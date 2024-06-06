Пострадавших в Кемерове уже больше 100. Вагоновожатая до последнего пыталась предотвратить ДТП

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 102 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Скончался, по данным СК, мужчина.



Среди пострадавших — семь несовершеннолетних, у них легкие травмы, поэтому их перевели на амбулаторное лечение. Пациентов, состояние которых требовало бы перевода в федеральные клиники, нет, передаёт ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.



Молодая вагоновожатая (2000 года рождения) до последнего пыталась предотвратить ДТП. Сейчас она в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, компания окажет ей помощь.



СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу

«Водителем она относительно недавно работает, она у нас на хорошем счету, мы считаем ее неплохим профессионалом», — рассказали агентству в транспортной компании.



«Она молодец, можно даже сказать — герой. Другая бы взяла бы вскочила и убежала бы в салон, а она до последнего осталась на своем рабочем месте и пыталась предотвратить повреждения», — заявил собеседник агентства.



Два трамвая столкнулись утром 6 июня в Кемерове на Кузнецком мосту. Один поехал вниз с горы, набирая скорость, на повороте из него выпали люди — «Фонтанка» публиковала видео. Рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Трамвай, выпущенный в 2012 году, вышел на линию исправным, уверяют в Кемеровской электротранспортной компании. Возбуждено уголовное дело по факту столкновения трамваев по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Прокуратура начала проверку, СК проводит обыски.

