Погостить на «Даче Кинга». Памятник эпохи модерна в Зеленогорске превратится в спа-отель

Фото: Дача Кинга (деревянная) на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







После обращения группы Ginza власти Петербурга согласились отдать бизнесу территорию дома отдыха «Зеленогорск», включающую объекты культурного наследия «Дом купца Елисеева» и «Дача Кинга». Инвестору предстоит вложить в превращение полузаброшенных зданий в масштабный гостинично-досуговый комплекс до 1 млрд рублей.

Проект концессионного соглашения был опубликован 6 мая на сайте torgi.gov.ru комитетом по инвестициям Петербурга. Как следует из документации, инвестор получит семь объектов недвижимости и один объект незавершенного строительства по адресу Приморское шоссе, д. 520а, литера И, а также д. 520, литеры Д, Л, М, О, Ц, Ш, Э. Их общая площадь составляет 5,7 тыс. кв. м.



Самыми привлекательными, но и самыми сложными для реконструкции, являются деревянные памятники эпохи модерна - «Дача Кинга», построенная на рубеже XIX–XX веков, и «Дача Кирхнера» (она же «Дом купца Елисеева»), созданная в начале XX века. Также на территории находится шестиэтажный основной корпус, который начали строить в конце 1980 годов, но не успели закончить работы. На протяжении последних лет здания не эксплуатировались, хотя охранялись. Принимая решение о включении «Дачи Кинга» в список объектов культурного наследия регионального значения в 2016 году, в Смольном отмечали, что в результате многочисленных перестроек в советский период здание «утратило историческую пространственно-планировочную структуру». Исторический декор сохранился лишь с южной стороны восточного корпуса. Зато на территории дачи осталась аллея начала XX века, ведущая от дома к пляжной полосе Финского залива.

По условиям соглашения, на месте дома отдыха «Зеленогорск» должен появиться комплекс, состоящий из гостиницы, кемпинга, культурно-развлекательных и спортивных некапитальных объектов общей площадью 7,8 тыс. кв. м.



Большую часть займет отель на 45 номеров категории не ниже трех звезд. Три корпуса разместятся в объектах культурного наследия – «Даче Кинга» и «Доме купца Елисеева», а также в недостроенном здании доме отдыха. Требования к оформлению минималистичны: в номерах должна быть кровать, стол, стул и санузел. На первых этажах зданий будут располагаться рестораны, но при необходимости зоны питания появятся и на других этажах. Общая площадь гостиницы может варьироваться от 3,45 тыс. кв. м до 7,1 тыс. кв. м (точные параметры определятся по результатам проектирования).

В других зданиях разместятся комната настольных игр, либо проведения анимационных мероприятий, а также административно-хозяйственные помещения.

Также инвестору разрешено возвести на участке новые здания. Среди них водно-оздоровительный комплекс площадью от 675 кв.м до 1500 кв.м. В мужском и женском отделениях появятся парные, душевые, купель и зоны мыльного массажа. В мужском также предусмотрена комната для отдыха и приема пищи (в женском – только для отдыха).



Компанию гостиницам составит кемпинг. Инвестору предстоит поставить на переданных ему участках не менее 25 мобильных домов, бунгало, жилых модулей площадью не менее 25 кв.м каждый. В кемпинге также должны появиться зоны питания и самостоятельного приготовления пищи, а также блок с душевыми и санузлами.

Досуг проживающих обеспечат десять павильонов из дерева и металлических конструкций. Три их них будут предназначены для проведения фестивалей, театрализованных представлений, карнавалов, народных гуляний, концертов, а также для демонстрации животных и растений зоологических и ботанических коллекций. Пять — для организации выставок и/или организации развлекательных мероприятий. Еще два займут спортивные и тренажерные залы. Кроме того, инвестор создаст открытые площадки для тенниса, волейбола и бадминтона и детские площадки.

Превратить «Дачу Кинга» в гостиницу еще в декабре 2020 года предложила компания ООО «Новые пространственные решения». Как ранее сообщала «Фонтанка», она тесно связана с группой Ginza, которая с недавних пор помимо ресторанов занимается развитием отельного направления. Если в течение 40 дней после публикации проекта соглашения поступят заявки от других желающих, Смольный проведет конкурс. Если претендентов не будет — договор подпишут со структурой Ginza. Предложения инвесторов принимаются до 20 июня, подведение итогов назначено на 21 июня.



По условиям соглашения, размер инвестиций может варьироваться от 500 млн до 1 млрд рублей. Здания перейдут в аренду на 49 лет, но собственником останется город.

Смольный обязуется передать концессионеру объекты и земельные участки не позднее, чем через 60 дней после заключения соглашения. Проектирование займет не более 34 месяцев. Непосредственно к работам инвестор должен приступить не позднее 1 апреля 2025 и уложиться в три года. Ввести объект в эксплуатацию необходимо не позднее 1 июня 2029 года.

У Смольного уже есть опыт заключения концессионных соглашений для реконструкции исторических зданий под отели и культурные объекты. Летом 2020 года власти согласовали передачу «Особняка В. И. Турчаниновой» на Среднем пр. В.О. компании с вьетнамскими корнями ООО «Центр АТР-Сайгон». Объем инвестиций в создание трехзвездочного отеля превысит 470 млн рублей. В декабре 2019 года было заключено концессионное соглашение с ООО «Асгард». Компания получила «Усадьбу Игеля Э. Г.» и «Дом А. Е. Вяземского и здание механической мастерской Р. М. Ветцера» на Каменноостровском пр., 58–60. Инвестиции в запуск гостиницы должны составить 302 млн рублей.



В начале 2021 года по концессии отдали оранжереи в Таврическом саду. Структуры Газпрома потратят 700 млн рублей на превращение их в «социально-культурный объект».

Другие структуры группы Ginza «Новый рынок» и ООО «Моретум» претендуют на концессию еще двух объектов - доходного дома Оболенской на ул. Чайковского, 20, лит. Б и здание бывшего генконсульства США на Фурштатской, 15 соответственно. Их также планируется превратить в отели.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

