IoT для бизнеса и городских властей. Подробности опять же не раскрываются, но ранее был реализован пилот с ГУП ТЭК: система дистанционного мониторинга позволяет контролировать, на месте ли люки тепловых сетей.



«Технониколь» готов инвестировать 7 млрд рублей в производство теплоизоляции и рассматривает территорию промзоны «Ижорские заводы» в Колпино. Но с договоренностью на ПМЭФ или без нее, получить участок можно через конкурс.

Владельцы Софийской овощебазы решили рассказать Смольному о планах создания агропарка спустя два года после начала реализации. Объект с офисами и торговыми рядами на Софийской улице за КАД появится к 2023 году. Правда, по сравнению с суммой, названной в 2020 году, проект подорожал почти в два раза — до 9 млрд рублей.

Необычно на общем фоне выглядит соглашение с сетью общепита McDonald's. Компания в течение пяти лет пообещала открыть на территории города до 50 новых предприятий (то есть примерно по 10 ресторанов в год). Впрочем, фастфуд-гигант намерена также вложиться в благотворительность и делать с городскими властями совместные проекты в сфере экологии.

Николай Кудин, Галина Бояркова

«Фонтанка.ру»