Петербургские муниципалы подписались за кандидатов в губернаторы

Большинство муниципальных советов города отдали подписи за кандидатов в губернаторы Петербурга. Главы муниципалитетов подписались за губернатора Александра Беглова.
К нотариусу 4 и 5 июня сходило большинство муниципальных депутатов города, рассказали «Фонтанке» в шести муниципалитетах. По закону, чтобы стать зарегистрированным кандидатом в губернаторы, претендент на попадание в бюллетень должен собрать не менее 155 подписей депутатов не менее чем из 84 муниципальных советов.
Помимо Александра Беглова депутатам посоветовали подписаться за кандидата от ЛДПР Максима Яковлева. Также в нескольких муниципалитетах ставили подпись за врача и бизнесмена Александра Абдина (РПСС, бывшая КПСС) и представителя «Коммунистов России» Сергея Малинковича.
Кроме того, в двух муниципалитетах из шести, с которыми пообщалась «Фонтанка», подписались за представителя «Зеленых» муниципального депутата из «Ульянки» Павла Брагина. В Невском районе в одном из муниципалитетов подписались за представительницу «Родины» Марию Михайлову. На юге города отдали голос за выдвинутую «Партией Прогресса» члена избиркома Фрунзенского района Светлану Иванову. В Курортном районе один из депутатов подписался за депутата из Токсово Игоря Бучерова, самовыдвиженца.
Кто именно в итоге попадет в бюллетень, пока неясно. Однако в связи с тем, что большинство депутатов уже отдали свои подписи, выдвинутые позже кандидаты регистрацию получить, скорее всего, не смогут. В том числе, вероятно, получит отказ в регистрации блокадница Людмила Васильева, известная оппозиционными выступлениями и поддержанная Екатериной Дунцовой* (иноагент). Она подала документы на выдвижение 6 июня.
Накануне, 5 июня, заявил о подаче документов борец с незаконной торговлей, активист Александр Виноградов. В ближайшие дни конференции по выдвижению проведут КПРФ и «Справедливая Россия» — они выдвинут на выборы Романа Кононенко и Надежду Тихонову.
Всего сейчас на сайте избиркома значится 16 кандидатов, желающих участвовать в губернаторских выборах. Одним из последних в этот список попал бюджетник Юрий Новотворцев — он работает водителем в Центре управления дорог и благоустройства.
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