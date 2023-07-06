Срочным садом у Мариинского дворца интересуются следователи и прокуроры. За «недружественные» деревья не успели поторговаться

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В конце мая у Законодательного собрания Петербурга появился сад. Это был подарок на День Города и внезапно появившееся в центре города зеленое пространство понравилось горожанам: вместо парковки, где обычно оставляли свои машины депутаты, поставили кадки с деревьями, клумбы и скамейки. На всё это потратили 162 млн рублей.



Документы подписаны 26 мая, опубликовали их еще позже. Речь идет о закупке у единого поставщика. Судя по описанию контракта, идея разбить сад возникла у чиновников как минимум за 3 недели до этого — вице-губернатор Анатолий Повелий ещё 5 мая писал главе комитета по благоустройству Василию Пониделко об этом (письмо приложено к закупке).



В техзадании уточняют — всего нужно купить 7 141 растение, в том числе 169 деревьев, 2 616 кустарников, 4 356 цветов. Среди деревьев — 8 клёнов, 16 туй, 104 липы. Больше всего пришлось купить лапчатки зубчатой — больше двух тысяч кустиков. Также упоминается роза кустовая — 300 кустарников, самшит, рододендрон и гортензия формы «Чупа чупс». В придачу к растениям купили 517 кашпо, 14 скамеек и 16 урн. Только на один из видов кашпо (с двойным дном) ушло 26 млн рублей (одна штука стоила 181 тысячу рублей). Скамейки стоили по 117 тысяч. В техзадании прописана уборка, помывка тротуара и пересадка 2616 штук кустарников. Окончание этих работ намечено на 10 октября, контракт рассчитан до середины ноября.



Общая стоимость контракта — 162 млн рублей, первого этапа — 140 млн (эти деньги подрядчику — городскому АО СПП «Центральное» заплатят в июле). «Фонтанка» пыталась осмыслить эту сумму.

«Предмет настоящей закупки индивидуален, формируется под конкретные потребности заказчика», — говорится в документации. Идентичных работ, уверяют авторы техзадания, они не видели на рынке. Не видят и аналогичных контрактов, от которых заказчик мог бы оттолкнуться «для целей достоверного определения НМЦК», определить стоимость закупки по общедоступным источникам информации не представляется возможным».



Теоретически организаторы закупки, то есть Центр комплексного благоустройства, мог бы запросить примерные сметы у участников рынка. Но потенциальный подрядчик должен будет составить полноценную смету, которая «требует больших трудов и временных затрат». А если учесть, что на этом этапе участник не несет никаких обязательств перед заказчиком, получить такой достоверный расчет — «крайне маловероятно». По разным причинам отмели и другие способы определения цены контракта, которые диктует закон — «нормативный», «тарифный», «проектно-сметный» и «затратный».



Как уже говорилось, аукциона не проводили, контракт заключили с единственным поставщиком в срочном порядке. Формулировка стандартная для таких форм закупки: «при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения… или ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи». Какую помощь оказывали и какого бедствия избегали — спрашивать бессмысленно. В общем, торопились сделать подарок.



В комитете по благоустройству сообщили «Фонтанке», что такая формулировка использовалась из-за временных ограничений — поручение организовать сад дали чиновникам в срочном порядке. В ведомстве подчеркнули, что контрактом уже интересовалась прокуратура и СК, комблаг свои пояснения дал. Оно и не удивительно — сад на виду, про него много говорили.



«Ситуация непростая на рынке по крупномерам, их таких не купить в Российской Федерации нигде, — говорит источник «Фонтанки», имеющий непосредственное отношение к закупке. — Не знаю, где их закупали, может в Польше, может, в Германии, но ясно, что они приехали оттуда. Но ты попробуй привезти деревья такого качества, поймешь, что наши питомники такого качества не поставляют».



По его словам, комитет тоже озаботился проверкой контракта. В ведомстве «Фонтанке» подтвердили, что на данный момент поставщику самих растений еще не платили за них и не будут до завершения мониторинга цены. «Прошло уже сколько времени, до сих пор пытаем подрядчика, чтобы он нам предоставил правильные отчетные документы. Там же помимо того, чтобы найти эти деревья, еще и логистическая история тяжелая очень, как их еще привезти. Их просто не с чем сравнивать», — говорит собеседник «Фонтанки».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

