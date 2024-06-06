Сотрудник администрации получил контузию при атаке БПЛА в Белгородской области

Сотрудника городской администрации контузило при атаке дрона-камикадзе в городе Грайворон Белгородской области. Об этом 6 июня сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
В четверг беспилотник атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. БПЛА сдетонировал во внутреннем дворе.
«Пострадал сотрудник администрации <...> заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа», — уточнил Гладков.
Предположительно, мужчина получил контузию. Сейчас его везут в Грайворонскую ЦРБ. Во время атаки дрона были выбиты окна в здании администрации и котельной. Осколками повреждены два автомобиля. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, 4 июня украинский беспилотник атаковал автобус в Шебекино. Пострадали три женщины.