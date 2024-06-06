Ксения Шойгу рассказала, повлиял ли последний месяц на проект «Остров фортов»

За последний месяц в реализации мегапроекта «Острова фортов» не произошло никаких непредвиденных изменений, сообщила «Фонтанке» руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте Ксения Шойгу. Подрядчики тоже утверждают, что финансирование идет планово.
Корреспондент «Фонтанки» 6 июня в ходе ПМЭФ-2024 поинтересовалась у Ксении Шойгу, почувствовала ли она какие-то изменения в реализации проекта «Остров фортов» за последний месяц. «Нет», — ответила она. В свою очередь Елена Лашкова, владелец компании ««Геоизол», которая занимается реконструкцией исторических фортов, накануне подтвердила «Фонтанке», что никакой остановки или сбоя в финансировании нет.
Напомним, отец Ксении Сергей Шойгу 7 мая 2024 года покинул должность министра обороны и был назначен на должность секретаря Совбеза РФ. Минобороны выступало и одним из учредителей АНО по развитию туристско-рекреационного кластера.
Проект «Остров фортов» в этом году снова представлен на стенде инвестпроектов Петербурга в «Экспофоруме», утром его показывали губернатору. Среди прочего, сейчас там идут реставрационные работы на фортах «Кроншлот», «Александр 1», «Петр 1».