«Чаще всего мы представляемся дочками». Эскортница с ПМЭФ рассказала, как отбирают девушек на форум

За неделю Петербургского международного экономического форума эскортница может заработать два с половиной, а то и три миллиона рублей. Спрос на услуги сопровождения в период форума резко растет, а к выбору исполнительниц подходят особенно тщательно, рассказала 6 июня «Фонтанке» одна из старожилок бизнеса, работающая на ПМЭФе и в этом году.



По ее словам, на деловую программу девушек пускают не очень часто, чтобы избежать возможных рисков. Но важные персоны, например, из Боливии или Зимбабве девушкам пропуски делают — для бизнеса.