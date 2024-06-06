Петербургские муниципалы подписались за кандидатов в губернаторы

Большинство муниципальных советов города отдали подписи за кандидатов в губернаторы Петербурга. Главы муниципалитетов подписались за губернатора Александра Беглова.



К нотариусу 4 и 5 июня сходило большинство муниципальных депутатов города, рассказали «Фонтанке» в шести муниципалитетах. По закону, чтобы стать зарегистрированным кандидатом в губернаторы, претендент на попадание в бюллетень должен собрать не менее 155 подписей депутатов не менее чем из 84 муниципальных советов.

Помимо Александра Беглова депутатам посоветовали подписаться за кандидата от ЛДПР Максима Яковлева. Также в нескольких муниципалитетах ставили подпись за врача и бизнесмена Александра Абдина (РПСС, бывшая КПСС) и представителя «Коммунистов России» Сергея Малинковича.