Кронштадт, у нас отмена! Изменения в Главном военно-морском параде как подарок ко Дню ВМФ

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Новость о кардинальных изменениях в праздничной программе в честь Дня Военно-морского флота жители острова Котлин встретили с восторгом. «Все мы устали от всяких громких мероприятий!» — пишут они под сообщениями в соцсетях. Между тем первая за историю современных парадов ВМФ отмена кронштадтской части вызывает большие вопросы — с учетом того, что боевые корабли с Северного флота уже прибыли на праздник, но их отправили обратно. Нечто подобное — внезапная и без объяснения причин отмена парада — случилось в 2017 году. Тогда источником аларма стал американский эсминец, подошедший к Петербургу на расстояние ракетного удара.



Первым информацию о том, что фактически в Петербурге отменен Главный военно-морской парад (ГВМП), сообщило издание «Новые известия». Без кронштадтской части празднование возвращается к прежнему формату: парадный строй военных кораблей на Неве, прохождение по акватории и торжественное построение личного состава на Сенатской площади. От авиационной части отказались еще год назад. «Новые известия» пишут, что пока в планах значится выступление пилотажной группы.

Официально ни со стороны Минобороны, ни со стороны Кремля не сообщалось о проведении в Петербурге ГВМП-2024, что формально дает возможность не сообщать и об отмене. Между тем о том, что к празднованию в Кронштадте готовились, говорит факт объявленной ранее аккредитации СМИ, а также выпущенный Смольным запрет на электросамокаты — на них в День ВМФ, 28 июля, нельзя передвигаться по исторической части Петербурга и в Кронштадтском районе.



Тактика ничего не говорить, чтобы потом нечего было опровергать, была успешно обкатана главкоматом ВМФ еще на прошлогоднем параде. Вся информация о составе участников и тогда, и сейчас носит неофициальный характер. В частности, 5 июля со ссылкой на источник ТАСС сообщал, что всего в ГВМП будут задействованы 7 субмарин и 21 надводный корабль. Это на десять единиц меньше, чем год назад.

«На предстоящем 28 июля ГВМП от Северного флота примут участие шесть боевых единиц: три надводных корабля и три подлодки. В частности, на Большом Кронштадтском рейде встанут многоцелевая атомная подлодка К-561 «Казань» и торпедная атомная подлодка Б-448 «Тамбов». При этом большая дизель-электрическая подлодка Б-586 «Кронштадт» будет задействована в прохождении парадного строя на Кронштадтском рейде вместе с большим противолодочным кораблем «Адмирал Левченко» и большим десантным кораблем проекта 11711 «Иван Грен». А первый боевой ледокол проекта 23550 «Иван Папанин» встанет на рейде реки Невы», — цитировало государственное агентство своего собеседника.



По информации «Фонтанки», несколько дней назад корабли Северного флота покинули кронштадтскую Усть-Рогатку и выдвинулись в порт приписки. Бывший командир БПК «Адмирал Левченко» контр-адмирал Юрий Крысов не видит трагедии в отмене части парада и не считает, что корабли сгоняли вхолостую. Тот же «Адмирал Левченко» в рамках похода ищет затонувшие в Великую Отечественную корабли и попутно демонстрирует свою мощь.

— У нас в Германии сейчас что? — спросил контр-адмирал вместо ответа на вопрос о причинах отмены парада.

— Ракеты… — Правильно, ракеты большой дальности. Поэтому логично в целях безопасности и в свете оголтелой геополитической обстановки на Кронштадтский рейд корабли не ставить. Внезапным исчезновением парадных кораблей из акватории Невы руководство ВМФ уже тревожило петербуржцев. В относительно беззаботном мае 2017 года тоже не поступило внятных объяснений от официальных лиц. «Фонтанка» тогда писала, что причиной стал американский эсминец, а чуть позже геополитические мотивы признал командующий ЗВО Александр Журавлев.



Радостнее всего отмену Кронштадтского парада встретили жители острова. Превращение Котлина в туристическую Мекку их расстраивает на фоне катастрофической транспортной недоступности. Обещанные городскими властями развязки пока еще строятся, а потому в дни масштабных мероприятий городок превращается в крепость, проезды к которой парализованы либо километровыми пробками, либо вовсе вводится пропускная система.

Заботой о нервах кронштадтцев Смольный объясняет и отмену сада-трансформера, который ко Дню ВМФ обещали установить у главного военно-морского храма. Сад на Якорной площади как феномен образовался в прошлом году: сначала как прицеп к оформившейся на тот момент уже идее временного парка у Мариинского дворца, а потом — в качестве собственной, не лишенной проблем истории. Конечно, до затянувшихся судов и проверок, как по Синему мосту, там не дошли, да и был кронштадтский сад заметно дешевле (порядка 50 млн). Но смотрелось амбициозно: 2 тысячи растений, помимо цветущих трав — 226 кустарников, 12 деревьев (липа европейская «Паллида»), более 500 квадратных метров рулонного газона, названия вроде «шалфей дубравный», «ковыль тончайший» и «синеголовник альпийский».



Подрядчика в 2023 году искали на два вида работ: кашпо и вазоны в одном контракте и растения — в другом. На первый никто не заявился, договор экстренно подписали с одним участником сразу на все: им оказалась компания «Базис» Антона Фокина, зарегистрированная за 4 года до этого и не имевшая ни одного прямого госконтракта, судя по СПАРК. До этого ее годовая выручка всегда измерялась несколькими миллионами, однако 2023-й оказался просто прорывным — сразу 67 млн (из которых более двух третей, насколько можно судить, — кронштадтский сад).



Парк гнали ко Дню ВМФ, и успели на флажке: последнее доделывали прямо с утра. «Сад будет работать до первой декады сентября. Потом мы его уберем, сохраним большинство растений для следующего года, чтобы открыть снова сад весной. Каждый год сад-трансформер будет удивлять жителей новой формой», — заявлял глава района Александр Кононов.



На этот год новая форма — это отсутствие в природе. Дело в том, что район опять объявил два конкурса: один — на создание рельефа (холмов) и расстановку 40 сосен, второй — на растения (45 тысяч однолетних сине-бело-голубых цветов, 3,5 тысячи — осоки, 15 можжевеловых кустов, по 800 роз и гортензий). Каждый контракт оценили в 37 млн рублей, оба достались компании «Коммунальная экология» Нани Закиевой. Эта компания постарше, чем прошлогодний «Базис», но в Петербург, по странному стечению обстоятельств, перебралась аккурат перед конкурсами — в феврале — мае 2024 года, до этого она квартировала в Москве, и там же прослеживаются ее немногочисленные контракты. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Надо ли говорить, что удачно доставшийся подряд на сад в Кронштадте раз в 10 превышает по объему ее традиционную годовую выручку (исключение — 2020 год, когда выручка составила 30 млн).



Впрочем, ничего не состоится. Тот факт, что сада на Якорной площади в 2024 году не будет, «Фонтанке» подтвердили в администрации района, Нана Закиева комментировать ситуацию отказалась. Параллельно от сада-трансформера отказались в Московском районе, но там сформулировали официальную версию: на Московской площади ремонт, в том числе — каменного Ленина, объединять эти истории нельзя, так что перенесем на следующий год (как так получилось при выделении финансирования и формировании планов задолго до всех ремонтов — вопрос). В Кронштадте причин не объяснили. На запрос «Фонтанки» в комитете по благоустройству сообщили, что отказ от строительства сада-трансформера на Якорной площади в этом году обусловлен проведением глобальной реконструкции улично-дорожной сети в Кронштадте. «По просьбе жителей, во избежание серьезных транспортных проблем решено не создавать для района дополнительную туристическую нагрузку», — говорится в ответе комблага.



По словам других собеседников «Фонтанки», истинная причина кроется в другом: были трудности с поставками, а перенос сроков за день до Дня ВМФ бил бы по реноме власти сильнее, чем отмена сада, о стоимости и необходимости которого и так были разные мнения.