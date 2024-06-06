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    «Вытащил шайтана». В Дагестане будут лечить мужчину, который выпотрошил жену, а затем кастрировал себя

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    9 комментариев

    В Дагестане на принудительное психиатрическое лечение отправят мужчину из села Шовкра, убившего жену и кастрировавшего себя. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

    «Суд <...> постановил назначить в отношении него принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях...» — говорится в сообщении.

    Как уточняет агентство, из материалов уголовного дела следует, что 29-летний местный житель страдает хроническим психическим расстройством. Трагедия произошла почти год назад — 25 июля 2023 года.

    В тот день мужчина поссорился со своей 38-летней женой. После этого он ударил супругу по голове грифом от штанги. На этом не остановился. Схватил нож и вырезал ей некоторые внутренние органы. Дальше мужчина кастрировал себя.

    «Следствию он рассказал, что слышал голоса и «вытащил шайтана» из живота своей супруги», — отмечает информагентство.

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    Комментарии 9

    25346053106 Июн 2024 в 17:24
    "Оптимизация здравоохранения" даёт плоды.
    +0−0
    28184886806 Июн 2024 в 17:19
    Кажется, Питер начинает терять лавры города росчленителей.
    +0−0
    Zнаворотник06 Июн 2024 в 16:46
    хорошо, шайтана вытащил, а бубенцы для чего отчехвостил? мы требуем раскрыть информацию по бубенцам
    +3−0
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