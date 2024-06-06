Нравственная атомная бомба. На ПМЭФе обсудили защиту традиционных ценностей

США и Великобританией взорваны три атомные бомбы: Хиросима, Нагасаки и нравственная, причем последняя имеет страшные последствия и «метастазы по всей земле». Об этом заявила зампред Госдумы Анна Кузнецова на бизнес-завтраке «Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность» 6 июня.



«Общество буквально пожирает само себя, пропагандируя бездетность и гедонистический образ жизни», — подчеркнула она во время обсуждения вопросов традиционных ценностей.



Пропаганду западной идеологии в России она сравнила со сказкой про лису и зайца. Подход лисы использовали оппоненты «для борьбы с нашими ценностями» — через интервенцию в социальное законодательство, а российские нормы права оказались недостаточно прочными «перед уловками», считает Кузнецова. Иными словами, у лисы избушка растаяла, она попыталась захватить чужую, но русский заяц сказал: «Стоп, это мой дом». За него сражаются бойцы на фронте, а ценности нам еще предстоит отстоять, заключила депутат.

