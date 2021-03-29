Американская мечта Ginza. Компания просит у Смольного здание консульства США, чтобы сделать в нем отель

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Здание на Фурштатской, 15, которое до апреля 2018 года занимало генеральное консульство США в Петербурге, может вскоре обрести новых хозяев. Как стало известно «Фонтанке», структуры группы Ginza намерены получить в концессию его, а заодно и еще несколько исторических особняков в центре Петербурга и в Курортном районе — для развития гостиничного бизнеса.

Концессионная инициатива на реконструкцию и создание на Фурштатской, 15 гостиницы категории «не ниже 3 звезды» поступила в Смольный от ООО «Моретум», сообщил источник, близкий к имущественному блоку. Аналогичное предложение городу сделала компания «Новый рынок», которая хотела бы взять в концессию доходный дом Оболенской на ул. Чайковского, 20, лит. Б. В комитете по инвестициям, куда в первую очередь должны приходить документы, не прокомментировали детали частной концессионной инициативы.



ООО «Моретум» и «Новый рынок», по данным СПАРК, на 100% принадлежат предпринимательнице Полине Корниловой. Но, по словам нескольких собеседников «Фонтанки», эти компании действуют в интересах группы Ginza. Экс-владелец «Моретума» Максим Гаврилец является директором ООО «Царь», управляющего одноименным ресторанном на Садовой ул. (входит в группу Ginza). Офис «Нового рынка» на Левашовском пр., д. 12 находится в соседнем помещении с ООО «Новые пространственные решения». Владельцем и директором этой компании является Виктория Борлюк, которая руководит проектом Ginza Hotels & Apartments. «Интерес к зданиям на Фурштатской и Чайковского возник у Ginza больше года назад», — говорит собеседник, близкий к имущественному блоку. Но, по его словам, тогда у городских властей были другие планы на эти здания. «Возможно, сейчас они изменились», — отмечает он.

Группа Ginza развивает гостиничное направление с 2018 года. Индустрия гостеприимства станет одной из приоритетных для развития бизнеса в ближайшие годы, сообщал тогда директор группы Максим Ползиков. Сейчас под управлением Ginza Hotels & Apartments в Петербурге два объекта — мини-отель «Кvartira 4» на три номера на Съезжинской улице и отель Dom 16 на Аптекарском проспекте, а также гостиницы в Ростове-на-Дону и Тбилиси. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Ginza.



Ранее городские власти одобрили концессионную инициативу ООО «Новые пространственные решения». Компания претендует на семь зданий в Зеленогорске, включая объекты культурного наследия «Дом купца Елисеева» и «Дача Кинга», сообщал комитет по инвестициям. Вложения в проект с гостиничным комплексом, спортивными и туристическими объектами оценивались в 0,5–1 млрд рублей, рассказывал глава ведомства Роман Голованов изданию NSP.

В группе Ginza — две ключевые персоны. Это совладельцы Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин. По информации «Фонтанки», данный глобальный проект курирует Сергеев, хотя большую часть времени он находится в Москве.



Здания в центре Петербурга, на которые сейчас претендует Ginza, — объекты с непростой судьбой. Так, бывший четырехэтажный доходный дом Шрейбера на Фурштатской улице площадью 4036,7 кв. м генконсульство США занимало не один десяток лет. Но в марте 2018-го, после «дела Скрипалей» и осложнения российско-американских отношений, американским дипломатам пришлось его покинуть. Здание осталось в хозяйственном ведении «Инпредсервиса», подведомственного учреждения комитета по внешним связям.



На торгах в 2019 году стартовая цена за месячную аренду составляла 3,5 млн рублей, право занять здание на 10 лет оценивали в 418 млн рублей. Но предложение никого не заинтересовало. В 2020 году из здания решили изгнать «американский дух», заключив 17-миллионные контракты на капитальный ремонт и закупку дубовой мебели под апартаменты. Тогда в «Интерпредсервисе» по-прежнему рассчитывали сдать объект в аренду.

В доходном доме Оболенской на ул. Чайковского, 20 прежде располагался офис компании ПТК, но после истечения договора аренды та не стала его продлевать. Здание площадью 2586 кв. м несколько раз включали в проект программы приватизации, но всегда вычёркивали на стадии согласования. В 2018 году стоимость особняка оценивали в 112 млн рублей.

Локация зданий на Фурштатской и Чайковского позволяет реализовать гостиничные проекты категории «4 звезды», считает Альбина Ямалетдинова, партнёр Rusland SP. «Учитывая, что здания небольшие, вероятно, это будут отели бутикового формата», — отмечает она. Объём инвестиций может сильно отличаться в зависимости от состояния зданий. Если необходима полная реконструкция, с заменой перекрытий, инженерных систем и т. д., то затраты могут составить около 80 тыс. рублей за кв. м. В случае, если требуется провести отделку и оснащение номеров, инвестиции составят порядка 35 тыс. рублей за кв. м, говорит Альбина Ямалетдинова. Таким образом, затраты на приспособление под отель бывшего генконсульства США могут составить от 140 до 320 млн рублей, дома Оболенской — от 90 до 210 млн рублей. Некоторые участники рынка называют более внушительные суммы — от 250 до 300 тысяч за метр, что, соответственно, увеличивает конечную сумму минимум в три раза.



По действующему законодательству ответ на предложение инвестора должен быть дан в течение 30 дней и еще в течение 10 должно быть опубликовано предложение о заключении концессионного соглашения. Далее 45 дней идёт сбор заявок от других претендентов. Если они не поступят, власти заключат соглашение с заявителем, если найдутся другие желающие — объявят конкурс. Петербургская практика диктует временную дистанцию в три года — от подписания до заселения первых клиентов.

У Смольного уже есть опыт заключения концессионных соглашений для реконструкции исторических зданий под отели и культурные объекты. Летом власти согласовали передачу «Особняка В. И. Турчаниновой» на Среднем пр. В.О., 40 компании с вьетнамскими корнями ООО «Центр АТР-Сайгон». Объем инвестиций в создании трехзвездочного отеля превысит 470 млн рублей. В декабре 2019 года было заключено концессионное соглашение с ООО «Асгард». Компания получила «Усадьбу Игеля Э. Г.» и «Дом А. Е. Вяземского и здание механической мастерской Р. М. Ветцера» на Каменноостровском пр., 58–60. Инвестиции в запуск гостиницы должны составить 302 млн рублей.



В начале 2021 года по концессии отдали оранжереи в Таврическом саду. Структуры Газпрома потратят 700 млн рублей на превращение их в «социально-культурный объект». Изначально заявку подала именно группа Ginza, но позднее отказалась участвовать в конкурсе, сочтя проект экономически невыгодным (по другой версии, группа не смогла отказать мегакорпорации). Все три здания перешли к инвесторам на 49 лет, при этом оставшись в собственности города.

Справка

Группа Ginza создана в 2003 году Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным в Петербурге. Сегодня у компании более 150 проектов в России и за рубежом, включая более 100 ресторанов, гастрономические пространства, апартаменты, сервис доставки еды и пр. В Петербурге под управлением группы находится 44 ресторана. Сейчас группа готовит к открытию фуд-холлы в ТК «Невский центр», ТЦ «Меркурий», а также в универмаге «Гостиный двор».

Галина Бояркова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

