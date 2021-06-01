Объявлен первый конкурс на строительство Шкиперской развязки ЗСД

Объявлен конкурс на строительство участка транспортной развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока. Лот с максимальной суммой в 2,3 млрд рублей был размещен на сайте госзакупок.



Заказчиком работ выступает АО «Западный скоростной диаметр». Согласно документации, в 2021 году на строительство участка готовы выделить 824,5 млн рублей, а в 2022 году — 1,5 млрд рублей. Источники финансирования — бюджетные инвестиции, собственные средства заказчика и кредитные средства.

Подрядчик должен построить съезды транспортной развязки с сетями инженерно-технического обеспечения. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2022 года. Рассмотрение заявок планируют завершить 25 июня.