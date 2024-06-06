Нравственная атомная бомба. На ПМЭФе обсудили защиту традиционных ценностей

США и Великобританией взорваны три атомные бомбы: Хиросима, Нагасаки и нравственная, причем последняя имеет страшные последствия и «метастазы по всей земле». Об этом заявила зампред Госдумы Анна Кузнецова на бизнес-завтраке «Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность» 6 июня.
«Общество буквально пожирает само себя, пропагандируя бездетность и гедонистический образ жизни», — подчеркнула она во время обсуждения вопросов традиционных ценностей.
Пропаганду западной идеологии в России она сравнила со сказкой про лису и зайца. Подход лисы использовали оппоненты «для борьбы с нашими ценностями» — через интервенцию в социальное законодательство, а российские нормы права оказались недостаточно прочными «перед уловками», считает Кузнецова. Иными словами, у лисы избушка растаяла, она попыталась захватить чужую, но русский заяц сказал: «Стоп, это мой дом». За него сражаются бойцы на фронте, а ценности нам еще предстоит отстоять, заключила депутат.
Тему семьи и ценностей подхватил архиерей РПЦ Амвросий. Он заявил, что в Год семьи в стране «не сделали ничего такого, чтобы абортов и разводов стало меньше». По его мнению, россияне не видят, что многодетная семья — это норма, поэтому и идут на аборты и не решаются рожать много детей.
«Продолжается показной разврат с телевизоров и пропаганда свободной жизни», — подчеркнул он и предложил создать парад многодетных семей. Его он сравнил с парадом Победы.
Особенно участники форума беспокоятся за молодежь. По данным на 2023 год, в России 28% молодежи считают себя чайлдфри. При этом на Западе тех, кто выбирает бездетность, меньше: в Австрии — 20%, в США — 27%, заявила на ПМЭФе супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова. Подхватил Артем Метелев, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, который подчеркнул, что Россия находится в состоянии информационной войны за умы и идеологию.
«Объем деструктива, который льется на наших детей, конечно, большой. Начиная от треш-стримеров и гендерных извращений до нового движения фурри», — подчеркнул он.