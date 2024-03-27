Построить дом и посадить дерево. Как озеленяют дворы современных новостроек

Фото: istockphoto.com Поделиться Поделиться





Подходы к благоустройству придомовой территории, которые изменила пандемия, остаются прежними — востребованность зеленых зон во дворе высока, так как люди по-прежнему хотят иметь место для прогулок максимально близко к дому. Однако этот фактор не является определяющим при покупке, когда важнее всего цена и локация.



Растительная концепция

Озеленение жилого комплекса — важный элемент благоустройства территории. Сколько рекреационных зон расположится в локации ЖК, их параметры — все это закладывается на этапе предпроектной работы, пояснила Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург». Затем на стадии утверждения архитектурной концепции комплекса и планировки детально прорабатывается и корректируется каждая зона. После начала работ на строительной площадке возможны внесения изменений во внешний облик зеленых пространств. Однако девелоперы заинтересованы в том, чтобы в итоговом варианте были по возможности реализованы все запланированные идеи.



— Как раз на стадии детальной проработки проекта застройщики привлекают специалистов, чтобы ландшафтный дизайн был не только стилистически привлекательно исполнен, но и грамотно, — продолжила она. — Кроме того, у нас работает специалист-дендролог. Хорошо зная поведение растений в конкретной локации, почву и условия, он рекомендует в проект самые приживающиеся растения. В итоге зеленые насаждения выбираются по территориальному принципу: как правило, специалисты изучают окружающую природу вокруг ЖК и органично вписывают в нее новые зеленые зоны.



— В рейтинге городов-миллионников по уровню озеленения от Роскосмоса Санкт-Петербург занимает 14-ю строчку из 16, — говорит Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и Ленобласти. — Из космоса Петербург представляется каменными джунглями с дефицитом зеленых пространств. Мы считаем, что более важную роль играет не формальная площадь озеленения, а наполненность и качество благоустройства. Поэтому для проектов благоустройства наших комплексов мы сотрудничаем с ведущими бюро, такими как DEREVO PARK, Megabudka. При этом и сами активно разрабатываем проекты.



— Концепция формируется согласно стандарту озеленения, разработанному в Setl Group, где отражены основные принципы планирования зеленых насаждений на территории ЖК, — рассказал Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group. — Концепция вдохновлена двумя стилями ландшафтного дизайна: пейзажным и регулярным. В зависимости от этажности ЖК выбирается стиль: для малоэтажных и среднеэтажных — пейзажный, а для ЖК высотой более 12 этажей — регулярный. Пейзажный стиль предполагает плавные формы дорожек и рельефа, создание природного ландшафта, небольшого уголка лесопарка возле дома. Регулярный стиль, наоборот, собирает в себе четкие геометрические формы, симметрию и массивы растений, высаженные на одинаковом расстоянии друг от друга.



Что касается выбора растений, то, по словам эксперта, прежде всего учитываются их теневыносливость, парусность, влаголюбивость или засухоустойчивость, морозоустойчивость. Главные принципы при сочетании растений — это многоярусность, при которой на одном участке высаживаются разновысотные растения, а также приближенность к природным формам, экологичность и гармония цвета и форм.

При работе над проектом благоустройства нового жилого комплекса застройщик разрабатывает дендроплан, то есть план зеленых насаждений, где прописано, какие растения, где и в каком количестве будут высажены с учетом других элементов, расположенных на территории: дорожек, детских площадок, инженерных коммуникаций и т.д., пояснила Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС.



— Мы разработали собственный внутрикорпоративный стандарт озеленения, который учитывает деревья и кустарники, способные хорошо прижиться в петербургском климате, они быстро растут и декоративны в течение всего года, — говорит она. — Еще один важный аспект — нужно выбирать деревья, которые не вырастают выше 5–7 метров, например ивы, клёны, липы, рябины, разнообразные кустарники — спиреи, дерены, пузыреплодники, вечнозеленые можжевельники, цветущие — сирень и гортензия. Важно выбирать достаточно взрослые саженцы, чтобы они сразу придавали пространству нарядный и законченный вид: деревья высотой 3–4 метра, солитерные кустарники высотой полтора-два метра, кустарники для живой изгороди высотой до метра.

— Основные тренды в озеленении — мультифункциональность и всесезонность, — говорит Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ». — Пространство должно быть продумано с учетом смены времен года, например зимой — каток, а летом — футбольное поле. Тот же принцип используется в выборе растений — высаживаются вечнозеленые хвойные и лиственные растения. Травы, злаки, кустарники выбираются таким образом, чтобы период их цветения охватывал максимально широкий период времени. Популярность набирает т.н. «вертикальное» озеленение, то есть выращивание различных растений при помощи всевозможных конструкций в вертикальном направлении, вне зависимости от плоскости произрастания.



Как уточнила Немченко, при оформлении дворовых и придомовых территорий обычно применяют три яруса растений. Это лиственные растения верхнего яруса (клен остролистный, береза повислая, рябина и др.), кустарники среднего яруса (сирень, боярышник, гортензия и др.) и кустарники нижнего яруса и живые изгороди (кизильник, дерен, спирея, пузыреплодник и др.). По тому же трехъярусному принципу высаживают хвойные растения. Верхний ярус — лиственница, ель, сосна. Хвойные среднего и нижнего яруса — горные сосны, можжевельники, карликовые ели. Газоны в последнее время все чаще засеивают многолетниками, они создают объем и проще в содержании и уходе.

Продолжение идеи дома

По словам Павла Мельникова, концепция озеленения напрямую зависит от концепции ЖК. Проектом благоустройства ЖК определяются функциональные зоны: тихие участки, детские площадки, зоны активного отдыха. Опираясь на конкретную функцию, планируется и озеленение участка. Входные группы, поворотные и центральные газоны определяют расположение декоративных композиций, в которых чаще всего в качестве акцентных посадок выступают хвойные крупномерные деревья — ель, сосна и другие.



— В зависимости от размера дворов и выбранного стиля планируются посадки: это может быть тихий двор-патио с цветущим садом или двор-парк, имитирующий уголок дикой природы в городе, — пояснил он. — Например, в ЖК «Солнечный город. Резиденции» для поддержания скандинавского стиля высажены разные виды елей, сосен и можжевельников, подчеркивающие «северную» тематику.

— Я бы говорила о взаимосвязи так: концепция жилого комплекса — условно целое, а озеленение — это его неотъемлемая часть, — продолжила Ирина Межейникова. — И если мы закладываем определенную сверхидею в наш проект, она должна поддерживаться и считываться в каждой составляющей, в том числе и в ландшафтном дизайне. В свою очередь, внешний облик ЖК, его наполнение зависят от выбранной локации: какие есть точки притяжения рядом? Как их можно продолжить и развить в рамках комплекса? Как интегрировать жилую среду в окружающее пространство? К примеру, гребной клуб «Причал’Ю» и экотропы, поддержанные зелеными аллеями — гринфингерами — на территории экорайона «Юнтолово», появились благодаря Юнтоловскому заказнику и реке Юнтоловка: наши коллеги вдохновлялись природой и привнесли ее в проект.



— В своих проектах мы стремимся к унификации концепции озеленения, — добавила Наталья Кукушкина. — Экзотические растения плохо растут в нашем климате независимо от того, в ЖК какого класса их высадили. Изюминку концепции благоустройства в дорогом проекте можно придать за счет работы с ландшафтом и многоуровневым освещением, авторских МАФов.

— Концепция ЖК в целом неотделима от концепции озеленения, поскольку это основа любого качественного благоустройства, — продолжила Наталия Кортаевская. — Легче всего это продемонстрировать на конкретных примерах. Например, в «Аквилон Leaves» за визуальную основу благоустройства мы взяли природный принцип «биомов», который заключается в том, что растения формируют семейства и кластерную структуру. Точечное зонирование распределено равномерно по территории всего двора. Это позволит расположить деревья и зеленые насаждения по поверхности благоустройства, вплетая их в канву наших зон. В рамках ЖК «Аквилон Stories» в Кудрово запроектирован «линейный дендропарк». Зеленый коридор задуман как главная аллея для променада, а периферийные тропинки напомнят извилистую реку. В ЖК «FoRest Аквилон» благоустройство займет 49% от площади участка. Концепция предполагает интегрирование особенностей окружения в жилую среду. У жителей будет свой экопарк с зонами отдыха во дворе.



Какие элементы будут использованы при оформлении территории, как она будет зонирована, каким будет двор, где высажены цветы и деревья — все это продумывается ещё на стадии разработки концепции квартала, — рассказал Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». В разных проектах могут быть различные концепции, но общие принципы, конечно, есть. Что касается количества, то, например, в рамках проекта благоустройства всего одного дома в финском городке «Юттери» в прошлом году мы высадили 685 кустарников и 109 деревьев.

Поддержка для растений

Ирина Межейникова уточнила: после ввода ЖК в эксплуатацию территория комплекса как часть общедомового имущества передается в ведение УК. Она организует уход за деревьями, кустарниками, своевременное обновление озелененных территорий — все это входит в сезонные работы.



— У нас первые два года после посадки проходит период сервисного ухода за зелеными насаждениями, — говорит Мельников. — В Setl Group принята практика, при которой подрядная организация, в составе которой бригады агрономов и садовников, проводит ряд агротехнических мероприятий. Это прополка, рыхление зеленых насаждений, внесение удобрений и обработка от болезней и вредителей, санитарная и формовочная обрезка и т.д. Мероприятия проводятся под авторским надзором ландшафтного дизайнера, а по истечении двух лет хорошо прижившиеся и окрепшие растения передаются на поддерживающий уход УК, которая в свою очередь проводит те же действия по рекомендациям профессионалов.

— Безусловно, важен не только выбор самого посадочного материала, но и регулярный уход за растениями, который позволит им прижиться на новом месте и долгие годы радовать жителей. В наших жилых комплексах этим занимаются сотрудники УК ЦДС, Управление домами и приглашённые специалисты, — говорит Наталья Кукушкина.



— Уход за высаженными деревьями и кустарниками и цветниками выполняет управляющая компания, — добавил Ян Фельдман. — Если жители наших кварталов выходят с инициативой о дополнительном озеленении, то УК согласовывает места для посадок. Нередко люди думают, что кустарники и растения можно высадить практически везде, но это не так. Только УК знает, где проходят инженерные сети, где можно высадить деревья с небольшой корневой системой, а где получится высадить взрослое дерево. Глубокая корневая система может повредить, например, беговую дорожку и даже покрытие из плитки. Все эти нюансы знают специалисты УК и всегда подскажут, где возможно высадка растений и каких именно, чтобы они максимально прижились и радовали жителей не один год.

— Растения поставляют из питомника, при этом заключается договор о гарантийном обслуживании растений (обычно сроком до 3 лет), производится дефектовка растений в случае их гибели, — дополнила Екатерина Немченко. — Уход за посадками осуществляют сотрудники управляющей компании жилого комплекса, обычно в штате имеется дендролог.



Не всем место во дворе

— Экзотические растения достаточно плохо приживаются в петербургском климате, поэтому мы делаем акцент на видах, привычных для средней полосы России, — говорит Наталья Кукушкина. — Богатое озеленение знакомыми сиренью и кизильником производит на жителей гораздо лучшее впечатление, чем постоянно болеющие экзотические виды. Также для посадки в городской черте, во дворе многоквартирного дома, не всегда подходят растения, которые хорошо растут на дачных участках. К таким капризным видам относятся многочисленные туи и можжевельники.

По словам Ирины Межейниковой, однозначно не рекомендуется использовать для озеленения жилых дворов ядовитые растения, сильнейшие аллергены, а также привередливые и сложные в уходе, которым не подходит бедная перегноем петербургская почва.

— Для нашего петербургского климата мы выбираем неприхотливые, морозоустойчивые виды, — продолжил Павел Мельников. — Это пушистая береза с ажурной кроной, красный дуб, остролистный клен, обыкновенная ель и сосна, японская спирея и белый дерен, пузыреплодник и ирга. В проектах высокого комфорт-класса могут высаживаться конские каштаны, маньчжурский орех и рябины, а также сербские ели и разные виды сосен, можжевельник, барбарис, гортензия, многолетние цветы и декоративные злаки. Некоторые растения нам бы хотелось видеть во дворах ЖК, но из-за климатических особенностей их посадка ограничена — сюда можно отнести сливу растопыренную, тую западную и другие менее зимостойкие насаждения. Для высаживания в жилых дворах не подходят растения-аллергены, такие как тополь, береза повислая и другие.



— Мы выбираем растения и кустарники, которые традиционно произрастают в наших широтах в условиях высокой влажности и не слишком мягкой зимы, — говорит Ян Фельдман. — Например, сосны, ели, туи высаживают и в «зеленых островках», и по периметру. Также на территории наших кварталов растут конские каштаны, деревца рябины, ягоды которой остаются на ветвях с сентября до глубокой зимы. Есть можжевельник и низкорослые ели. Возле домов высажены более миниатюрные клены и серебристо-зеленые ивы. Кроме того, чтобы двор выглядел зеленым и красивым не только с мая по сентябрь, мы подбираем растения и кустарники с учетом их времени цветения.



Запрос на зелень

Наталия Коротаевская напомнила, что в Петербурге очень остро ощущается нехватка зеленых насаждений, поэтому покупатели все более внимательно интересуются проектами благоустройства. Многие хотят иметь двор не только с цветами и кустарниками, но и с деревьями.



— Наши покупатели уже привыкли видеть во дворах свой собственный небольшой парк, озеленение играет важную роль в благоустройстве придомовой территории, — отмечает Павел Мельников. — В каждом ЖК мы встречаем неравнодушных жителей, которые активно интересуются растениями, их состоянием и темпом роста. Помимо этого весной и осенью жители выходят на субботники и лично участвуют в озеленении своих дворов.

— Зеленые рекреационные зоны, грамотно интегрированные в жилую среду ЖК, действительно оказывают влияние на спрос, — добавляет Ирина Межейникова. — На наш взгляд, каждый хотел бы жить рядом с благоустроенным местом, полном зелени. Поэтому, с одной стороны, расположение комплекса рядом с парком или заказником — это преимущество, повышающее видовые характеристики. С другой — девелоперы также стремятся не жалеть средств на благоустройство: к примеру, в «Юнтолово» 25% отведено под общественные и зеленые зоны. Такой подход к проектированию ЖК считывается потенциальным покупателем как повышение качества жилой среды.



По словам Натальи Кукушкиной, запрос на контакт с природой всегда присутствует у жителей мегаполисов, и в последнее время он становится только сильнее. Люди хотят видеть деревья и кустарники в своих дворах и огорчаются, когда озеленение нового квартала оказывается «бедным». Таким образом, затраты на озеленение, небольшие по своей природе, работают на имидж проекта, и значение этого параметра постепенно растет.



— Конечно, вопрос озеленения не является первостепенным критерием, но при первичном обращении потенциальные клиенты интересуются этим вопросом, а при выходе на сделку уже порядка 80% задают соответствующие вопросы, — подытожил Ян Фельдман. — Ещё будущие жители очень заинтересованы в газонах, и мы в новых очередях наших проектов под них отводим большую площадь, ставим деревянные шезлонги и гамаки. И это, кстати, такое покрытие, по которому «ходить и топтать траву» не только не запрещено, но даже поощряется.

