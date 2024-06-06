Скейт, кино, работа. Что известно о мужчине, которого в Москве расстрелял киллер

Стало известно имя убитого на западе Москвы. Киллер застрелил 34-летнего Константина Балишанского, который проживал рядом с местом расправы. Личность жертвы 6 июня раскрывает РИА Новости со ссылкой на источник.



По данным «Фонтанки», убитый не был бизнесменом, на него не зарегистрирована ни одна компания. В прошлом он работал экспедитором, в последнее время трудился системным администратором в одной из столичных компаний.

Судя по социальным сетям, жертва нападения в прошлом был скейтером. Также он серьезно увлекался кинематографом, историей, живописью и литературой. В целом был интеллигентным молодым человеком.