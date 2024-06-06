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    «Сгрёб всех на своём пути». В Волгограде рейсовый автобус Москва — Махачкала снёс девять машин

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    3 комментария

    Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Москвы в Махачкалу, попал в аварию и снес девять автомобилей в Волгограде днем 6 июня. Пассажиры говорят об отказавших тормозах.

    ГУ МВД по Волгоградской области

    ДТП произошло в Советском районе города напротив дома № 44 по Университетскому проспекту, сообщает региональное управление МВД. В массовом столкновении досталось девяти машинам, в том числе двум микроавтобусам, за медицинской помощью обратились три человека.

    На место ДТП выехало руководство городской Госавтоинспекции, работают наряды ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Фото: V1.RU
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    На станции скорой медицинской помощи порталу V1.RU уточнили, что госпитализированы четверо пострадавших. Мужчины в возрасте 20 и 48 лет, женщина в возрасте 49 лет, а также 13-летняя девочка.

    Один из пассажиров рассказал журналистам портала, что автобус подрезали, после чего «у него отказали тормоза и он сгреб всех на своем пути». Водитель пострадавшей в массовой аварии «Газели» говорит, что ехал во втором ряду за фурой и возле светофора услышал сзади удары. «Он сначала машину женщины снёс, затем в меня. Пытался влезть в промежуток между рядами, потом "Лендровер" выпихнул на отбойник и сам на него залез», — говорит мужчина.

    V1.RU

    Следственный комитет по Волгоградской области проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Предварительно, виновником аварии в СК называют водителя автобуса.

    V1.RU отмечает, что на крутом склоне Университетского проспекта и раньше происходили жесткие аварии. Их участниками, как правило, становились грузовики с отказавшими тормозами, а страдали при этом пассажиры общественного транспорта.

    Фото: V1.RU

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    Комментарии 3

    Огромная польза!06 Июн 2024 в 18:33
    Как пассажиры определили,что отказали тормоза? Они всем аулом на педаль давили?
    +4−0
    28080153206 Июн 2024 в 18:17
    Давно известно, что дагестанские автобусы - это оружие массового уничтожения. Их нельзя выпускать за пределы Дагестана, тем более нельзя пускать в российские города.
    +5−0
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