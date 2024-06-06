«Чумной» форт вместо «Форта Боярд»: телеканал СТС снимет в Кронштадте спортивно-развлекательное шоу

Телеканал СТС совместно с кластером «Остров фортов» создаст масштабный телепроект на территории форта Александр Первый («Чумной»). Соглашение об этом было подписано на ПМЭФ-2024.

Результат сотрудничества между СТС и «Островом фортов» покажут в эфире в 2025 году. Помимо того, что на форте будут снимать спортивно-развлекательные проекты и проводить различные культурные мероприятия, его планируется открыть в целом для широкой публики.

«Мы с огромным интересом смотрим в будущее нашего сотрудничества с «Островом фортов» и не сомневаемся в том, что результаты этого сотрудничества придутся по душе публике», — говорит заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор СТС Александр Акопов.

«"Александр Первый" насквозь пропитан историей. У форта интересная судьба», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Она рассказала, что сначала он был оборонительным сооружением, затем стал противочумной лабораторией, а после был и военным складом, и декорацией кинофильма, площадкой для рейв-вечеринок и, наконец, мрачной и таинственной «заброшкой», манившей искателей приключений и острых ощущений.

В настоящее время форт спасен от разрушения и приведен в порядок, добавила она.