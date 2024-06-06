Реклама

    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    756мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    ПМЭФ 2024

    Нравственная атомная бомба. На ПМЭФе обсудили защиту традиционных ценностей

    1582
    24 комментария

    США и Великобританией взорваны три атомные бомбы: Хиросима, Нагасаки и нравственная, причем последняя имеет страшные последствия и «метастазы по всей земле». Об этом заявила зампред Госдумы Анна Кузнецова на бизнес-завтраке «Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность» 6 июня.

    «Общество буквально пожирает само себя, пропагандируя бездетность и гедонистический образ жизни», — подчеркнула она во время обсуждения вопросов традиционных ценностей.

    Пропаганду западной идеологии в России она сравнила со сказкой про лису и зайца. Подход лисы использовали оппоненты «для борьбы с нашими ценностями» — через интервенцию в социальное законодательство, а российские нормы права оказались недостаточно прочными «перед уловками», считает Кузнецова. Иными словами, у лисы избушка растаяла, она попыталась захватить чужую, но русский заяц сказал: «Стоп, это мой дом». За него сражаются бойцы на фронте, а ценности нам еще предстоит отстоять, заключила депутат.

    Тему семьи и ценностей подхватил архиерей РПЦ Амвросий. Он заявил, что в Год семьи в стране «не сделали ничего такого, чтобы абортов и разводов стало меньше». По его мнению, россияне не видят, что многодетная семья — это норма, поэтому и идут на аборты и не решаются рожать много детей.

    «Продолжается показной разврат с телевизоров и пропаганда свободной жизни», — подчеркнул он и предложил создать парад многодетных семей. Его он сравнил с парадом Победы.

    Особенно участники форума беспокоятся за молодежь. По данным на 2023 год, в России 28% молодежи считают себя чайлдфри. При этом на Западе тех, кто выбирает бездетность, меньше: в Австрии — 20%, в США — 27%, заявила на ПМЭФе супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Подхватил Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, который подчеркнул, что Россия находится в состоянии информационной войны за умы и идеологию.

    «Объем деструктива, который льется на наших детей, конечно, большой. Начиная от треш-стримеров и гендерных извращений до нового движения фурри», — подчеркнул он.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    Danik06 Июн 2024 в 13:13
    Сколько ей лет? Как у самой с этим?
    Или уже пора на покой, а все никак от кормушки не отойти, как многим тут.
    +0−0
    28239524606 Июн 2024 в 13:00
    А что на форуме делают эскортницы и эскортники, Кузнецова не пояснила. И блюда по 4 900 рублей это не гедонизм? Она, видимо, довольствовалась манной кашей на завтрак
    +3−1
    BlackAdder06 Июн 2024 в 12:52
    ну и ну.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close