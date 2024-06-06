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    ПМЭФ 2024

    Ротенберг: выручка СКА с 2011 года выросла в 22 раза

    731
    4 комментария

    Хоккейный клуб СКА за 13 лет показал впечатляющие финансовые результаты, заявил 6 июня главный тренер команды Роман Ротенберг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    По его словам, когда он пришел в клуб в 2011 году, выручка составляла всего 50 млн рублей. Сейчас этот показатель вырос до 1,13 млрд рублей.

    «Мы не останавливаемся на достигнутом, наша цель — достигнуть выручки 2 млрд рублей», — подчеркнул Ротенберг.

    Напомним, что хоккейный клуб СКА в прошедшем сезоне выбыл во втором раунде плей-офф КХЛ, показав худший результат за десять лет.

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    Комментарии 4

    Otkating06 Июн 2024 в 17:14
    Как говаривал старина Мюллер: невозможно просчитать логику непрофессионала, особенно, если он сам считает себя профессионалом и занимает должность профессионала.
    +1−0
    chip106 Июн 2024 в 17:03
    Везде рост, товарищи, даже хоккеисты дают стране угля!
    +0−1
    Ленинград 4406 Июн 2024 в 16:56
    Только результаты команды в плей-офф к сожалению нет.
    +0−0
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