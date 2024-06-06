Ротенберг: выручка СКА с 2011 года выросла в 22 раза

Хоккейный клуб СКА за 13 лет показал впечатляющие финансовые результаты, заявил 6 июня главный тренер команды Роман Ротенберг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



По его словам, когда он пришел в клуб в 2011 году, выручка составляла всего 50 млн рублей. Сейчас этот показатель вырос до 1,13 млрд рублей.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, наша цель — достигнуть выручки 2 млрд рублей», — подчеркнул Ротенберг.

Напомним, что хоккейный клуб СКА в прошедшем сезоне выбыл во втором раунде плей-офф КХЛ, показав худший результат за десять лет.