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    ПМЭФ 2024

    «Вырубали березы». На ПМЭФ рассказали, как на Украине боролись с российскими ценностями

    2431
    42 комментария

    Украина раньше «вырубала березы» на взятых ныне Россией под контроль территориях, так как эти деревья «считаются символом русской культуры». Такое заявление 6 июня сделала сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова на сессии ПМЭФ-2024, посвященной традиционным ценностям.

    «На территории бывшей Украины они считали это критической опасностью, что люди будут знать о таких символах <...> Прятали народные костюмы в подвалах, инструменты в детских музыкальных школах», — добавила она.

    Также сенатор рассказала о том, что на территории новых регионов РФ «велась пропаганда нетрадиционных ценностей». Среди изъятой украинской литературы, по словам Лантратовой, обнаружили детскую книжку «Принцесса + Принцесса» с «соответствующими картинками». Про то, как одна девочка спасла другую девочку, и о том, как жили они «долго и счастливо».

    «Для нас дикость, а люди на территории бывшей Украины десятилетиями в этом жили», — подчеркнула Лантратова.

    На той же сессии зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что США и Великобританией взорваны три атомные бомбы: Хиросима, Нагасаки и нравственная. Тему информационной войны за умы и идеологию продолжил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев: «Объем деструктива, который льется на наших детей, конечно, большой. Начиная от треш-стримеров и гендерных извращений до нового движения фурри», — подчеркнул он.

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    Комментарии 42

    VkUser06 Июн 2024 в 15:34
    Да-да, а ещё строили гендерно-универсальные туалеты возле берёзок!11
    +0−0
    Гротеск06 Июн 2024 в 15:15
    дуб тоже в опасности ибо кот ученый, цепь, Пушкин - наше все...
    +1−0
    28225147406 Июн 2024 в 15:09
    Может не стоит позорить сенаторов и выносить сор из избы (ПМЭФ).
    +0−0
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