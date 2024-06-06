«Вырубали березы». На ПМЭФ рассказали, как на Украине боролись с российскими ценностями

Украина раньше «вырубала березы» на взятых ныне Россией под контроль территориях, так как эти деревья «считаются символом русской культуры». Такое заявление 6 июня сделала сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова на сессии ПМЭФ-2024, посвященной традиционным ценностям.



«На территории бывшей Украины они считали это критической опасностью, что люди будут знать о таких символах <...> Прятали народные костюмы в подвалах, инструменты в детских музыкальных школах», — добавила она.



Также сенатор рассказала о том, что на территории новых регионов РФ «велась пропаганда нетрадиционных ценностей». Среди изъятой украинской литературы, по словам Лантратовой, обнаружили детскую книжку «Принцесса + Принцесса» с «соответствующими картинками». Про то, как одна девочка спасла другую девочку, и о том, как жили они «долго и счастливо».

