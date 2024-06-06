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    Сотрудник администрации получил контузию при атаке БПЛА в Белгородской области

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    2 комментария

    Сотрудника городской администрации контузило при атаке дрона-камикадзе в городе Грайворон Белгородской области. Об этом 6 июня сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В четверг беспилотник атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. БПЛА сдетонировал во внутреннем дворе.

    «Пострадал сотрудник администрации <...> заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа», — уточнил Гладков.

    Предположительно, мужчина получил контузию. Сейчас его везут в Грайворонскую ЦРБ. Во время атаки дрона были выбиты окна в здании администрации и котельной. Осколками повреждены два автомобиля. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

    Напомним, 4 июня украинский беспилотник атаковал автобус в Шебекино. Пострадали три женщины.

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    Белгородская областьАтака беспилотника
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    Комментарии 2

    28191662606 Июн 2024 в 13:07
    Отчетливо виднеется украинский след
    +0−0
    Заливщик голосовых планок06 Июн 2024 в 12:55
    Дайте угадаю - сотрудник АДминистрации ехал в агропромышленном автобусе?
    +0−0
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