Домашний комфорт. Какие материалы и технологии отвечают за микроклимат в современных новостройках



Температура, качество воздуха и вентиляция, свет — из этих составляющих складывается микроклимат, важный элемент комфорта в жилье. Сегодня микроклимату застройщики уделяют повышенное внимание, так как ошибки в теплоизоляции или воздухообмене при строительстве могут дорого обойтись — например, в квартире будет холодно зимой и душно летом.



Фото: istockphoto.com Поделиться Поделиться





Элементы микроклимата

У каждого застройщика свой подход к обеспечению нужного микроклимата в квартирах — в ход идут разные технологии и материалы, однако все это должно укладываться в рамки стандартов. Как рассказала Юлия Гусакова, главный архитектор СК «Дальпитерстрой», чтобы обеспечить оптимальный микроклимат в новых квартирах, применяются специальные оконно-приточные клапаны «Аэрбокс». Эти клапаны применяют для воздухообмена в соответствии с требованиями СП 60.13330. 2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».



— Безусловно, вся проектная и рабочая документация разрабатывается в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, — говорит она. -При проектировании систем вентиляции и теплоснабжения домов учитываются климатологические и метеорологические параметры района строительства, в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». В соответствии с СП 50.13330.2020 «Тепловая защита зданий» выполняются теплотехнические расчеты с учетом толщины, плотности и теплопроводности стройматериалов и конструкций, применяемых в этом конкретном проекте.



И если в процессе строительства не отклонялись от рабочей документации, то проблем с микроклиматом в помещении возникнуть не должно, уточняет эксперт.

Некоторые застройщики работают по собственным стандартам. Так, в холдинге Setl Group в прошлом году разработали свой стандарт экологичного строительства SetlGreen для проектов комфорт- и высокого комфорт-класса, который будет влиять и на микроклимат среди прочего. В его рамках при строительстве применяют энергоэффективные технологии и материалы.

—Например, вентилируемый фасад улучшают тепло- и шумоизоляцию, а современное солнцезащитное остекление предотвращает перегрев квартиры в летнее время и сохраняет тепло зимой благодаря специальному покрытию стекла и его отражающим свойствам, — говорит Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В квартирах на батареях устанавливаются терморегуляторы, что позволяет потреблять только необходимое количество теплоты в автоматическом режиме, исключая бесполезные траты.В системе водоснабжения и теплоснабжения используются насосы с частотным регулированием оборотов двигателя. Они поддерживают оптимальный режим работы систем с минимальным потреблением электроэнергии.



В Группе Аквилон тоже есть своя разработка для обеспечения микроклимата в квартирах — технология Termo-S. Как уточнил Максим Турта, руководитель департамента продаж Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и Ленобласти, она снижает теплопотери зданий через ограждающие конструкции до 50%, а жителям домов могут экономить на оплате за теплоснабжение до 40%. В целом микроклимат в домах компании обеспечивают комплексно:

● Увеличенный слой утеплителя наружных стен. За счет увеличения слоя утеплителя до 180 мм при стандарте 100–130 мм и применения в облицовке фасадов энергоэффективного керамического кирпича теплоизоляционные качества увеличиваются.



● Увеличенный слой утеплителя кровли и цоколя. Используется экструдированный пенополистирол — экологичный и долговечный материал, особо устойчивый к перепадам температуры, влаге, морозам и грибковым поражениям, который, в отличие от, например, минеральной ваты, обладает низкой теплопроводностью.

● Энергоэффективные окна с селективным покрытием и аргоновым заполнением сокращают потерю тепла из квартиры, а в жару защищают от негативного воздействия прямых солнечных лучей. За счет увеличения коэффициента термического сопротивления оконных систем до 72% повышается сопротивление теплопередаче конструкции, улучшая ее теплозащитные свойства.



● Индивидуальные тепловые пункты в домах автоматически регулируют интенсивность отопления в здании в зависимости от погодных условий.

Стандарт для тепла

Как рассказал Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам Объединения «Строительный трест», есть определенные требования по энергоэффективности, которые определяют количество ресурса, расходуемого зданием на один кв. метр — для тепла и электроэнергии. Также есть требования по тепловому сопротивлению ограждающих конструкций (стен, окон, кровли), прописанные в строительных правилах. Поэтому говорят не о стандартной теплоизоляции, а о стандартных требованиях к теплопотере.



—Что касается проектных решений по обеспечению этих требований, то у кровли свои стандартные методы утепления, у стен и окон — свои, — пояснил эксперт. — Они могут варьироваться в зависимости от технологии строительства. На объектах «Строительного треста» мы используем минеральную вату и вспененный пенополиуретан, а также энергосберегающее покрытие на окнах. Эти материалы проверены временем и хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации в нашем климате.



Как уточнила Юлия Гусакова, теплоэффективность новостроек во многом обеспечивается за счет современных стройматериалов, уменьшающих процесс теплопередачи. Их задача — обеспечить теплоизоляцию стен, полов, кровли и фасадов здания. Главной их характеристикой является теплопроводность. Сегодня существует четыре типа теплоизоляционных материалов: стекловата, каменная (базальтовая) вата, пенополистирол и экструдированный пенополистерол. Используются они в зависимости от функционального назначения здания. Кроме того, теплоэффективность можно улучшить за счет ограничения размеров световых проемов и совершенствования конструкций их заполнения (применение тройного остекления, теплозащитного стекла и т.д.).

—Также в современных домах устанавливается поквартирная система отопления, при которой жители включают обогрев, когда есть потребность, и могут регулировать температуру в каждой комнате, — добавила она. — Кстати, раньше ведь здания вообще не утепляли, вопрос теплоэффективности решался, в основном, за счет толщины стен. В современном строительстве толщина стен минимальная, а теплоэффективность достигается за счет использования утеплителя. Что касается самих материалов, то в последние годы ничего принципиально нового, кроме минераловатных утеплителей, не придумано. Все остальные материалы пока проигрывают им в свойствах. Так что минвата, или каменная вата — это основное, а дальше работает фантазия архитектора. Сегодня вовсю практикуются навесные вентилируемые фасадные системы с различными видами декоративных облицовок.



Директор по девелопменту ГК «А101» в Санкт-Петербурге Игорь Нестеров пояснил, что современная наружная стена состоит из трех элементов. Первый — это то, что мы видим со стороны квартиры. Она может быть кирпичной, газосиликатной, из бетонных блоков, железобетонной или монолитной. К этой стене с уличной стороны крепится теплоизоляционный материал. Как правило — минераловатная плита, современный материал, гораздо практичнее и лучше по характеристикам, чем, например, минеральная вата. Последний элемент стены — сам фасад, который в зависимости от класса жилья может быть из керамогранита, фиброцементной плитки, штукатурки, клинкерного кирпича и проч. Важно, чтобы все эти элементы были безопасными и негорючими.



—В стенах в первую очередь важны два качества — теплопроводность и паропроницаемость, — уточнил эксперт. — Для каждого региона нормы по этим показателям разные, так что материал подбирается, исходя из из региональных норм. Однозначно устаревшими считаются кирпичные стены как в начале 20 века. Они толстые, в них много воздушных прослоек, а теплопроводность обеспечивается пористостью материала. Сейчас кирпич редко применяется в многоэтажном домостроении, его можно встретить разве что в загородных домах.



Как подчеркнули в компании «Терминал-Ресурс», многослойная теплоизоляционная фасадная система жилых домов — уже не новшество. Инновации в этой области сейчас касаются улучшения и проработки деталей, которые в итоге продлевают срок службы фасадных конструкций и улучшают их теплоизоляционные свойства. Зимой такая система удерживает тепло внутри, а холод снаружи, а летом, наоборот, не пропускает в помещение зной и жару.

— При наружном утеплении стен с помощью теплоизоляционных материалов точка росы –температура, при которой образуется конденсат — расположена за пределами стены, в утеплителе, — рассказывает генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. — Оставаясь сухими, стены защищены от сырости, промерзания и образования грибка.

Воздух как фактор

Микроклимат в помещениях многоквартирных зданий регламентируется СП54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», подчеркнул Евгений Бранницкий, руководитель отдела отопления, вентиляции и кондиционирования СК «Дальпитерстрой». Для многоквартирных домов в большей степени распространена вентиляция «с естественным побуждением», посредством железобетонных вентиляционных блоков или стальных вентиляционных каналов. Данное решение экономично на этапе строительства и эксплуатации здания, но существует проблема неэффективности работы такой вентиляции в теплый период года, так как работоспособность такой системы ведется, исходя из наружной температуры +5°С, а среднесуточная температура по Северо-Западу с мая по сентябрь достигает +20°С. В итоге эффективность вентиляции с естественным побуждением снижается, а вместе с этим снижается и нормативный воздухообмен жилых помещений.



— В этой связи наиболее благоприятным решением является механическая вытяжная вентиляция, говорит он. — Вентиляционное оборудование устанавливается на кровле здания, и посредством сети воздуховодов, объединяющих вентиляционные блоки/каналы, удаляет воздух из жилых помещений. При этом обеспечивается постоянный воздухообмен в любой период года. Это решение дороже на этапе строительства и эксплуатации, но создает более комфортные условия проживания. А также дает возможность уменьшить размеры вентиляционных блоков/каналов за счет увеличения скорости движения воздуха по ним с 1м/с до 3м/с.

Еще одна проблема, по словам эксперта, связана с притоком наружного воздуха, которому мешает повсеместное использование плотно закрываемых окон. Для притока свежего воздуха предусматривается установка приточных клапанов в ограждающих конструкциях помещений или в верхней части оконных створок. Зачастую установкой этого оборудования пренебрегают из-за экономии, ссылаясь на возможность функции микропроветривания окон. Что, по его мнению, неудобно с точки зрения нормального регулирования количества приточного воздуха..



—Мы устанавливаем систему микроклимата в квартире VENT-IN, — рассказал Максим Турта. — В каждой комнате рядом с окном мы размещаем клапаны индивидуальной вентиляции, которые обеспечивают приток свежего воздуха с улицы без необходимости открывать окно. Это создает комфортную влажность без духоты даже зимой. Клапаны оборудованы звукоизоляцией от уличного шума и фильтром для очистки воздуха, за счет чего создают в квартире улучшенный микроклимат.

—В нормативах есть расчетные параметры микроклимата жилья, на которые мы ориентируемся, — продолжил Сергей Паньков. — В каких-то проектах с точки зрения эффективности использования достаточно установки оконных приточных клапанов, где-то устанавливаются стеновые клапаны инфильтрации воздуха (КИВ), обеспечивающие необходимый проектный приток. В жилых комплексах бизнес-класса можно реализовать систему кондиционирования. Всё решается индивидуально в зависимости от проекта. Сегодня в своих ЖК мы устанавливаем КИВы, в дальнейшем жильцы при желании могут установить в отверстие приточного клапана бризер, который автоматически регулирует приток воздуха, очищает его и либо охлаждает, либо нагревает до необходимой температуры.



—Как правило, в жилых домах вентиляция естественная, воздухообмен обеспечивается вентканалами, а кондиционирование может быть двух способов — централизованное, когда одна система охлаждает или нагревает воздух и подает его во все помещения, и индивидуальное, — говорит Игорь Нестеров. — Первый в жилищном строительстве встречается нечасто, в основном мы можем увидеть такой тип в общественных местах, бизнес-центрах, или, например, апарт-комплексах. В жилых домах, как правило, применяется индивидуальное кондиционирование. Девелоперы предусматривают корзины для кондиционеров на фасадах, а собственники, если это необходимо, самостоятельно ставят саму систему.

В петербургском климате

Петербургский климат отличает высокая влажность, сильный ветер и постоянные температурные качели (заморозки ночью и оттепель днем). Как подчеркнул Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой», раньше теплоизоляция достигалась за счет толщины наружной стены. Сейчас благодаря новым технологиям, стены можно делать тоньше и при этом сохранять высокие показатели теплоэффективности. По его словам, в условиях петербургского климата лучше всего себя зарекомендовали навесные вентилируемые фасады из керамогранита, терракоты, клинкерного кирпича.



— Сама стена делается из монолита, керамического кирпича, газобетона, — поясняет он. — Далее идет слой натуральной каменной ваты, потом мембрана, воздушная прослойка и керамогранитные плиты. Очень важно использовать мембрану (некоторые застройщики строят без нее), так как она отталкивает воду снаружи и одновременно позволяет выводить влагу их квартиры. Ведь чтобы обеспечить эффективность теплоизоляционной системы, она должна быть сухой. Это самое главное правило. Через воздушный зазор между мембраной и внешним фасадом потоки воздуха естественным путем (из-за разности давления) также помогают выводить влагу из стены, обеспечивая эффективность теплоизоляции.

—Как известно, Петербург находится в северной климатической зоне и большую часть года здесь преобладает холодная погода, а близость Финского залива дает повышенную влажность, — говорит Юлия Гусакова. — Осадки и влажность — одна из самых главных проблем при строительстве в нашем городе. Поэтому при разработке проектов очень важно искать такие конструктивные и технические решения, которые при эксплуатации здания исключали бы протечки и образование плесени. Кроме того, в Петербурге дефицит солнечных дней в году, поэтому при проектировании мы обязаны учитывать нормативные требования по инсоляции жилых помещений и помещений с постоянным пребыванием людей не менее 2,5 часов ежедневно.

