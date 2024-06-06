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    СК: главным мотивом расстрела на улице Свиридова в Москве считается ревность

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    7 комментариев

    Приоритетной версией громкого убийства в Москве считается конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности. Об этом 6 июня сообщает столичный СК.

    Напомним, в четверг днем на улице Алексея Свиридова был застрелен 34-летний Константин Балишанский. Киллер сперва ранил жертву, а затем произвел контрольные выстрелы. Следственно-оперативная группа нашла на месте не менее 6 гильз. «Фонтанка» рассказала о личности погибшего.

    «В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается», — сказано в сообщении Следкома.

    Полиция ранила киллера при задержании. Перестрелка между подозреваемым и сотрудниками МВД происходила на Аминьевском шоссе. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как с места происшествия убегают дети.

    Как уточняет портал MSK1.RU, против киллера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему»).

    По первой статье ему грозит до 15 лет тюрьмы, а за хранение оружия — до пяти лет.

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    Комментарии 7

    BobCat206 Июн 2024 в 15:08
    Судя по фото оружия и экипировке, владелец давно в оружейной теме (скорее всего и оружие официально). Как же ему тогда справку выдали, раз он оказался таким неадекватом?
    +1−0
    kran_5e4d90f982a4f06 Июн 2024 в 15:04
    за преднамеренное убийство - 15 лет? офонарели в "гуманизме"?
    +4−0
    Komarinsk201906 Июн 2024 в 14:47
    Ну, зато теперь девушка его сразу полюбит.
    +3−0
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