Вороны-вандалы и деревья за 160 млн: как выживает первый в Петербурге садик на мосту

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург на день рождения получил первый в своём роде сад на мосту. Липовый во всех смыслах: во-первых, в нём 104 липы, во-вторых — в сентябре он вновь превратится в парковку Мариинского дворца. Но до этого момента деревья в кадках посреди города еще должны дожить. «Фонтанка» встретилась с садовниками, которые прилагают реальные усилия для этого каждый день.



Садик смонтировали за пять дней, прямо накануне Дня города. Работали почти круглосуточно. Туи, клёны, вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия, гортензия растут теперь прямо на Синем мосту — вчерашней парковке Мариинского дворца. Деревья взрослые, по 20–30 лет. Посажены в кадки. Внизу положен керамзит, земля, удобрения, сверху закрыто щепой — чтобы не пересыхала корневая система. Красивые, как на подбор — одно к одному, из питомника. Но даже для таких взрослых и сильных растений жить посреди дороги — стресс. Под открытым солнцем, уязвимые перед городской пылью и копотью... Если бы не городские садовники, вряд ли бы они долго протянули. Специалисты приезжают ежедневно.



Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

«Асфальт, жара — всё это несвойственно для растений. Они хотят жить в грунте. Каждое растение хочет пить. Растение, которое растет в почве — берет из почвы эту влагу. А здесь мы должны искусственно дать её. Ежедневно мы их подрезаем, поливаем, когда нужно, подкармливаем. Способствуем сохранению деревьев в таких стесненных, можно сказать стрессовых условиях», — рассказала «Фонтанке» заместитель генерального директора АО «Садово-парковое предприятие «Центральное» Наталья Машкова. Она и сама то и дело берет в руки секатор и помогает коллегам.



«Рододендроны отцветут в июне — июле. Но там вот сад гортензий. Они зацветут у нас в конце июня. Там уже на бутоне все. И они будут цвести до поздней осени. Летники цвести будут весь сезон. То есть цветение будет в саду постоянно. Мы без цветов не останемся», — заверила Машкова.

Убирают сад утром, в обед и вечером. Регулярно приезжает мультикар, который может проехать к каждому растению. Поливает все под корень — чтобы кашпо пропиталось водой.

У вандалов пока руки не поднимаются на красоту. Мусор бросают, но без фанатизма. «Такого, чтобы битые бутылки — нет. Очень культурно», — отметила специалист. — Два растения кто-то вытащил из клумбы и бросил. По-моему, вороны». Но всё лето еще впереди, сад только начинает обретать народную популярность после открытия. А сторожей у него не имеется.



«Конкретного охранного предприятия здесь нет, как и в других садах и парках. Люди гуляют, отдыхают. Но близость Мариинского дворца с круглосуточной охраной дает всё-таки результат: не каждый тут что-то сделает. Ну и потом: какая красота! Не у каждого поднимется рука что-то сорвать...», — считает Машкова.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В сентябре растения пересадят в грунт. Куда именно — пока решают. Может быть они станут отдельным садом или частью уже существующего. Что касается пересадки, то Машкова уверена, что она пройдет успешно.

«Все растения получены с большим хорошим комом. Ком замотан мешковиной, а сверху еще такая сетка. Ком мы не нарушали. Только добавили земли. И точно так же вынем — ком не нарушится — и посадим на место. Это 100% приживаемость, если только не помешают какие-то стрессовые условия. Но всегда бывает какой-то отпад (в пределах 10%)», — рассказала специалист.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Цену Машкова, по её словам, не знает. Лишь говорит очевидное — это дорого.



«Вы знаете — озеленение это дорогой вид благоустройства. Вырастить дерево, вырастить цветы, посадить, ухаживать. Если относиться к этому материально, тогда можно вообще ничего не сажать, а жить только хлебом насущным. Не единым хлебом насущным доволен и живет человек. Хочется красоты. Чтобы создать красоту — это трудозатратно, — отметила она. — В городе и так мало зелени».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По её словам, в Петербурге и вязы погибают, и липы, по самым разным причинам:

— Мы промываем стволы чтобы с них копоть снять, металлы тяжелые. Это же город. Антропогенная нагрузка на зеленые насаждения. Собаки опять же испражняются. «У меня на даче само растет», — говорят люди. Так извините меня, на даче посадил один кустик и лелеял его. А здесь каждый тронет, потрогает, еще окурок кинет горящий, или еще что-то».



«С растениями надо говорить. Скажите им, что вы их любите, что вы за ними будете ухаживать. Что будете лелеять. Побольше добрых слов. Они же всё слышат. Если без настроения посадить цветок — он погибнет, потому что это всё живое. Когда мы среди растений находимся, то выходим отдохнувшие. С энергией. Но и мы тоже должны подпитывать растения, особенно, когда они маленькие», — считает Машкова.



Как сообщили в комблаге, государственный контракт на закупку деревьев в сад был заключен 26 мая: заказчик — подвед комитета Центр комплексного благоустройства, подрядчик — АО СПП Центральное. Срок выполнения работ — до 10.10.2023. На момент публикации среди заключенных контрактов СПП на сайте госзакупок не просматривается, но стоимость его составляет 162,3 млн рублей.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Судя по официальным сообщениям, отряд из 104 лип усилен другими деревьями, но их точное число не называется. Почва для сравнений подготовлена, ведь в последние два года комблаг не впервые озеленяет город деревьями в кадках с последующей пересадкой. В 2022 году «Фонтанка» рассказывала, что за 72 липы в город платил 14 млн рублей — и экспертов, в общем, не шокировала такая цифра; стоимость одного дерева — без работы и перевозки — составляла 124 тысячи.





Спустя год ЦКБ снова украсил центр, теперь яблонями. 68 штук на Невском проспекте и окрестностях, стоимость контракта — 14,7 млн. Сад на Синем мосту — в 11 раз дороже. Редакция поинтересовалась, как чувствуют себя прошлогодние деревья. Представители Комблага заверили, что пересаженные из кадок на Фонтанку успешно прижились на грунте и это регулярно проверяется.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

