Китайский эсминец и никакого Кронштадта. Где и когда смотреть Главный военно-морской парад — 2024

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге уже в это воскресенье, 28 июля. «Фонтанка» собрала гид к Дню ВМФ: какие дороги и когда перекроют, когда и где концерт и салют, и главное — где занимать места, чтобы посмотреть парад в первых рядах.
Где и во сколько пройдет парад
Главный военно-морской парад традиционно пройдет в последнее воскресенье июля на центральных набережных города. В 10:00 старт парада объявят зажжением Ростральных колонн и выстрелом из 12 орудий у стен Петропавловской крепости. Прозвучит гимн страны, а на крейсере «Аврора» традиционно поднимут Андреевский флаг.
По плану: парадный строй военных кораблей на Неве, прохождение по акватории и торжественное построение личного состава на Сенатской площади.
А что с Кронштадтом?
В этом году парад пройдет в серьезно усеченном виде. Впервые за восемь лет — без кронштадтской части. Так что торжественный строй военных кораблей наблюдать можно будет только на Неве: корабли, которые уже прибыли было в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на Северный флот. В частности, большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».
Об отмене кронштадтской части парада «Фонтанка» рассказывала — подробно и в красках. Напомним, что в этом году официальной информации о проведении в Петербурге
Вердикт «отмена» коснулся и сада-трансформера, который ко Дню ВМФ обещали установить у главного военно-морского храма.
Причем к празднованию в Кронштадте очевидно готовились: в Смольном продолжили традицию запрещать электросамокаты в дни массовых мероприятий, и в День ВМФ ограничения коснулись в том числе Кронштадтского района. Кроме того, на парад в Кронштадте объявлялась аккредитация журналистов.
Отмена Кронштадта случилась в мае 2017 года — тогда петербуржцы тоже обошлись без каких-либо объяснений от официальных лиц. «Фонтанка» рассказывала, что причиной стал американский эсминец, который подошел к берегам РФ. Позже геополитические мотивы изменений в программе признал командующий ЗВО Александр Журавлев.
Зато отмене Кронштадтского парада обрадовались жители острова Котлин, для которых День ВМФ традиционно превращается в ад из-за километровых пробок, шума и толпы людей на фоне катастрофической транспортной недоступности.
Как и когда перекроют центр города
Перекрытый центр в День ВМФ вряд ли станет для петербуржцев сюрпризом — готовился город несколько дней, так что к разведенным мостам и закрытому центру успели привыкнуть. Но все-таки уточняем — в центр в воскресенье на автомобиле лучше не соваться.
Перекрывать улицы будут в два этапа. С 18:00 27 июля до 14:00 28 июля закроют:
- перекресток Университетской набережной и съездов с Дворцового моста;
- перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
- Адмиралтейскую набережную;
- Адмиралтейский проспект;
- Адмиралтейский проезд;
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовую набережную;
- Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовый проезд;
- Невский проспект и Гороховую улицу на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетскую набережную;
- Биржевую площадь;
- Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
- Мраморный переулок;
- Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Исаакиевскую площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- Петровскую набережную;
- Троицкую площадь П.С.
С 7:00 до 14:00 28 июля закроют движение на:
- перекрестке Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной;
- перекрестке улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными;
- перекрестке Каменноостровского проспекта с Петровской набережной;
- перекрестке Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площади;
- перекрестке Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта;
- перекрестке Английской набережной, площади Труда и съездов с Благовещенского моста;
- Невском проспекте от Малой Морской до Садовой улицы;
- Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского;
- в Кирпичном переулке от Малой Морской до Большой Морской улицы;
- Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
- набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- набережной Кутузова;
- Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
- Суворовской площади;
- Мытнинской набережной;
- площади Академика Лихачева;
- Кронверкской набережной;
- Петроградской набережной от Петровской набережной до Пеньковой улицы.
С полуночи и до двух часов дня 28 июля на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева также запретят парковаться.
Из-за дорожных перекрытий в День ВМФ можно будет бесплатно проехать по ЗСД — но не везде и не весь день.
С 10 до 14 часов 28 июля с пользователей транспондеров не будут списывать оплату за проезд от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно, а именно:
- въезд с Богатырского проспекта — съезд на набережную Макарова;
- въезд с Богатырского — съезд на набережную Екатерингофки;
- въезд с Богатырского — съезд на Приморский проспект;
- въезд с Приморского проспекта — съезд на Богатырский проспект;
- въезд с набережной Макарова — съезд на Богатырский проспект;
- въезд с набережной Макарова — съезд на набережную Екатерингофки;
- въезд с набережной Екатерингофки — съезд на набережную Макарова;
- въезд с набережной Екатерингофки — съезд на Богатырский проспект;
- въезд с Богатырского пр. — съезд на Шкиперский проток;
- въезд со Шкиперского протока — съезд на Богатырский проспект;
- въезд со Шкиперского протока — съезд на набережную Екатерингофки.
Те, кто платит наличными или банковскими картами, смогут бесплатно проехать через пункт оплаты на въезде с Богатырского проспекта, съезде с ЗСД на Богатырский и Планерную улицу, въезде с набережной Екатерингофки и съезде с ЗСД на набережную Екатерингофки.
За другие поездки платить все-таки придется. Также в «Магистрали северной столицы» предупредили, что на бесплатный сыр сбегутся водители — тем более с перекрытым центром города, так что нагрузка на ЗСД заметно вырастет.
Что за корабли покажут на параде
5 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что всего в параде будут задействованы
За международную часть парада в этом году отвечать китайцам: в параде ВМФ участвует китайский эсминец «Цзяоцзо» проекта 052D и корабль комплексного снабжения «Хонгу» (Honghu) проекта 903А. Их уже украшают плакаты с надписями на двух языках — русском и китайском, одна из которых: «Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем».
С 19 июля на Неве стоит головной многоцелевой патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Также в акватории Невы «Фонтанка» заметила готовящихся к параду представителей серии «Каракурт»: малый ракетный корабль «Одинцово» — первый в своей линейке корабль, оснащенный специализированным противовоздушным вооружением, и МРК «Советск», введенный в эксплуатацию в октябре
Также на параде можно будет увидеть корвет «Бойкий» — его во время учений несколько раз использовали для артиллерийской стрельбы по морским и воздушным целям. В 2014 году он стал звездой иностранных СМИ — в том числе журналисты забеспокоились, когда заметили корвет «Бойкий» в
Среди других кораблей-участников — один из самых известных учебных кораблей России парусник «Полтава», учебный парусник для подготовки юных моряков «Юный Балтиец», головной корабль противоминной обороны нового поколения «Александр Обухов» и один из современных боевых кораблей ВМФ России гвардейский корвет «Сообразительный». Ну и, конечно, самое маленькое судно — копия ботика
Откуда смотреть
Главное правило парада — чем раньше, тем лучше. Добраться до центра нужно до того, как окажутся перекрыты дороги и обзор — из-за толпы из тех, кто проснулся раньше вас. Еще один пункт — не прогадать с местом. На этот случай «Фонтанка» собрала стихийные смотровые площадки, откуда лучше всего смотреть парад.
Неизменная классика — стрелка Васильевского острова. Из менее людного — Мытнинская и Кронверкская набережные, цена вопроса —
Если успеете попасть на другой берег Невы, то лучше всего идти к участку Дворцовой набережной прямо напротив Мраморного дворца. Для самых насмотренных рекомендуем точку при въезде на Троицкий мост со стороны Каменноостровского проспекта, между Иоанновским мостом и Соловецким камнем. Кстати, это излюбленное место фотографов, так что протираем камеры телефонов и пользуемся.
Если с местами совсем не повезло, то, на худой конец, можно прийти на Дворцовую площадь — поглазеть на трансляцию парада на экране.
Когда концерт и салют
Концерт начнется в 13:00 у Эрмитажа. Днем на сцене выступят военные оркестры, в том числе адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа и — внимание — военные оркестры из КНР, КНДР и Вьетнама. Их дополнят солисты Мариинского театра.
В 19:30 — продолжение концерта, вечерняя программа. На сцене выступят группы «Декабрь» и «Джанго» и лауреат национальной премии «Шансон года» Виталий Аксенов. Хедлайнером вечернего концерта станет Юлия Чичерина. Вход свободный, 0+.
В перерыве между концертами на Дворцовой площади Денис Клявер вместе с «Авторадио» устроит танцевальный флешмоб «Яблочко» — танцоры в тельняшках исполнят традиционный танец моряков.
В 21:00 снова зажгут Ростральные колонны и раскрасят Дворцовый мост в цвета Андреевского флага. А в 22:30 программу завершит праздничный салют.