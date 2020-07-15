АО «ЗСД» получит 6 млрд в кредит от Евразийского банка развития. Они пойдут и на Шуваловскую развязку
Евразийский банк развития выдаст 6 млрд в кредит АО «ЗСД». На «обязательства» и «сбалансированность».
О заключении кредитного договора 15 июля сообщила пресс-служба банка. «Чтобы реализовать масштабный и значимый для города инвестиционный проект ЗСД, потребовалось привлечь значительный объем заемных средств, — уточнили в АО «ЗСД». — И сегодня Евразийский банк развития помогает достичь финансовой сбалансированности проекта и обеспечить как ранее принятые обязательства, неукоснительное выполнение которых всегда было для Санкт-Петербурга одним из важнейших приоритетов, так и уже намеченные направления для развития проекта». Кроме того, там уточнили, что кредитная линия создает возможность софинансирования уже строящейся транспортной развязки ЗСД с Шуваловским проспектом.
Напомним, секвестр бюджета города в связи с пандемией коронавируса внес изменения в планы по строительству развязок на ЗСД. В частности, с Шуваловского проспекта сняли практически 2 млрд рублей на этот год, однако добавили миллиард на подготовку территории под первый участок ШМСД — формально развязки у Витебского. Однако продолжается обслуживание облигационного займа АО «ЗСД», выпущенного для создания Северного и Южного участков; в этом году на эти цели заложено 2,5 млрд рублей.