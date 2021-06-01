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Объявлен первый конкурс на строительство Шкиперской развязки ЗСД

Смольный ищет подрядчика на возведение участка Шкиперской развязки ЗСД за 2,3 млрд рублей

Объявлен конкурс на строительство участка транспортной развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока. Лот с максимальной суммой в 2,3 млрд рублей был размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает АО «Западный скоростной диаметр». Согласно документации, в 2021 году на строительство участка готовы выделить 824,5 млн рублей, а в 2022 году — 1,5 млрд рублей. Источники финансирования — бюджетные инвестиции, собственные средства заказчика и кредитные средства.

Подрядчик должен построить съезды транспортной развязки с сетями инженерно-технического обеспечения. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2022 года. Рассмотрение заявок планируют завершить 25 июня.

Это первый конкурс в преддверии работ по возведению Шкиперской развязки, которую Смольный рассчитывает начать строить уже летом. Как писала «Фонтанка», по словам вице-губернатора Максима Соколова, она появится в течение 2–3 лет.

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