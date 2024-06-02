Не только замки. Из чего складывается безопасность современных новостроек





Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Безопасность собственного дома и двора стала одним из самых важных факторов для покупателей жилья. Застройщики в свою очередь стараются ответить на этот запрос, обеспечив новоселам и чувство защищенности, и камерность. При этом есть нормативные, обязательные элементы безопасности, а есть, то что можно внедрить опционально. И помогают в этом, прежде всего, современные технологии.



Сумма элементов

Безопасность большинства новостроек сейчас обеспечивают видеонаблюдение, физические ограждения и современная домофония — система контроля и управления доступом, пояснил руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов. При этом приватность дворов создают не только заборы, но и, например, стилобатная часть дома, которая становится естественным ограничением двора.



Что касается противопожарной безопасности в новостройках, то это нормативное требование. Ка уточнил эксперт, в случае пожара, например, должна автоматически включаться система подпора воздухом, чтобы жильцы спокойно вышли. Если говорить о трендах, то в проектах КРТ в комфорт-классе активно развиваются сервисные услуги, что диктует необходимость создания помещений для диспетчерских под управляющие компании и охрану, сотрудники которой не только, например, удаленно запускают доставку во двор, но и следят за порядком на территории всего района, делают обходы.



Как отметили в пресс-службе Группы Аквилон, безопасность складывается из нескольких факторов. Один из них — закрытый двор, без постоянной парковки машин и свободного проезда, с видеонаблюдением и доступом «для своих». Родители спокойны, что дети могут играть во дворе, а автовладельцы довольны, что за припаркованными вокруг комплекса авто присматривают камеры. За безопасность сегодня также отвечают видеодомофоны, камеры в МОПах, лифтах и на этажах.

Как рассказала Татьяна Халилова, директор департамента продаж Glorax, безопасность двора продумывается, прежде всего, с учетом интересов детей и старшего поколения. Таким образом, двор должен отвечать принципам безбарьерной среды, быть закрытым для автотранспорта и огорожен. Так, у GloraX в проектах закрытые охраняемые дворы без машин и с безбарьерной средой, независимо от класса. Чтобы исключить заезд транспорта на территорию внутреннего двора, проектируются сквозные подъезды — таким образом, доставщики, грузчики и т.д. могут подъехать к подъезду со стороны уличного фасада. Что касается безопасности квартир, то в каждой квартире установлен домофон — в проектах комфорт-класса это считыватель, в проектах бизнес- и премиум-класса — ID домофон, который определяет жителя по отпечатку пальца или сетчатке глаза.



—Отмечу, что безопасность — это не только замки, ключи, железные ограждения или безбарьерная среда, — говорит эксперт. — Эту опцию девелопер обеспечивает задолго до того, как жители ключами откроют дверь квартиры. Она закладывается на уровне проработки мастер-плана. На безопасность влияет, в том числе и то, как дома спроектированы относительно друг друга. Мы всегда стараемся проектировать дома так, чтобы они образовывали закрытый двор, развести пешеходные и автомобильные потоки. Для квартир на первых этажах даже в проектах комфорт-класса мы проектируем палисадники, закрытые густой изгородью.



Наталья Кукушкина, начальник отдела продукта и аналитики Группы ЦДС подчеркнула, что запрос на безопасность является одним из самых важных для современных покупателей жилья. По ее словам, безопасность начинается с квартиры — на этом уровне ее обеспечивает металлическая входная дверь. Еще десять лет назад достаточно часто можно было встретить в новых квартирах двери из ДСП, которые застройщики устанавливали как временный вариант, который собственник впоследствии менял на нужную ему входную дверь. Сегодня же практически все новые дома сдаются с качественными металлическими дверьми и хорошими замками, которые покупателям уже не требуется менять.



Как пояснила эксперт, на уровне дома безопасность обеспечивается за счет нескольких опций. Во-первых, за счет видеонаблюдения в местах общего пользования. Камеры устанавливаются на первом этаже во входной группе, в общих коридорах, в лифтах, на придомовой территории. Во-вторых, безопасности способствует сама архитектура входной группы. За счет максимальной площади остекления, чтобы улучшить освещенность помещения и позволить людям с обеих сторон видеть, что происходит за стеной, нет ли там посторонних лиц. Входная дверь в парадную закрывается с помощью домофона.



Следующий шаг — это закрытая территория двора. Полностью закрытая придомовая территория встречается редко, так как первый этаж со стороны фасада обычно занимают коммерческие помещения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ. А вот дворы обычно закрывают, чтобы оберегать гуляющих там детей от машин и посторонних. Очевидно, что эти меры не являются абсолютной гарантией от каких-либо проблем, но они помогают снизить вероятность неприятных инцидентов.

—Говорить можно также и об инженерной безопасности, — подытожила она. — В наших проектах за всеми инженерными системами следит круглосуточная диспетчерская служба. В случае нештатной ситуации дежурный диспетчер оперативно реагирует на происшествие. Современные дома обладают сложной инженерной начинкой, и такая мера предосторожности является необходимой.



Как правило, к системам безопасности современных новостроек относятся закрытый двор, дополнила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), — камеры видеонаблюдения по периметру, в парадных, в лифтах, на детских и спортивных площадках; возможность подключения к домофону с функцией видео; единый пульт охраны и т.д.

Например, в строящемся жилом комплексе высокого комфорт-класса «Бионика Заповедная» у Новоорловского заказника в Приморском районе будет полностью закрытая внутренняя территория всего квартала, у каждого корпуса будет приватный закрытый двор-патио, куда смогут попасть только жильцы этого дома. Здесь расположатся детские площадки и места для отдыха. По периметру домов, в холлах, на детских площадках и а паркинге установят камеры видеонаблюдения. Школа и детский сад также будут на закрытой территории внутри квартала



Приватность или изолированность

Наталья Кукушкина подчеркнула, что в многоквартирных домах сложно говорить про приватность за пределами квартиры. Ее может обеспечить проживание в небольшом камерном доме. Но если в здании больше 100 квартир, это уже не будет приватным форматом проживания.

—Дома с открытыми дворами, безусловно, еще встречаются, — говорит она. — Например, есть проекты, где физически невозможно огородить двор в силу конфигурации здания. Возможны ситуации, когда проблематично разместить парковочные места снаружи дома, поэтому они помещаются во дворе. Но, в целом, таких домов в последнее время становится все меньше. Застройщики ищут способы закрывать дворы, так как это уже стало нормой для рынка.



—Приватные дворы — это важная продуктовая опция, которую есть спрос среди покупателей, — добавила Татьяна Халилова. — Соблюсти баланс между приватностью и изолированностью сегодня возможно при помощи различных инструментов. Например, в проекте GloraX Парголово внутренние дворы ограждены забором, высота которого составляет 1,5 метра. Соответственно, мы дали возможность людям, которые находятся в приватном внутреннем дворе, иметь закрытый контур, но не быть полностью огороженными от окружающего мира.



Она добавила, что на рынке действительно есть примеры проектов, в которых не огораживаются дворы. Например, это может быть продиктовано ландшафтом участка и посадкой зданий. Жилые дома могут образовывать закрытый внутренний двор, куда закрыт доступ машинам, однако, он не огораживается. Но при этом там могут размещаться объекты социальной инфраструктуры — школы, детские сады, поликлиника и т.д. В таком случае отсутствие ограждения оправдано.

— Закрытый двор давно уже стал правилом хорошего тона, и застройщики, как правило, им не пренебрегают, включая его в комплекс мер безопасности наряду с системами видеонаблюдения и контроля доступа. Но есть нюанс. Отвечает маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин. — Не единственной, но одной из главных причин периметрального ограждения и установки КПП, является даже не безопасность, а дефицит парковочных мест на придомовой территории. Да и сама закрытость двора нередко реализуется с оговорками. В том числе, ввиду расположенных на территории квартала объектов социальной и коммерческой инфраструктуры (школ, кафе, магазинов), посещаемых посторонними людьми.



—Сегодня закрытый двор — это, в первую очередь, двор без машин, — добавили в Группе Аквилон. — Благодаря этому пространство придомовой территории свободно для жителей, и они чувствуют себя в большей безопасности, когда по двору почти никто не ездит. Закрытый двор позволяет родителям чувствовать себя более спокойно, ведь случайному прохожему проникнуть туда гораздо сложнее. А если он и попадает на территорию закрытого жилого комплекса, его «замечают» камеры. Проекты с открытыми дворами могут появляться, как правило, в Ленобласти — там, где меньше трафик и мало случайных людей, которые не живут в новом районе. Обычно это малоэтажные дома, а значит — придомовая территория не будет полностью «забита» авто.



Покупателю нужно

Безопасность проживания, и особенно для семей с детьми, становится если не запросом номер один, то по крайней мере номер два, подчеркнула Наталья Кукушкина. В высококонкурентной среде выбор проекта может определяться именно наличием опций, важных для конкретного покупателя. При этом запросы некоторых людей превышают нормативы, принятые сегодня на рынке.



—К нам приходили покупатели, которые хотели бы видеть камеры видеонаблюдения в каждом квартирном коридоре и на каждой лестничной площадке, — говорит она. — Для многоквартирных домов в таком случае количество камер будет исчисляться сотнями и, конечно, это редко встречается на практике. Можно сказать, что такие запросы — это проявление усиления тренда на безопасность.

Татьяна Халилова добавила, что безопасность жилья является одним из приоритетов для покупателей — например, родители приветствуют наличие огороженного двора, так как это позволяет им отпускать ребенка гулять без присмотра, когда он подрастает, и ограничивает доступ посторонних во двор.

Технологическая помощь

Новые технологии, которые сегодня позволяют увеличить уровень безопасности в жилом комплексе — это, как правило, «умные» решения: видеокамеры с видеоаналитикой, тревожные кнопки на детских площадках, которые позволяют оперативно вызвать охрану и т.д.



—Например, в наших проектах мы используем видеоаналитику на плоскостных парковках, — говорит Татьяна Халилова. — Это позволяет жителям, подъезжая к парковке, понять, где есть свободное парковочное место и как к нему лучше проехать.



—Внедрение технологий «умного» дома в повседневную жизнь — актуальный общемировой тренд, — продолжили в Группе Аквилон. — Мы используем современные технологии, чтобы объединить безопасность и удобство — вход на территорию жилого комплекса и даже в свою квартиру можно организовать с применением бесключевого доступа (по смартфону) или при помощи системы распознавания лиц. Это лишь одна из функций нашей «умной» системы управления домом inHOME. Данная система у нас работает во всех актуальных проектах. В самой квартире inHOME защитит владельца от протечек — если специальные датчики зафиксируют течь, подача воды будет перекрыта. Также мы устанавливаем датчики дыма, открытия двери и др. Режим stand by позволяет не беспокоиться о том, выключен ли утюг — благодаря «умным розеткам» можно отключить подачу электричества при помощи смартфона.



— Сегодня опции, связанные с безопасностью проживания, внедряются в систему «Умный дом», — продолжила Ольга Трошева. — Так, Setl Group разработал собственную программу SetlHome — интеллектуальную систему для роектов высокого комфорт-класса и работающая через мобильное приложение. Помимо автоматического сбора данных счетчиков, онлайн-коммуникаций с управляющей компанией и системы внутренних датчиков, она включает в себя IP-домофонию. С помощью IP-домофонии можно открывать гостям дверь парадной прямо со смартфона. Кроме того, в приложении в любой момент можно посмотреть данные с камер видеонаблюдения.

