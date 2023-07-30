В Кронштадте всё же разбили временный сад, для которого не могли найти подрядчика. От аукциона опять отказались

Сад открылся на Якорной площади 30 июля. Как рассказал глава района Андрей Кононов, каждую неделю здесь будут проходить различные мероприятия вроде поэтических встреч, просмотров кинофильмов, театральных постановок, шахматных турниров. «Сад будет работать до первой декады сентября. Потом мы его уберем, сохраним большинство растений для следующего года, чтобы открыть снова сад весной. Каждый год сад-трансформер будет удивлять жителей новой формой», — добавил он. Судя по фото читателей «Фонтанки», еще недавно работы по монтажу продолжались.

«Фонтанка» подробно писала о том, как район закупал растения и вазоны. В отличие от значительно более крупного и дорогого сада на Синем мосту, в Кронштадте решили сперва провести два полноценных аукциона, но на лот по поставке именно вазонов и кашпо никто не заявился. Возник вопрос, во что высаживать деревья и кусты, даже если их привезут. Судя по данным сайта госзакупок, в итоге общий контракт на сезонное озеленение Якорной площади, как и у Мариинского дворца, подписали с единственным поставщиком: его стоимость до рубля повторяет сумму двух ранее объявленных лотов и составляет 52,7 миллиона рублей. Поставщик — ООО «Базис» Антона Фокина, созданное в 2019 году. В СПАРКЕ до истории с садом у него не просматривается ни одного прямого госконтракта.