«Сгрёб всех на своём пути». В Волгограде рейсовый автобус Москва — Махачкала снёс девять машин

Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Москвы в Махачкалу, попал в аварию и снес девять автомобилей в Волгограде днем 6 июня. Пассажиры говорят об отказавших тормозах.
ДТП произошло в Советском районе города напротив дома
На место ДТП выехало руководство городской Госавтоинспекции, работают наряды ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На станции скорой медицинской помощи порталу V1.RU уточнили, что госпитализированы четверо пострадавших. Мужчины в возрасте 20 и
Один из пассажиров рассказал журналистам портала, что автобус подрезали, после чего «у него отказали тормоза и он сгреб всех на своем пути». Водитель пострадавшей в массовой аварии «Газели» говорит, что ехал во втором ряду за фурой и возле светофора услышал сзади удары. «Он сначала машину женщины снёс, затем в меня. Пытался влезть в промежуток между рядами, потом "Лендровер" выпихнул на отбойник и сам на него залез», — говорит мужчина.
Следственный комитет по Волгоградской области проводит проверку по
V1.RU отмечает, что на крутом склоне Университетского проспекта и раньше происходили жесткие аварии. Их участниками, как правило, становились грузовики с отказавшими тормозами, а страдали при этом пассажиры общественного транспорта.