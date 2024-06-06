Реклама

    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    756мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    Ксения Шойгу рассказала, повлиял ли последний месяц на проект «Остров фортов»

    3252
    8 комментариев

    За последний месяц в реализации мегапроекта «Острова фортов» не произошло никаких непредвиденных изменений, сообщила «Фонтанке» руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте Ксения Шойгу. Подрядчики тоже утверждают, что финансирование идет планово.

    Корреспондент «Фонтанки» 6 июня в ходе ПМЭФ-2024 поинтересовалась у Ксении Шойгу, почувствовала ли она какие-то изменения в реализации проекта «Остров фортов» за последний месяц. «Нет», — ответила она. В свою очередь Елена Лашкова, владелец компании ««Геоизол», которая занимается реконструкцией исторических фортов, накануне подтвердила «Фонтанке», что никакой остановки или сбоя в финансировании нет.

    Напомним, отец Ксении Сергей Шойгу 7 мая 2024 года покинул должность министра обороны и был назначен на должность секретаря Совбеза РФ. Минобороны выступало и одним из учредителей АНО по развитию туристско-рекреационного кластера.

    Проект «Остров фортов» в этом году снова представлен на стенде инвестпроектов Петербурга в «Экспофоруме», утром его показывали губернатору. Среди прочего, сейчас там идут реставрационные работы на фортах «Кроншлот», «Александр 1», «Петр 1».

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Bassbit06 Июн 2024 в 12:50
    Шойгу, где снаряды?
    +1−0
    Zet06 Июн 2024 в 12:47
    Тимур Иванов не даст соврать...
    +5−0
    firma06 Июн 2024 в 12:45
    Пой, ласточка, пой..
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close