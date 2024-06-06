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    ПМЭФ 2024

    «Чаще всего мы представляемся дочками». Эскортница с ПМЭФ рассказала, как отбирают девушек на форум

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    30 комментариев

    За неделю Петербургского международного экономического форума эскортница может заработать два с половиной, а то и три миллиона рублей. Спрос на услуги сопровождения в период форума резко растет, а к выбору исполнительниц подходят особенно тщательно, рассказала 6 июня «Фонтанке» одна из старожилок бизнеса, работающая на ПМЭФе и в этом году.

    По ее словам, на деловую программу девушек пускают не очень часто, чтобы избежать возможных рисков. Но важные персоны, например, из Боливии или Зимбабве девушкам пропуски делают — для бизнеса.

    «На таких форумах и бизнес-митингах они предпочитают появляться с дамами-славянками. Это такой, уже отработанный подход к бизнесу — демонстрация того, что член делегации «обрусел», крайне благоприятно сказывается на будущих встречах», — подчеркнула девушка.

    Спрос зависит от клиентов. Пожилые европейцы предпочитают остановиться на одной девушке на всю неделю, участники помоложе — «чередуют и проекты, и стенды, и девочек».

    О том, как участники форума оправдываются за молодых и красивых в номере отеля и кто требует от эскортниц уметь играть на фортепиано, — читайте в интервью «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 30

    Гротеск06 Июн 2024 в 15:20
    не верю... там собрались деловые и солидные люди...
    +1−0
    28089653006 Июн 2024 в 15:18
    Аж духовность заколосилась и нравственность надоилась !!! Скрепно !!!! Похоже экономика это последнее что нужно на этом слете бездельников и дармоедов.
    +1−0
    495369406 Июн 2024 в 15:18
    Читаю комменты - тролли между собой переписываются.
    +0−2
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