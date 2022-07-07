200 тысяч за дерево в горшке на Невском. Не так и много, уверяют эксперты

На Невский проспект, площадь Восстания и Малую Садовую на лето выставили липы в кадках с прицелом на осеннюю пересадку. Бюджет города раскошелился на 14 млн рублей. «Фонтанка» удивилась цифре и настроилась уличать чиновников в завышенных тратах. Но эксперты в один голос уверяют, что 124 тысячи за дерево — это сегодня нормальная цена, а такой вид озеленения очень распространен в европейских каменных джунглях.



Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





В конце июня Смольный отчитался, что центральные улицы города украсились живыми липами в кадках. Планируется, что радовать глаз деревья будут всё лето, а осенью (до 12 октября) их пересадят в землю на постоянное место жительства в парки и сады. Деревья стоят у входа на Московский вокзал, на Невском проспекте напротив Аничкова дворца, на Малой Садовой, Малой Конюшенной и у арки Главного штаба.



Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Вводные данные

Всего высажены 68 лип, они приехали из российского питомника. Согласно документации в госзакупке, за 72 дерева казна Петербурга раскошелилась на 14,1 млн рублей. Четыре «лишние» липы купили для возможной замены и высадили в Пушкине. По первым прикидкам выходит, что на каждое дерево в среднем с учетом доставки, посадки-пересадки, ухода и цветочков по периметру потратили 195,8 тысячи рублей. Звучит как «слишком дорого».



Заказчиком является СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства», исполнителем по контракту — ИП Матейка Андрей Альвидо, который в 2022 году получил три госконтракта (два других — с Колтушским сельским поселением на установку детских и спортивных игровых площадок) более чем на 44 млн рублей .

Деревья вида Tilia Cordata, или липа мелколистная, должны быть крупномером: без учета корневой системы в высоту не менее 3,5 метра с диаметром ствола не менее 30–35 см и формой кроны «шар». Вазоны в стоимость закупки не входят, их предоставил заказчик.





Исполнителю предстояло привезти деревья, расставить кадки, посадить липы и цветы (петунии, пеларгонии, бегонии, вербену, колеус и другие) вокруг них. А далее: ухаживать за растениями, после чего перевезти и пересадить уже на постоянку. Гарантия на деревья, по которой подрядчик обязан заменить дерево в случае его гибели, — 3 года. По локальному сметному расчету, само дерево (без доставки и прочих работ) стоит 124,5 тысячи рублей.



Обзвонив окрестные питомники, «Фонтанке» не удалось найти ни одного точного совпадения с техзаданием. Правда, в одном из питомников девятилетнюю липу-крупномер нужной высоты предлагали всего за 4 тысячи рублей. Однако всё оказалось не так просто, и себестоимость деревьев для высадки может очень сильно разниться.



По схеме «посадил — выросло — продал» не появляются деревья, которые не просто годились бы для высадки в городе, но и были бы качественными. В стоимость, кроме непосредственно растения, закладываются затраты на технологическое оборудование питомника, технику, которую продвинутые питомники везут из-за рубежа, так как в России с ней проблемы. Кроме того, хорошие деревья обязательно имеют компактную корневую систему, ровный ствол, хорошо сформированную крону — это итог работы над растением в течение всей его жизни в питомнике. «Невские» липы, например, 8–9-летние. Кроме того, крайне важна районированность — чтобы растение по своим свойствам чувствовало себя нормально в конкретных погодных условиях. И это уже работа селекционеров.



Что говорят о цене и рынке эксперты



Как рассказал урбанист Михаил Климовский, в России вообще проблемы с питомниками. «Как известно, после советского времени вся индустрия выращивания деревьев схлопнулась. В среде ландшафтных архитекторов это известная проблема. В России это только начинает развиваться. Нормальные деревья, и липы в том числе, которые были бы предназначены для нашего климата, могли бы его выдерживать... часто людям кажется, что цена слишком завышенная», — рассказал он. Для центра Петербурга и Москвы, как правило, заказывали деревья именно в зарубежных питомниках, например из немецкого Лорберга. Ценники в нём ненамного ниже либо сопоставимы со стоимостью наших лип.



Собеседник изучил закупку и констатировал, что липы могут стоить и 124 тысячи, и больше — например, как это было с озеленением Тверской улицы в Москве. «Действительно, это достаточно большие деревья, которые примерно так и стоят. Нельзя говорить, что эта стоимость завышена. Это вообще здорово, что высадили именно большие деревья, потому что если вы вспомните, девелоперы и даже город сажают в основном низкорослые, с маленькой кроной деревья, и поэтому они не все приживаются», — пояснил эксперт.



Что цена у лип нормальная, подтвердила и ландшафтный архитектор, владелица питомника «Экосад» Лариса Толмасова. Она согласилась, что в случае если толщина ствола составляет 30–35 см , дерево вполне может стоить 124 тысячи. Кроме того, заметила эксперт, дорого стоят формованные растения.

У петербургских лип больше шансов благополучно пережить пересадку, если эти растения изначально растили в контейнерах. «Если они выращены в контейнерах, то [пересадка] не страшна. Если недавно выкопаны, то для них это стресс, а город — это двойной стресс, и растения часто заболевают. Приходят грибковые и паразитные болезни», — пояснила ландшафтный архитектор.





Она согласилась, что особого выбора, где купить крупномеры для такого северного мегаполиса, как Петербург, сегодня на Северо-Западе нет, и назвала только один питомник, который по своему размаху может предоставить нужное.

Доцент кафедры ландшафтной архитектуры Лесотехнического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Смертин рассказал «Фонтанке», что в вопросе соотношения цены и качества деревьев «всё соответствует». Ученый привел в пример деревья-крупномеры, которые высаживались в контейнеры на Тверской улице в Москве — их привозили из Европы и предоставляли на них гарантию, стоимость каждого была около 600 тысяч рублей.

«Везде в Европе этот прием широко распространен, и контейнеры ставят. Как правило, деревья никуда не исчезают, отпада практически нет. Я полагаю, слава богу, что такие вещи у нас появляются», — говорит Смертин. Он считает высадку деревьев в кадках удачным решением и с точки зрения психоэмоциональной составляющей: проходящие по тому же Невском люди видят, что жизнь есть и в каменном мешке.



Также, раз уж зашла речь, ученый затронул тему вечно гибнущих деревьев около Гостиного двора. Если просто посадить дерево в грунт, из-за вибраций и уплотнения растение неизбежно гибнет. «Сейчас разработана специальная технология, которая снижает вибрационную составляющую, подводится доступ воздуха. Понятно, что это стоит недешево», — пояснил ученый. Он добавил, что лет пять-семь назад прикидывал, сколько хотя бы примерно будет стоить вот так озеленить пространство у Гостиного двора. Вышло, по грубому подсчету, порядка 200 млн рублей.

В свою очередь, Климовский тоже затронул тему с кладбищем деревьев около Гостиного двора. Он считает, что неизбежность гибели растений там — это миф, просто необходимо соблюдать технологию высадки, чтобы компенсировать нагрузку на дерево.

Как озеленить центр города с 14 миллионами рублей в кармане

«А если не липы в кадках, то что?» — спросила «Фонтанка».

«Я бы развивал контактные площадки, где люди могли что-то высаживать, — рассуждает Климовский. — Пока у нас эта культура слабо развивается, но уже есть такое «садоводство» на Карповке, кусочек — на Новой Голландии. Площадки, где люди могли бы что-то высаживать, узнавать новое: Полупросветительский-полупрактический проект». Эксперт привел в пример опыт Германии, где в городских парках есть площадки, на которых жители при поддержке ландшафтных архитекторов могут экспериментировать.





В целом к городской тематике необходимо подходить комплексно, отмечает Климовский: «Здорово, если любая трата уложена в некую цельную стратегию озеленения, которая бы предполагала и горизонтальное, и вертикальное озеленение. У нас в российских городах озеленение просто рассчитывают на количество жителей. Выглядит, как будто очень много зелени, а на самом деле нет».



Во Франции, например, считают по-другому, исходя из некоего экономического бенефиса, который жители получают, ежедневно взаимодействуя с городским пространством. Например, следуя от дома до работы. И тогда получается, что есть разные типологии озеленения: это и парки-скверы, и озеленение фасадов домов и крыш.



В Петербурге много плоских крыш, которые можно было бы использовать для озеленения, выбирая такие растения, которые не требуют много грунта и не увеличивают нагрузку на конструкции здания. Например, мхи, которые растут на камнях, растения, которые можно увидеть на «альпийских горках».



Эксперт констатировал, что практика мобильных объектов — неплохая идея для Петербурга. «Она могла бы развиваться, так как есть территории в городе, где нельзя высаживать значительные по объему деревья из-за подземных коммуникаций. По такому пути идут многие страны. Например, в Таллине на площади Свободы есть композиция с деревьями на колесиках: их можно перекатывать в разные места. Почему не делать аналогичную историю на Дворцовой площади? Мобильные городские сады — это одна из историй, которая могла бы быть».



Ну и, конечно, однолетники, развешанные по городу в корзинках, — это крайне неудачное решение, если не стоит задача потратить побольше денег. Напротив, высадка многолетников — это хорошая практика, а их сочетание позволяет картинке меняться со временем. Правда, как оказалось, с советского времени ассортимент растений для высадки в городе серьезно сократился.



Климовский предложил сажать больше плодовых деревьев. «Многие ландшафтные архитекторы с мировыми именами говорят, что это в принципе признак комфортного города», — добавил он. Ежегодный ажиотаж в саду Дружбы на Литейном проспекте — лучшее тому подтверждение.



Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Основатель движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника предложила сразу несколько вариантов, которые укладывались бы в 14 млн. «Сумма немаленькая. В проекте «Твой бюджет» такая сумма приходилась на целый район. Принятое решение ничем не отличается от стандартного решения по украшению города однолетними цветами или ёлками зимой, — констатировала эксперт. — Более того, на Малой Садовой и у Московского вокзала пытались высаживать деревья в кадках уже несколько раз. А у Арки Главного штаба, в рамках согласованного недешевого проекта, предполагались кадки с разными растениями. В итоге их не оказалось в реальности». «Что бы я сделала? Не забыла бы о юбилее Петра I и его волевом решении озеленить Невский проспект березами аж в четыре ряда. Я думаю, лучшим подарком к юбилею мог быть бульвар на месте пешеходной части в Дворцовом проезде: 40 берез в два ряда. И не в кадках, а в грунт. Это был бы яркий исторический подарок от потомков. Березы бы выбрала плакучей формы — в эту сумму можно было бы уложиться. А главное, березовая роща стала бы ярким фотоместом Петербурга и ничуть не испортила бы вид площади, а только украсила ее», — предложила Тиника.



Вторая ее идея — это показать, что Невский стал более безопасным для людей. И разместить временно 100 тополей в кадках на разделительной полосе от Литейного до Лиговского и на площади Восстания вокруг памятника. Далее тополя можно было бы пересадить на набережную канала Грибоедова, где они росли ранее.

Третий предложенный экспертом вариант: показать, что деревья могут полностью изменить облик улицы — ресторанной улицы. И поставить деревья в кадках на улице Рубинштейна на месте парковки для машин. Если бы люди привыкли и увидели плюсы, то можно было бы пересадить их там же в грунт осенью. «Только не липу. Здесь больше бы подошла рябина промежуточная или шведская», — добавила Тиника.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»