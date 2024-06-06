«Сгрёб всех на своём пути». В Волгограде рейсовый автобус Москва — Махачкала снёс девять машин

Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Москвы в Махачкалу, попал в аварию и снес девять автомобилей в Волгограде днем 6 июня. Пассажиры говорят об отказавших тормозах.

ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло в Советском районе города напротив дома № 44 по Университетскому проспекту, сообщает региональное управление МВД. В массовом столкновении досталось девяти машинам, в том числе двум микроавтобусам, за медицинской помощью обратились три человека.



На место ДТП выехало руководство городской Госавтоинспекции, работают наряды ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На станции скорой медицинской помощи порталу V1.RU уточнили, что госпитализированы четверо пострадавших. Мужчины в возрасте 20 и 48 лет , женщина в возрасте 49 лет , а также 13-летняя девочка.



Один из пассажиров рассказал журналистам портала, что автобус подрезали, после чего «у него отказали тормоза и он сгреб всех на своем пути». Водитель пострадавшей в массовой аварии «Газели» говорит, что ехал во втором ряду за фурой и возле светофора услышал сзади удары. «Он сначала машину женщины снёс, затем в меня. Пытался влезть в промежуток между рядами, потом "Лендровер" выпихнул на отбойник и сам на него залез», — говорит мужчина.

Следственный комитет по Волгоградской области проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Предварительно, виновником аварии в СК называют водителя автобуса.

