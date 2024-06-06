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    ПМЭФ 2024

    «Чумной» форт вместо «Форта Боярд»: телеканал СТС снимет в Кронштадте спортивно-развлекательное шоу

    1922
    2 комментария

    Телеканал СТС совместно с кластером «Остров фортов» создаст масштабный телепроект на территории форта Александр Первый («Чумной»). Соглашение об этом было подписано на ПМЭФ-2024.

    Фото: пресс-служба «Острова фортов»
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    Результат сотрудничества между СТС и «Островом фортов» покажут в эфире в 2025 году. Помимо того, что на форте будут снимать спортивно-развлекательные проекты и проводить различные культурные мероприятия, его планируется открыть в целом для широкой публики.

    «Мы с огромным интересом смотрим в будущее нашего сотрудничества с «Островом фортов» и не сомневаемся в том, что результаты этого сотрудничества придутся по душе публике», — говорит заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор СТС Александр Акопов.

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    «"Александр Первый" насквозь пропитан историей. У форта интересная судьба», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Она рассказала, что сначала он был оборонительным сооружением, затем стал противочумной лабораторией, а после был и военным складом, и декорацией кинофильма, площадкой для рейв-вечеринок и, наконец, мрачной и таинственной «заброшкой», манившей искателей приключений и острых ощущений.

    В настоящее время форт спасен от разрушения и приведен в порядок, добавила она.

    Фото: пресс-служба «Острова фортов»

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    Комментарии 2

    Ark706 Июн 2024 в 19:10
    В отличии от большинства детишек наших вождей, Ксения интересуется чем-то большим, чем траты на дома и яхты. Кронштадт она последовательно превращает в модное место. Респект и уважуха!
    +1−1
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