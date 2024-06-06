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    Пострадавших в Кемерове уже больше 100. Вагоновожатая до последнего пыталась предотвратить ДТП

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    8 комментариев

    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 102 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Скончался, по данным СК, мужчина.

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    Среди пострадавших — семь несовершеннолетних, у них легкие травмы, поэтому их перевели на амбулаторное лечение. Пациентов, состояние которых требовало бы перевода в федеральные клиники, нет, передаёт ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

    Молодая вагоновожатая (2000 года рождения) до последнего пыталась предотвратить ДТП. Сейчас она в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, компания окажет ей помощь.

    СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу

    «Водителем она относительно недавно работает, она у нас на хорошем счету, мы считаем ее неплохим профессионалом», — рассказали агентству в транспортной компании.

    «Она молодец, можно даже сказать — герой. Другая бы взяла бы вскочила и убежала бы в салон, а она до последнего осталась на своем рабочем месте и пыталась предотвратить повреждения», — заявил собеседник агентства.

    Два трамвая столкнулись утром 6 июня в Кемерове на Кузнецком мосту. Один поехал вниз с горы, набирая скорость, на повороте из него выпали люди — «Фонтанка» публиковала видео. Рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Трамвай, выпущенный в 2012 году, вышел на линию исправным, уверяют в Кемеровской электротранспортной компании. Возбуждено уголовное дело по факту столкновения трамваев по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Прокуратура начала проверку, СК проводит обыски.

    Журналисты NGS42 выяснили, что трамвай был самым быстрым способом уехать с Рудничного района на фоне перекрытия Кузбасского моста. Как оказалось, оперативность не значила безопасность.

    Фото: NGS42.RU | Новости Кузбасса и Кемерово

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    УДИВЛЕНИЕ5
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    ПЕЧАЛЬ13

    Комментарии 8

    28193887406 Июн 2024 в 10:37
    Похожая авария была недавно в Нижнем Новгороде. Трамвай взбирался на гору без тормозов...
    +0−0
    Evgeniy Opel_Reshetov06 Июн 2024 в 10:05
    Был бы за рулём узбек или таджик - уже сидел бы в изоляторе и давал признательные показания.
    +1−6
    Evgeniy Opel_Reshetov06 Июн 2024 в 10:04
    Тормозов нет. Надо было рулить на встречную. Или на обочину...
    +0−7
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