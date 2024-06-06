СК: главным мотивом расстрела на улице Свиридова в Москве считается ревность

Приоритетной версией громкого убийства в Москве считается конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности. Об этом 6 июня сообщает столичный СК.
Напомним, в четверг днем на улице Алексея Свиридова был застрелен 34-летний Константин Балишанский. Киллер сперва ранил жертву, а затем произвел контрольные выстрелы. Следственно-оперативная группа нашла на месте не менее 6 гильз. «Фонтанка» рассказала о личности погибшего.
«В ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается», — сказано в сообщении Следкома.
Полиция ранила киллера при задержании. Перестрелка между подозреваемым и сотрудниками МВД происходила на Аминьевском шоссе. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как с места происшествия убегают дети.
Как уточняет портал MSK1.RU, против киллера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему»).
По первой статье ему грозит до 15 лет тюрьмы, а за хранение оружия — до пяти лет.