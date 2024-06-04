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    В Белгородской области украинский БПЛА атаковал автобус. Три человека пострадали

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    Беспилотник атаковал автобус с сотрудниками сельхозпредприятия в Шебекино. В результате три женщины получили травмы и ранения. Об этом 4 июня в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    Две женщины получили осколочные ранения — одна их них в брюшную полость и левое бедро, другая — в правое бедро. Обеих госпитализируют.


    Еще одна пострадавшая сначала самостоятельно уехала с места происшествия. Однако позднее ее состояние ухудшилось. Предварительно врачи диагностировали сотрясение мозга и контузию.

    «Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. У транспортного средства пробита крыша и повреждено остекление. Оперативные службы работают на месте», — сказано в сообщении Гладкова.

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    Атака беспилотникаБелгородская область
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