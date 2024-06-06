Ксения Шойгу рассказала, повлиял ли последний месяц на проект «Остров фортов»

За последний месяц в реализации мегапроекта «Острова фортов» не произошло никаких непредвиденных изменений, сообщила «Фонтанке» руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте Ксения Шойгу. Подрядчики тоже утверждают, что финансирование идет планово.



Корреспондент «Фонтанки» 6 июня в ходе ПМЭФ-2024 поинтересовалась у Ксении Шойгу, почувствовала ли она какие-то изменения в реализации проекта «Остров фортов» за последний месяц. «Нет», — ответила она. В свою очередь Елена Лашкова, владелец компании ««Геоизол», которая занимается реконструкцией исторических фортов, накануне подтвердила «Фонтанке», что никакой остановки или сбоя в финансировании нет.

