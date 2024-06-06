Скейт, кино, работа. Что известно о мужчине, которого в Москве расстрелял киллер

Стало известно имя убитого на западе Москвы. Киллер застрелил 34-летнего Константина Балишанского, который проживал рядом с местом расправы. Личность жертвы 6 июня раскрывает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным «Фонтанки», убитый не был бизнесменом, на него не зарегистрирована ни одна компания. В прошлом он работал экспедитором, в последнее время трудился системным администратором в одной из столичных компаний.
Судя по социальным сетям, жертва нападения в прошлом был скейтером. Также он серьезно увлекался кинематографом, историей, живописью и литературой. В целом был интеллигентным молодым человеком.
Киллер настиг Балишанского во дворе дома на улице Алексея Свиридова. После первого выстрела из автоматического оружия мужчина был ранен. Следующие два выстрела стали контрольными. Убийца был в маске, полиция считает, что преступление носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого ищут.