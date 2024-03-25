Виноваты травмы, «СКА Арена» и молодежь. Почему вылетел СКА

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





СКА проиграл «Автомобилисту» в пяти матчах и впервые за десять лет вылетел во втором раунде плей-офф КХЛ. Отдел спорта «Фонтанки» — о неутешительном финале сезона для команды Романа Ротенберга.

Вряд ли кто-то мог предположить, что для СКА все закончится настолько быстро. Впрочем, болельщики «Ак Барса», который екатеринбуржцы в первом раунде также прошли в пяти матчах, после вылета находились в таком же недоумении.



СКА и «Автомобилист» — команды примерно одинакового уровня. В какой-то степени, на бумаге петербургский клуб выглядел даже сильнее. Да, травмы нескольких ведущих игроков очевидно сказались. Особенно армейцев выбила из колеи потеря своего защитника, капитана и лучшего бомбардира регулярного чемпионата Александра Никишина. С другой стороны такой клуб, как СКА, не имеет право настолько зависеть от одного игрока. На стороне СКА была длинная скамейка и опытный тренерский штаб. У «Автомобилиста» — доморощенный суперталант Анатолий Голышев, главный тренер Николай Заварухин, удачный подбор легионеров и удивительная по своей эффективности игра на контратаках. В общем, это противостояние не должно было закончиться вот так.



После третьего проигранного матча в серии против «Автомобилиста» главный тренер СКА Роман Ротенберг напомнил, что в истории КХЛ только одна команда отыгрывалась со счета 0–3 в серии (конечно, это был СКА в 2015), и что историю надо повторить. После четвертого матча небольшая надежда родилась. Тем более, что армейцы выиграли очень уверенно 5:2. Конечно, по-прежнему с трудом верилось, что чудо случится, но хотелось хотя бы более упорной борьбы. И пятая игра почти справилась с этой задачей. Было много голов, отличные скорости, фантастические спасения вратарей, но маятник качнулся не в ту сторону.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Счет открыл «Автомобилист». На четвертой минуте Алексей Макеев рикошетом от ноги форварда СКА Василия Глотова прошил вратаря Никиту Серебрякова. На 10 минуте Арсений Грицюк снайперским броском попал в верхний угол и сравнял. На последних секундах первого периода Макеев вновь вывел «Автомобилист» вперед. На 32 минуте Михаил Воробьев в касание щелкнул из круга вбрасывания точно в ближний угол 2:2. Далее в течение минуты СКА забил дважды и, казалось, что перевернул игру. Отличились Марат Хайруллин и Арсений Грицюк.



После этого Заварухин заменил вратаря Евгения Аликина на Владимира Галкина. И игра снова перевернулась. Алексей Бывальцев сначала сократил отставание на 39 минуте, Ник Эберт на 41-й сравнял, а Андрей Обидин на 52-й вернул «Автомобилисту» лидерство в матче.



У СКА был все шансы спасти игру. Судьи дважды подряд удаляли гостей из Екатеринбурга, но армейцы ничего не смогли сделать. В итоге «Автомобилист» выиграл в матче 5:4, и в серии 4–1.

«Здорово, что забили большинство. На третий период поменяли звенья, выпустили Да Косту в первом звене, и оно сразу гол забило. Попросили в третьем периоде ребят сыграть покороче смены. Ну и гол со стандарта, здорово, что забили, во время паузы обсудили это», — отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.



Наставник СКА Роман Ротенберг объяснит неудачу тем, что соперник реализовал свои моменты, а армейцы свои — нет.

«У «Автомобилиста» мастеровитые ребята, много иностранцев. У нас молодая команда, некоторые ребята только выходят на лидерские позиции и играют на таком уровне. Будем сильнее. Жёсткие травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде, повлияли на исход серии. Тем не менее те ребята, которые играли в серии с «Автомобилистом», сделали всё возможное, чтобы победить», — заявил Ротенберг.



Но нашлась и еще одна причина — переезд на «СКА Арену». По словам Ротенберга, переезд дался клубу очень тяжело и это повлияло на исход сезона.

«Мы подчиняемся приказам подобно солдатам. Если есть поручение, мы его выполняем. Это даже не обсуждается. Переезд не простая история, мы уехали из привычных условий. Мы не ищем оправданий, но это усложнило ситуацию. Место неплохое. Место отличное, мы установили тут много рекордов. Но родной дом — это родной дом»



Все это, конечно, отчасти верно. Как и то, что Роман Ротенберг проиграл третью серию в качестве наставника команды. Команда под его руководством дважды уступала ЦСКА в финале конференции. В этот раз петербуржцы не прошли даже второй раунд, что случилось впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015).



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»