«Чаще всего мы представляемся дочками». Эскортница с ПМЭФ рассказала, как отбирают девушек на форум

За неделю Петербургского международного экономического форума эскортница может заработать два с половиной, а то и три миллиона рублей. Спрос на услуги сопровождения в период форума резко растет, а к выбору исполнительниц подходят особенно тщательно, рассказала 6 июня «Фонтанке» одна из старожилок бизнеса, работающая на ПМЭФе и в этом году.
По ее словам, на деловую программу девушек пускают не очень часто, чтобы избежать возможных рисков. Но важные персоны, например, из Боливии или Зимбабве девушкам пропуски делают — для бизнеса.
«На таких форумах и бизнес-митингах они предпочитают появляться с дамами-славянками. Это такой, уже отработанный подход к бизнесу — демонстрация того, что член делегации «обрусел», крайне благоприятно сказывается на будущих встречах», — подчеркнула девушка.
Спрос зависит от клиентов. Пожилые европейцы предпочитают остановиться на одной девушке на всю неделю, участники помоложе — «чередуют и проекты, и стенды, и девочек».
О том, как участники форума оправдываются за молодых и красивых в номере отеля и кто требует от эскортниц уметь играть на фортепиано, — читайте в интервью «Фонтанки».