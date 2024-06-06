«Вытащил шайтана». В Дагестане будут лечить мужчину, который выпотрошил жену, а затем кастрировал себя

В Дагестане на принудительное психиатрическое лечение отправят мужчину из села Шовкра, убившего жену и кастрировавшего себя. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

«Суд <...> постановил назначить в отношении него принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях...» — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, из материалов уголовного дела следует, что 29-летний местный житель страдает хроническим психическим расстройством. Трагедия произошла почти год назад — 25 июля 2023 года.