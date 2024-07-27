Китайский эсминец и никакого Кронштадта. Где и когда смотреть Главный военно-морской парад — 2024

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге уже в это воскресенье, 28 июля. «Фонтанка» собрала гид к Дню ВМФ: какие дороги и когда перекроют, когда и где концерт и салют, и главное — где занимать места, чтобы посмотреть парад в первых рядах.



Где и во сколько пройдет парад

Главный военно-морской парад традиционно пройдет в последнее воскресенье июля на центральных набережных города. В 10:00 старт парада объявят зажжением Ростральных колонн и выстрелом из 12 орудий у стен Петропавловской крепости. Прозвучит гимн страны, а на крейсере «Аврора» традиционно поднимут Андреевский флаг.



По плану: парадный строй военных кораблей на Неве, прохождение по акватории и торжественное построение личного состава на Сенатской площади.

А что с Кронштадтом?



В этом году парад пройдет в серьезно усеченном виде. Впервые за восемь лет — без кронштадтской части. Так что торжественный строй военных кораблей наблюдать можно будет только на Неве: корабли, которые уже прибыли было в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот. В частности, большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».

Об отмене кронштадтской части парада «Фонтанка» рассказывала — подробно и в красках. Напомним, что в этом году официальной информации о проведении в Петербурге ГВМП-2024 не было ни со стороны Минобороны, ни со стороны Кремля, так что и об отмене парада в Кронштадте тактично промолчали. Контр-адмирал Юрий Крысов в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» указал на ракеты большой дальности в Германии: «Поэтому логично в целях безопасности и в свете оголтелой геополитической обстановки на Кронштадтский рейд корабли не ставить».



Вердикт «отмена» коснулся и сада-трансформера, который ко Дню ВМФ обещали установить у главного военно-морского храма.

Причем к празднованию в Кронштадте очевидно готовились: в Смольном продолжили традицию запрещать электросамокаты в дни массовых мероприятий, и в День ВМФ ограничения коснулись в том числе Кронштадтского района. Кроме того, на парад в Кронштадте объявлялась аккредитация журналистов.

Отмена Кронштадта случилась в мае 2017 года — тогда петербуржцы тоже обошлись без каких-либо объяснений от официальных лиц. «Фонтанка» рассказывала, что причиной стал американский эсминец, который подошел к берегам РФ. Позже геополитические мотивы изменений в программе признал командующий ЗВО Александр Журавлев.



Зато отмене Кронштадтского парада обрадовались жители острова Котлин, для которых День ВМФ традиционно превращается в ад из-за километровых пробок, шума и толпы людей на фоне катастрофической транспортной недоступности.

Как и когда перекроют центр города

Перекрытый центр в День ВМФ вряд ли станет для петербуржцев сюрпризом — готовился город несколько дней, так что к разведенным мостам и закрытому центру успели привыкнуть. Но все-таки уточняем — в центр в воскресенье на автомобиле лучше не соваться.

Перекрывать улицы будут в два этапа. С 18:00 27 июля до 14:00 28 июля закроют: перекресток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;



перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;



Адмиралтейскую набережную;



Адмиралтейский проспект;



Адмиралтейский проезд;



Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;



Дворцовую набережную;



Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;



Дворцовый проезд;



Невский проспект и Гороховую улицу на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;



Университетскую набережную;



Биржевую площадь;



Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;



Мраморный переулок;



Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;



Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;



Петровскую набережную;



Троицкую площадь П.С.



С 7:00 до 14:00 28 июля закроют движение на:

перекрестке Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной;



перекрестке улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными;



перекрестке Каменноостровского проспекта с Петровской набережной;



перекрестке Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площади;



перекрестке Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта;



перекрестке Английской набережной, площади Труда и съездов с Благовещенского моста;



Невском проспекте от Малой Морской до Садовой улицы;



Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;



Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского;



в Кирпичном переулке от Малой Морской до Большой Морской улицы;



Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;



набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;



набережной Кутузова;



Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;



съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;



Суворовской площади;



Мытнинской набережной;



площади Академика Лихачева;



Кронверкской набережной;



Петроградской набережной от Петровской набережной до Пеньковой улицы.



С полуночи и до двух часов дня 28 июля на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева также запретят парковаться.

Из-за дорожных перекрытий в День ВМФ можно будет бесплатно проехать по ЗСД — но не везде и не весь день. С 10 до 14 часов 28 июля с пользователей транспондеров не будут списывать оплату за проезд от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно, а именно:

въезд с Богатырского проспекта — съезд на набережную Макарова;



въезд с Богатырского — съезд на набережную Екатерингофки;



въезд с Богатырского — съезд на Приморский проспект;



въезд с Приморского проспекта — съезд на Богатырский проспект;



въезд с набережной Макарова — съезд на Богатырский проспект;



въезд с набережной Макарова — съезд на набережную Екатерингофки;



въезд с набережной Екатерингофки — съезд на набережную Макарова;



въезд с набережной Екатерингофки — съезд на Богатырский проспект;



въезд с Богатырского пр. — съезд на Шкиперский проток;



въезд со Шкиперского протока — съезд на Богатырский проспект;



въезд со Шкиперского протока — съезд на набережную Екатерингофки.



Те, кто платит наличными или банковскими картами, смогут бесплатно проехать через пункт оплаты на въезде с Богатырского проспекта, съезде с ЗСД на Богатырский и Планерную улицу, въезде с набережной Екатерингофки и съезде с ЗСД на набережную Екатерингофки.

За другие поездки платить все-таки придется. Также в «Магистрали северной столицы» предупредили, что на бесплатный сыр сбегутся водители — тем более с перекрытым центром города, так что нагрузка на ЗСД заметно вырастет.

Что за корабли покажут на параде

5 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что всего в параде будут задействованы 7 субмарин и 2 1 надводный корабль — это на десять единиц меньше, чем год назад. О кораблях-участниках «Фонтанка» уже рассказывала и даже кое-что показывала.

За международную часть парада в этом году отвечать китайцам: в параде ВМФ участвует китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Их уже украшают плакаты с надписями на двух языках — русском и китайском, одна из которых: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».



С 19 июля на Неве стоит головной многоцелевой патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Также в акватории Невы «Фонтанка» заметила готовящихся к параду представителей серии «Каракурт»: малый ракетный корабль «Одинцово» — первый в своей линейке корабль, оснащенный специализированным противовоздушным вооружением, и МРК «Советск», введенный в эксплуатацию в октябре 2019 года . Еще участник — малый ракетный корабль «Серпухов» Балтийского флота проекта 21631 «Буян-М» . К этой серии также относятся «Свияжск», «Наро-Фоминск».

Также на параде можно будет увидеть корвет «Бойкий» — его во время учений несколько раз использовали для артиллерийской стрельбы по морским и воздушным целям. В 2014 году он стал звездой иностранных СМИ — в том числе журналисты забеспокоились, когда заметили корвет «Бойкий» в 26,7 км от территориальных вод Латвии.



Среди других кораблей-участников — один из самых известных учебных кораблей России парусник «Полтава», учебный парусник для подготовки юных моряков «Юный Балтиец», головной корабль противоминной обороны нового поколения «Александр Обухов» и один из современных боевых кораблей ВМФ России гвардейский корвет «Сообразительный». Ну и, конечно, самое маленькое судно — копия ботика Петра I , дедушка русского флота, его традиционно установят на борт одного из кораблей.

Откуда смотреть

Главное правило парада — чем раньше, тем лучше. Добраться до центра нужно до того, как окажутся перекрыты дороги и обзор — из-за толпы из тех, кто проснулся раньше вас. Еще один пункт — не прогадать с местом. На этот случай «Фонтанка» собрала стихийные смотровые площадки, откуда лучше всего смотреть парад.

Неизменная классика — стрелка Васильевского острова. Из менее людного — Мытнинская и Кронверкская набережные, цена вопроса — 7 минут по Биржевому мосту. Еще вариант — стрелка Заячьего острова.



Если успеете попасть на другой берег Невы, то лучше всего идти к участку Дворцовой набережной прямо напротив Мраморного дворца. Для самых насмотренных рекомендуем точку при въезде на Троицкий мост со стороны Каменноостровского проспекта, между Иоанновским мостом и Соловецким камнем. Кстати, это излюбленное место фотографов, так что протираем камеры телефонов и пользуемся.



Если с местами совсем не повезло, то, на худой конец, можно прийти на Дворцовую площадь — поглазеть на трансляцию парада на экране.

Когда концерт и салют

Концерт начнется в 13:00 у Эрмитажа. Днем на сцене выступят военные оркестры, в том числе адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа и — внимание — военные оркестры из КНР, КНДР и Вьетнама. Их дополнят солисты Мариинского театра.



В 19:30 — продолжение концерта, вечерняя программа. На сцене выступят группы «Декабрь» и «Джанго» и лауреат национальной премии «Шансон года» Виталий Аксенов. Хедлайнером вечернего концерта станет Юлия Чичерина. Вход свободный, 0+.



В перерыве между концертами на Дворцовой площади Денис Клявер вместе с «Авторадио» устроит танцевальный флешмоб «Яблочко» — танцоры в тельняшках исполнят традиционный танец моряков.

В 21:00 снова зажгут Ростральные колонны и раскрасят Дворцовый мост в цвета Андреевского флага. А в 22:30 программу завершит праздничный салют.

