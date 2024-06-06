В реанимации остаются четверо пострадавших в ДТП в Кемерове. 10 детей отпустили домой

В стационаре остаются 20 пострадавших в результате ДТП с трамваями в Кемерове. Четверо из них — в реанимации. 86 человек после оказания помощи отправлены домой, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. Пострадавшим окажут и психологическую помощь. Единственный погибший — житель Кемерова.
Как пишет NGS42.RU, детская областная клиническая больница Кемерова приняла 10 пациентов. Ни у кого серьезных травм не выявлено, все «выписаны на амбулаторный этап лечения». Транспортная компания, отвечающая за перевозку, обещает оказать помощь всем пострадавшим, в частности девушке-вагоновожатой, у которой несколько переломов, в том числе открытый.
Два трамвая столкнулись утром 6 июня в Кемерове на Кузнецком мосту. Один поехал вниз с горы, набирая скорость, на повороте из него выпали люди — «Фонтанка» публиковала видео. Рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Подробности читайте на «Фонтанке».
Возбуждено уголовное дело по факту столкновения трамваев по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Прокуратура начала проверку, СК проводит обыски. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о происшествии. «Разумеется, в потоке всей информации президенту об этом докладывается», — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. В особых поручениях, по его словам, необходимости нет: региональные власти принимают необходимые меры.